美中經濟戰 川普回任的一等大事

圖為2019年日本G20峰會，時任美國總統川普(左)和中國國家主席習近平(右)在雙邊會晤中握手。(美聯社)

聲言向中國徵收60%關稅 的川普 ，5日贏得大選，隔了三天，中國8日即宣布，未來五年，將為地方政府發行10兆人民幣(1.4兆美元)公債，用來化解地方政府的債務。市場原預期，新措施會向陷入困難的家庭發放紓困金，但是希望落空。高盛指出，中國地方政府的債務高達60兆人民幣(8.6兆美元)，其中五分之一屬於「隱藏性危險」的債務，公債就是用來清除這些債務。「經濟學人」說，北京可能還有大規模的刺激經濟計畫，只等川普出手徵稅時才會用。

川普的第一任開始於2017年，一年後才對中國發動貿易戰 ；現在的「第二次貿易戰」，估計將於明年下半年上演。川普明年1月20日就職，他將會推行什麼政策？輿論都說難以預測，但根據他「美國優先」和「讓美國強大」的主張，向中國大徵關稅勢在必行。因為川普想做「政治強人」，向來羨慕習近平和普亭；既然以「強人」和「強國」為目標，則挑戰「第二大經濟體」和「美國的最大威脅」，就成為理所當然。減稅和關稅是川普兩項最重要的政策，而向中國徵稅60%，則是他關稅政策的核心。

是否一定是60%？2018年初，川普發動貿易戰時，只是向鋼鋁徵3%，但後來關稅率卻不斷上升，10%、20%，到2019年底時，稅率已上升至25%；因此就算明年開始時稅率不是60%，但最後仍很有可能上升至60%。專家指出，川普要向所有出現貿易逆差的國家徵關稅，目的就是美國與所有國家都不再有貿易逆差。

「牛津經濟」研究顯示，要中國對美貿易不再出現逆差，平均徵稅率是61%；中國2023年對美的貿易順差為2800億(2018年4190億)，數額仍然巨大。為了達至「零逆差」，川普曾說要對所有進口產品一律徵收20%關稅。川普的「美國優先」，就是不讓其他國家占美國的便宜。60%只是一個平均數，個別產品的徵收率會有所不同，例如中國手機徵35%，玩具70%，汽車的稅率更高，100%、甚至200%。

2018年第一次貿易戰時，疫情還未爆發，中國經濟仍然很穩健，因此有能力與華府對抗，並堅持談判，直至2019年5月談判正式破裂。當時美國要求中國進行「結構性的經濟改革」，例如取消政府給企業的補貼、以及不再強迫技術轉移等。談判於2020年1月結束，達成所謂的「第一階段協議」，寫明中國須購買2000億元美國產品(主要是大豆)，但不久疫情爆發，協議不了了之，中國由始至終都沒有履行協議規定。四年前的協議和結構性改革，可能成為明年談判的起點。

值得注意的是，這次川普發動的，可能不只是貿易戰，而是範圍更廣的「經濟戰」。例如徵稅產品包括電動車、電池和太陽能電板等，這些都是習政府近年推動的高質科技工業，由於是政府推動，企業一窩蜂投入，結果是造成「生產過剩」，產量超過全球所需，生產過剩也成為中國內部的經濟大問題，因為投入的企業多，造成互相競爭，還不斷減價，使利潤進一步下降，大量企業因此被淘汰，變成經濟問題。向中國徵收巨額關稅，加速在華外企的脫鉤和去風險，還會導致外資加速從中國撤走。所有這些問題，結合在一起，就形成新的經濟戰。

中國2022年底結束「三年清零」，但經濟一直無法恢復；政府去年暑假，開始說要救經濟，但救了一年半，經濟仍疲不能興。今年暑假召開的六中全會上，政府計畫，推出更多救經濟的措施；9月底，政府推出一輪刺激經濟措施，股市一度火熱向上。但輿論很快發現，中國政府因經濟減速而受到政治挑戰，一連串的「救經濟」措施，只是擺出救經濟的姿態，其實意在尋求政治生存。在這種困難的情況下，中國再面臨川普巨額關稅的衝擊，前途只會更凶險。