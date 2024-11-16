川普內閣任命 考驗參院獨立性

率領共和黨 獲壓倒性大勝的川普 ，馬上就再掀起內閣閣員同意聽證的參院 大戰。作為憲法三權之一的國會，大選後目前新國會參、眾兩院全由共和黨掌握，共和黨參院有53席的多數，必要時可加上副總統一票，提名閣員部長票達半數即可上任；但是參院如何以多數配合同為共和黨的白宮，但不失憲法的監督職責，成為未來四年川普能否予取予求的「獨裁者」測試。無論保守派與自由派輿論都呼籲共和黨參院，要擔起把關重任，絕不能重蹈前民主黨政府任用充滿「覺醒」意識形態官員的覆轍，更不能把國政大器交到道德嚴重缺陷，缺乏專業能力的人手中。

總統當選人川普日前重返白宮，在拜登總統與川普握手中，權力可望順利和平轉移。相對四年前的選後天崩地裂，長期動盪不安，以及大選時火爆惡言粗語，劍拔弩張，全國樂見戰火平息，兩人流露真實笑容，難得鬆口氣。拜登固可如釋重負，安享退休晚年，但川普與擁立者才要著手推動新政，就感受一股肅殺之氣，可能無法輕鬆以對。

川普新政要靠內閣文武百官來執行，啟用信任的人，本是合情合理。川普所有想做、要做的新政內容在過去四年已一講再講，無更多新意，問題是一旦上任如何推動執行。川普自承第一任識人不深，用人不當，尤其史無前例遇上「深層政府」官僚體系與既得利益階層，抵抗民粹施政，不但消極抵制，更對媒體洩露各類施政討論內情，激發輿論批評，施政受掣肘。前國土安全部高級官員2018年在紐約時報匿名撰文，證實聯邦各部會遍布「川普抵抗軍」。川普第二任斷然不容此事再發生，必須盡快肅清深層政府。

從川普選勝後十天就陸續推出內閣提名人來看，川普選擇官員標準，在專業能力與忠誠度考量上，經過前任教訓以及快速執行任務的需要，顯然川普先看忠誠。川普至多只有2026期中選舉前的兩年時間，來推動選民認可的內外執政理念。但川普提名內閣名單至今，卻多讓各界跌破眼鏡，無論左右，都破口大罵。

川普提名參議員魯比歐出任國務卿、眾議員沃茲為白宮國安顧問、前情報總監拉特克利夫出任中情局長。這三項人事受到各方認同，忠誠與專業兼備，而且上電視宣達維護政策，口才無礙，預料參院聽證可順利通過。但另外國防治安的三項提名人引發軒然大波。被提名國防部長的赫塞斯本是電視媒體人，僅有國民兵經歷，被認毫無統領百萬大軍，以及軍備研發部署的必要能力；被提名司法部長的國會眾議員蓋茨除毫無司法經歷外，本身深陷國會調查的性醜聞，被提名國家情報總監的前眾議員加巴德，除情治經驗有限外，也陷入對敘利亞認知錯誤的爭議。

此三人的共同點是經歷能力完全不足，但他們都是川普的死忠支持者。民主黨選前批評，川普一旦當選上任就要追查過去八年「陷害」他與MAGA的情治單位，以及讓軍隊陷入「任用軍官多元化」(D.E.I.)政策的執行將領，此時他肆無忌憚提名此三人，坐實選前民主黨的攻擊。

提名一出，各界批評聲浪此起彼落，甚至連自己共和黨人都看不慣。大家把期望寄望在掌有聽證任命權的參院，讓參院按聽證程序，先徹底身家調查提名人，而在聽證會上，共和黨參議員不得護航，任由民主黨參議員質詢，曝光提名人的學經歷不足，與偏頗意議形態，讓川普打消原意， 撤回提名。

大選後參院共和黨馬上選出參議員熊恩為明年新國會多數黨領袖，接替退休的麥康諾參議員。川普沒有插手去支持對手，讓熊恩能順利上位，未來四年川普與熊恩還要施政密切合作。熊恩是否能夠獨立公正處理參院聴證，確保有專業能力與身家清白的才能之士擔任部長，而非完全聽命川普，是選後第一場政治風暴，考驗一黨獨大執政的三權分立運作。