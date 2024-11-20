中國電動自行車亂象 在美國重演

紐約、洛杉磯、舊金山或全美各大都會區，愈來愈多青少年或成人，騎著電動馬達輔助自行車(E-bikes)，在大街小巷或公園穿梭，有些時速可達40哩。部分電動單車性能超過輕型摩托車(mopeds)，卻毋需各州車管局 (DMV)核發行車牌照(registration)，騎乘者也很少戴頭盔，構成自己和道路安全新威脅。美國多數電動單車從中國進口，聯邦海關和各州車管局放任，再不加強管理，可能重演中國電動單車的亂象。

中國電動汽車崛起，成特斯拉以外的全球電動車霸主，伴隨電動汽車發展，自行車裝上馬達和電池，也成時髦拉風產品，外銷全球。中共 中央或地方政府初期都未重視和管理，上班通勤民眾紛紛買電動自行車，替代搭地鐵或公交車，只花數百或數千人民幣立即升級為「有車階級」，除了通勤，還加入外賣大軍送外賣賺錢，結果中國電動單車激增，據統計，全中國曾有高達3.5億輛。

中共見電動自行車失控，各省市政府數月前開始收繳，許多城管、警察在路口攔截、當場沒收電動單車，民眾怨聲載道，沒收電動單車也堆積如山，成為中國新奇景。

中國先放後收，主因在電池品質參差不齊，停放公寓樓底層充電造成許多火災。街上充斥電動單車，破壞交通秩序，向來什麼事都管的中共，卻先坐視電動單車製造、出廠、零售和滿街跑，等數量超過3.5億輛，各地政府現在突然攔路抄截、沒收，讓許多民眾財產損失，車主甚至當場放聲大哭。有爆料指地方政府想出租公有電動單車賺錢，因此蠻橫沒收私人電動單車。

除了電動單車外銷全世界，中國大陸鄉村農家使用的電動三輪車(俗稱「三蹦子」)也外銷美國，售價從7000至1.2萬美元不等，許多美國農夫認為物美價廉，性價比高，取代小皮卡而受追捧，黨媒央視都曾自豪報導。

平心而論，中國製三蹦子物美價廉，電動單車更成家長送孩子的好禮物，但多數電動單車遊走美國法規灰色地帶，加州等部分州規定，電動單車時速須低於30哩，或17歲以上孩童才能騎，騎者需戴安全頭盔。但許多州迄今並無法規約束電動單車，現在市面上甚至有些電動單車飆速可達50哩，比輕型摩托車還快。

另外，電動單車不像摩托車須強制買保險 ，且保費昂貴，即使有些人汽車險可涵蓋電動單車，但兒童騎乘恐不在保險範圍內，即使只在交通單純的社區街道行駛，但萬一撞人了或與其他車輛互撞，造成人命或財產損傷，如何理賠，甚至充電導致住宅安全，電池報廢後汙染環境，都是問題，尚未引起政府重視。

現在青年族群騎乘電動單車者愈來愈多，都會區停車便利，風潮蔓延快速，許多青少年下課後呼朋引伴騎電單車；隊伍呼嘯而過，旁觀者怵目驚心。

美國政府是世界上最開放寬鬆的政府，很多事不管，側面看變成政府「無能」或後知後覺。報關業透露，進口貨櫃海關查驗比例不到1%，國安部下的海關及邊境保護局(CBP)、聯邦運輸部都不管理外國進口電動單車，聯邦公路交通安全管理局(NHTSA)只負責制訂汽車標準和安全事務，各州DMV未必管理電單車，變成「四不管」。

在沃爾瑪或亞馬遜等網站或實體店，100多元至1000多元的電動單車五花八門，中國產品之外，也有台灣、越南等地產品。不少美國家長讓10歲左右的孩子騎電動單車，是否適合，讓人擔憂。美國滿街跑的電動自行車有些速度飛快，嗓音很低，使它更不易被路人警覺，反而危險。各型輕重摩托車還需行車執照、駕駛者須考駕照，電動單車卻獲豁免，再不管理美國可能步中國後塵，付出各種不必要的生命、財產和環保代價。