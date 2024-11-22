馬斯克和川普 蜜月期能維持多久

川普 在當選後的宣傳照片中，幾乎都有一個形影不離的「哥們」-馬斯克 。這位世界首富幾乎參與了川普團隊籌組新政府的每個會議，參與所有內閣人選討論，甚至連澤倫斯基和川普的電話，川普都要馬斯克參一腳，川普也親自跑到德州看馬斯克試射星艦火箭，升空的火箭象徵著馬斯克在川普政府裡驚人的影響力。

行事一向驚世駭俗，不受世俗規範的馬斯克，四年前還曾有「反川普言論」，但這次選舉他押對了寶，選前在七個搖擺州舉行所謂投票抽百萬獎金活動，至少出了上億元美金幫川普助選，還全力透過自己掌控的X平台幫川普造勢，選舉當夜，馬斯克在X平台上發布了一張合成圖片，他正闊步走向橢圓形辦公室，這位世界首富真的走向了世界權力的核心。

川普當選，特斯拉 股價立馬飇升，也讓馬斯克身家再暴增700億美元，不論挺不挺川普，光是當選後的川普行情，讓美國富豪們立馬荷包滿滿，也說明馬斯克的投資根本是小兒科，因為川普當選，馬斯克絕對賺飽了。

馬斯克為何要挺川普，他自己說，最大的理由就是「合理監管」，因為他「建造巨型火箭的速度都比政府許可證的速度還要快」。馬斯克太空科技事業的關鍵其實就是政府監管，不僅是來自美國太空總署的合約生意，還包括美國航空管理局、勞工關係委員會和許多州政府機關的要求，都影響著馬斯克諸多計畫盤算，如今他權錢當道，就可以掙脫這些困擾束縛。

馬斯克現在不僅是「不受管」，他還要反過來「監管」這些機構；川普提名馬斯克和拉馬斯瓦米聯合執掌政府效率部，這個單位專職拆解官僚組織，削減政府開支。沒有人真正知道這個顛覆當今政府體制的設計是什麼，川普說他們是提供「政府外部的建議和指導」，但真正的法定職權仍很模糊。馬斯克聲稱想把聯邦機構數量從400多個減少到99個，在年度預算要削減至少2兆元。

馬斯克的雄心壯志就是要衝撞當前政府體制，砍人、砍官、砍預算、砍監管。這當然也和馬斯克自己擁有的諸多事業有一定的利益衝突。問題是，不管是政治體系、行政管理或是公共支出，在這些大富豪眼中都不是單純會計報表，它背後涉及的諸多利益與利害問題，川普政府在第一任期間還沒有完全弄清楚，也變成當年諸多機構運作災難，即使國會是共和黨掌控，馬斯克這些亂刀砍下去，也會傷及這些利益團體背後力量，政界不會是大老闆說了算的世界，狂如川普在當年也曾碰了滿臉灰，馬斯克也不會例外。

另一個關鍵是，「天無二日」，馬斯克自許是川普勝選的功臣，川普當選後凡事都有意見，已經犯了政治大忌。川普陣營裡開始傳出對馬斯克不滿的聲音，馬斯克要安插自己人馬入閣，也會和其他勢力產生衝突，川普第二任閣員要求完全忠誠，就是因為當年他諸多愛將在任職後，紛紛背叛他而去；川普難以容人不是新聞，又怎能真讓他座前有「地下總統」的存在，而馬斯克豈可「能屈能伸」，忍得下川普大總統的霸氣與怒氣？

馬斯克自己事業眾多，也有極其複雜的利益關係，特斯拉崛起和中國脫不了關係，馬斯克對中國向「口不出惡言」，這和川普那些反中大將高官們，絕對不會同調，因為電動車，馬斯克氣候變遷主張，和愛石油的川普也不一致，結構性的衝突，也埋下川普和馬斯克「兄弟情」不易長久的主因。

古有明訓「狡兔死，走狗烹」，天下君主都是「可共患難，不可共安樂」，所以范蠡要告別越王勾踐去當陶朱公，馬斯克應該讀讀史記，善體這東方智慧的歷史教訓。