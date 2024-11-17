川普大舉來犯 中國政經面臨巨變？

川普 在競選期間，揚言要打一場「全球貿易戰 」，主要是利用關稅 ，向所有與美有貿易的國家施壓；他要向貿易國出口美國的貨品，徵收10%至20%的關稅，但由於中國對美國的逆差巨大，所以對中國輸美產品徵稅60%。中國是川普全球貿易戰的主要對象，目的是要給予「最大威脅國」重擊；災難性的高關稅除了可能對中國經濟造成重擊，更可能對中國政治造成意想不到的衝擊。

川普不但贏得白宮寶座，共和黨還贏得參眾兩院的控制權，所以他上台後的執政，減稅和關稅都不會有大阻力，況且總統無須國會通過，可自行決定關稅。截至15日，川普還沒有公布財政部長的人選，也沒有決定與推行關稅政策有關的貿易代表和商業部長人選，但財政部長熱門人選貝森特(Scott Bessent)和盧特尼克(Howard Lutnick)都是華爾街著名投資人，他們都表示，支持川普的關稅政策；另外，川普已挑選的國務卿人選魯比歐(Marco Rubio)和白宮國安顧問沃茲(Mike Waltz)，都是公開的反共人士，對中國徵稅，可謂已成定局，現在離川普宣誓就職，還有兩個月，北京正是山雨欲來風滿樓，只能被動準備應戰。

川普對貿易逆差最感不滿，「關稅」則是「最漂亮的字」，所以他要用關稅去重組美國貿易，向貿易國徵稅，藉此消除所有貿易逆差。以2023年的逆差計算，中國對美有2800億逆差，全球最大，如要完全消除逆差，平均需徵稅60%，所以中國成為川普全球貿易戰的最大輸家；如果稅率60%，中國第一年就會損失GDP2.5%。其次，歐盟2023年逆差是2000億(德國逆差最大占800億)，川普要向歐盟輸美產品徵一律的10至20%的關稅。第三大是墨西哥的1550億。台灣則是495億。

中國經濟仍在掙扎，2022年底鬆開防疫措施後，至今經濟增長和消費都未能恢復。中國政府剛公布的房屋銷售數據顯示，今年1至10月的銷售收入比去年同期減少10.3%，而今年頭10個月所售出的新樓房，則比去年同期下跌了20.9%，顯示房價下跌之勢仍未能穩定。

今年的「雙11」，阿里、京東和拚多多連續第三年沒有公布銷售額，反映消費仍持續不振，沒有人願意公開銷售數字。但一家外企研究公司說，今年略有起色，阿里的天貓、京東和拚多多銷售額合共1.11兆人民幣(1500億美元)，比去年增加了20.1%；但這個銷售額與疫前相差甚遠。

經濟學家都同意：中國經濟要恢復疫前水平，必須先讓房市回復健康，否則要救經濟也救不了；要救房市，必須先將空置房子賣出去。據經濟學人的資料，全中國空置公寓共8100萬套，但這個數字還沒有計算「爛尾樓」。房子賣不掉，「鬼屋」充斥市場，造成房價無法回升；中國家庭把大部分收入投到買房之上，房價不斷下跌，導致消費意願無法回升。

中國經濟目前的最大增長來源，是近年發展的科技工業，包括電動車、電池和太陽能板等，這些工業是政府大力推動的，由於政府推動，導致企業一窩蜂投入，產量全球最多(如電動車占了全球產量的85%)，造成產能過剩，因此向外國進行傾銷，卻引起國際抗議。企業一窩蜂生產，互相競爭，導致利潤不斷下降，不少生產廠商因此無法生存，成為中國眼前的經濟大問題。川普的高關稅，可能一舉掃清這些傾銷產品，這些中國政府大力推動的高值產品只能內銷。

過去十多年是「美中對抗的時代」，現在中國經濟減速，加上川普發動全球關稅戰，將造成災難性後果，本來已減速的中國經濟，再遭到致命重擊，因此可能直接導致美中對抗分出勝負，中國的政治情況也可能因此而出現變化。在經濟失敗的壓力下，中共政局有可能會產生劇變。