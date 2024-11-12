川普新閣鷹派當道 美中關係變數多

川普 率共和黨贏得白宮和國會兩院控制權後，外界焦點集中在閣員任命，美中、美俄或美國對烏克蘭 、台海、南海等問題是否調整。媒體揣測，川普身邊聚攏對中國鷹派人物，也有許多對台灣友善人士。全球華人圈熱議川普執政，美國究竟將迎來太平盛世或爭議頻傳，不穩定、難預測、大好大壞可能成川普政府特色。

除了川普已宣布由競選顧問暨競選經理蘇西·威爾斯出任首位女性白宮幕僚長，國安人事最為外界注意，川普宣布國安顧問由佛州聯邦眾議員沃茲出任，他是陸軍特種部隊老兵，派駐過阿富汗、中東與非洲；新任國務卿由佛州聯邦參議員魯比歐出任，他長期主張對中國、伊朗和古巴採取強硬外交；聯邦參議員柯頓有望出任國防部長，但他表明希望留在參院。

但最出人意表的是，川普本人貼文宣布前國務卿龐培歐、前駐聯合國大使海理將不會入閣。政治網站Politico報導，此事顯示川普第二任更重視忠誠，龐培歐及海理選前雖都支持川普，但兩人表忠的時間卻晚於其他人，讓川普點滴在心頭。川普前一任期閣員如走馬燈般更換，他公開指許多幕僚不忠，比敵人可怕；強調忠誠，意味一切以川普旨意為依歸。

此外，這也涉及外交路線，龐培歐與海理高度支持烏克蘭、北約(NATO)和亞太盟友，但目前川普核心的小川普與副總統當選人范斯，有意減少美國的對外承諾；而人事更涉及川普圈內的人事鬥爭，小川普等人力推范斯擔任副手，幕後推動他成為只能再做一任的川普的接班人，任何以閣員身分，未來挑戰范斯權力的人，都會被阻。

一般認為，共和黨比民主黨反共立場堅定，川普依憲法只能再做一任，年事已高，不再有連任壓力，第二任除了「復仇」，追求歷史留名，以便和雷根爭最偉大總統排名，最符合川普性格，如有豐功偉業也可保卸任後不被追究過去刑責。

習近平、普亭都已發賀電向川普示好，川普布局「讓美國再度偉大」，想讓中國、俄羅斯、伊朗等對手，甚至北約盟邦都難挑戰美國。他會極力扮強人，用經貿、金融等遏制對手，輔以軍事外交威懾。

北京「出口轉內銷」，用此平息內部民怨、轉移民眾焦點，美國兩黨遏制中國方向不會變，只是做法有別，北京面對川普新政府比拜登難測，川普如遇挑釁反應會比拜登強硬，是否逼北京調整政策，或依然高舉民族主義大旗向美帝叫陣，都待觀察。

川普孤立主義和凡事用美國利益甚至金錢衡量，讓北京有期待。北京四年前曾批准川普家族在中國逾38項商標專利。川普不確定性使烏克蘭、日、韓、菲、台灣都須憂慮，他要求盟邦多出軍費，對保衛台灣興趣小。北約各國認為，美國與北約關係又面臨不確定和調整，可能是一個時代的終結，彼此對軍費、關稅都有歧見。

特斯拉創辦人馬斯克 公認「親中」，他認為美國太低估中國，豪擲1.2億元贊助川普，未來無論是否在川普政府任職，他將扮演美中之間關鍵潤滑角色。川普在當選後，首次與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，允許馬斯克介入溝通，讓馬斯克成為美國有史以來最有權勢的平民，未來四年由小唐納-范斯-馬斯克建立的鐵三角權力架構，影響力不容小覷。但特斯拉在中國營收占總營收四分之一，全自動無人駕駛FSD最可能在中國獲批准，中國已認證特斯拉汽車搜集資訊屬匿名，無礙隱私和國安，開綠燈似為川普上台鋪路。

馬斯克施壓，在台灣生產SpaceX和星鏈衛星網路產零組件承包商，轉移至越南、泰國生產，和川普形容台積電「偷走」美國半導體產業，都值得台灣警惕。

川普對中國更全面經貿戰可能比拜登更有力，除課徵中國貨新關稅，稱中國是最危險對手的貿易代表賴海哲回任舊職，可能成為川普對中國貿易戰2.0版領軍人物，對中國都不是好消息。