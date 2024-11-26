川普上台 世界格局將怎樣巨變？

川普 即將重掌大權，國內政治對手、聯邦雇員、與美國敵對競爭國家、甚至全球盟邦，都置身於恐懼或提防中，川普政府將帶來美國黃金時代或混亂時期，美國走上十字路口。

拜登放鬆烏克蘭 美援長程導彈攻擊俄本土後，戰局出現新轉折，普亭 、習近平爭相拉攏川普，媒體報導普亭和川普通話，克里姆林宮否認，但美俄關係可能改善，美中關係則從川普內閣用人，看到貿易科技戰升高之勢，川普用「交易代替戰爭」讓烏克蘭、台灣緊張，「聯俄制中」是否再起、中東局勢如何演變，全球醞釀巨變。

川普用人爭議依舊，已退出提名的司法部長人選蓋茨(Matt Gaetz)、國防部長人選赫塞斯(Pete Hegseth)都涉性侵醜聞引發眾怒，共和黨內也有反對聲；川普任命馬斯克(Elon Musk)和拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)共同從外部領導新成立的政府效率部，計畫一年半完成裁撤官僚體系、削減多餘監管和開支浪費。

馬斯克揚言428個聯邦機關將精簡至99個，230萬聯邦雇員將大量裁撤，實現機會似乎不高。如何兼顧公務員士氣，不讓政府癱瘓，日裔美國學者福山建議馬斯克，永遠別像經營公司一樣管理政府，宜避免大規模裁員和關閉整個機構，牢記川普上任期曾想關閉能源部，想不到能源部還負責核武研發維護，各州擁有自己利益，川普切勿忘記他是想幫美國人民，而不是要瓦解內部敵人。

有人認為，川普是雷根以來最具變革性總統，將永久改變共和黨及全美政治格局。川普以強人自居，川粉也這樣期待，但美國似缺乏強人政治土壤，憲法三權分立制衡，民主黨再弱勢，國會加上媒體依然是有效制衡力量，未來四年爭議和憲政訴訟難免，川普不致成「美國希特勒」，而動用軍隊遣返非法移民、升高對中國貿易戰、加關稅再釋放通膨巨獸，都有巨大風險。

美俄、美中關係是主焦點。川普第一任期曾在赫爾辛基會晤普亭一對一私聊兩小時餘，會後川普竟無談話紀錄，當時國務卿提勒森指兩人有積極化學反應，國內一片譁然。新任期化學反應可能死灰復燃，但反俄勢力強大，包括共和黨人，以及北約，川普不易突破障礙。拜登與川普會面後，美國批准烏軍用美援長程武器打擊俄本土，川普是否也默許施壓普亭，讓人好奇。

中俄關係因北京暗助俄羅斯，兩國能源、高科技等領域合作互補，彼此關係處於高峰期，川普如能打破美俄結構性矛盾，美中俄三角關係將生變，影響全球格局。川普是否重啓「聯俄制中」策略，北京提防，但川普也須提防落入中俄的陷阱。

川普倡「用交易代替戰爭」，24小時內結束烏戰，如是用烏東土地或烏克蘭不加入北約等交換俄撤軍，美國和北約投入高昂代價、烏克蘭軍民傷亡數百萬後，烏克蘭人和自由世界如何接受？普亭如利用和談降低戰敗崩潰風險，川普將被普亭利用，變數很多。

美中關係是21世紀最大地緣戰略爭奪，川普如放棄台灣，有如放棄西太平洋，向東亞日韓菲等盟邦宣示美國不可信賴，將有災難式後果，他應不致拿美國利益和個人歷史評價作賭注，何況幕僚群「反中」大將眾多、軍方態度等都是難跨越的鴻溝。川普也可能恢復與金正恩博弈，北韓核武牽動美朝與中日韓關係，一幕幕精采大戲，各方都提高警惕準備應對。

川普強調美國利益優先，反全球化、採孤立和保護主義，將衝擊全球，歐洲和東亞盟邦勢必增加軍費。他輕視氣候變遷、鄙視國際組織，退群運動將捲土重來，全球面對偏離常軌的美國。

很多川粉寄望川普用「非常手段」改變美國，整飭法紀，遣返非法移民、打擊犯罪等，川普第二任期經驗更多、準備更充分，表現卻未必會更好，未來四年美國和世界將跟隨他震盪起伏，充滿驚奇、爭議和不確定感。