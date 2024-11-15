川普風暴來襲 黯淡的國際峰會

因為川普 當選，世界各國領袖都很焦慮川普新政，最近連串的世界領袖峰會，因而都烏雲罩頂，黯淡無光。首當其衝的就是聯合國世界氣候峰會，不光是各大國領袖都未出席，選後川普政府將再度退出巴黎協定的訊息傳出，而內定的美國新環境部長則以為能源事業掃除障礙為職志，全球氣候變遷危機加劇，而美國不掏錢，責任不分擔，氣候融資缺口加大，整個會場充滿著失敗主義，媒體形容氣氛是冷清而焦慮。

緊接而來在秘魯舉行的亞太經合會和巴西的G20會議，拜登雖都會參加，但已經沒有多少人對拜登感興趣，此際他做出的所有承諾，都將和巴黎協定一樣，被川普給翻掉，日本首相石破茂和南韓總統尹錫悅最關心的是，要藉這些峰會和中國國家主席習近平 會談，並利用訪美空檔，希望與總統當選人川普對話，這行程安排要比那些峰會行禮如儀，重要的多，也成為日韓媒體關注的焦點。

川普反對多邊主義，要求美國第一的基本立場，讓他對於這些峰會大拜拜興趣缺缺，但如果能夠讓他表現「美國第一」的榮耀，他也會利用這種場合，表達川普主義的方向。川普在上一次剛當選總統時，APEC 就集體發表宣言「反對保護主義」，要給川普下馬威，但川普才不在乎，他首次到越南參加APEC時，就提出「自由開放的印度太平洋願景」，這也是美國「印太」戰略首次在國際場合登場，爾後「印太」就取代了「亞太」，重新架構了美國在此區域的戰略、能源、基建的攻勢，要和中國一帶一路別苗頭。

習近平到秘魯，不只是參加APEC，還要進行國事訪問，為中國興建的錢凱深水港揭幕，這是中國一帶一路在南美的代表作。過去巴西、智利到秘魯等南美洲國家被稱為「華府後院」，現在主要貿易夥伴已不再是美國；即將重返白宮的川普將赫然發現自己已經輸掉與中國在當地的貿易戰。秘魯與中國的貿易額，去年已超過與美國的163億美元，中國從能源到礦產，投資南美洲許多產業。前美國國務院高級外交官指出，除非美國採取更有效的新手段，將對拉丁美洲的區域經濟政策，列為優先事項，否則此地區將繼續朝中國利益傾斜。

民主黨官員曾經預言，川普當選會使「讓美國再次偉大」變成「讓中國再次偉大」，因為中國領導人最了解川普，認為川普加速了美國衰落，因為他關注的是美國的大宗商品出口，而不是長期的製造業實力。他用關稅和各種作為疏遠了盟友和夥伴，並且一再表現出無視民主規範的行為。在對華政策上，他經常將個人利益置於美國利益之上，並破壞他的幕僚採取的與北京競爭的重要措施。結果讓中國人嘲笑川普是「川建國」，這個國指的是中國。

習近平這些年確實利用川普和美國的淡出，在這些場合裡彰顯了中國的重要性。印太各國領袖在亞太經合會上，除了要忙著交換最近各國執政當局受挫的心情外，就是要利用高峰會的機會和習近平會晤，謀求在兩大國激烈競爭下，各國必須平衡考量的地緣政治方向，並交換新情報，以利調整戰略因應新世局。

亞太經合會將有拜習會的安排，習近平也將表達對美的善意，但終究是人情送暖，認真不得的。各國領袖在乎的，是接踵而來的與美國關稅和貿易大戰，目光投射的是不在場的川普。得不到美國新政府的善意，拉美領袖當然會爭取拉攏眼前「看得見的人民幣」。在民族主義和保護主義當道的世局，減少傷害自保，比什麼都重要，這些深諳地緣政治現實利害的領袖們都不是省油的燈，該練高爾夫球陪打或是要送大禮的準備，都在盤算，不論是對中或對美，未來左右世局的兩大國，哪邊也得罪不起。