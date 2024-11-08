川普暴衝政治性格 兩岸壓力倍增

這是美國的一場罕見的激烈總統選舉，但在投票前各國都已心中有數，「美國優先」和「遏制中國」的川普 主義已經是美國政治主旋律，並不會因為誰主政而有所差異。當然川普最後勝出，暴衝的政治性格，會讓各國感到更不可測的風險，而國會參、眾兩院目前看起來，都可能會由共和黨主導，全盤執政，更使得美國政策沒有緩衝制衡的空間。

美國總統大選底定後，各國紛紛致電川普，恭賀他再度擔任這個全世界權力最大的工作，值得注意的有三國，一是俄羅斯，總統普亭7日在公開評論美國大選 時，除恭賀川普當選外，也稱讚他在遇刺時的反應「英勇」，並稱莫斯科已準備好與川普對話，前國安顧問波頓表示，兩人若在未來幾周內通電話，他不會感到意外；中國外交部發言人表示，中國尊重美國人民的選擇，對川普當選總統表示祝賀，國家主席習近平 也已經親自致電祝賀川普。

台灣的總統蔡英文在川普第一任剛選上後，曾經給他打過恭賀電話，引發美中台不小的風波，這次據彭博報導，總統賴清德也考慮致電川普，但台北總統府發言人立即澄清指出，是請駐美代表處轉致賀函表達祝賀，並無尋求通話致賀安排。

從這樣的致賀大戰中，可以看出各國對川普上台，是如何戰戰兢兢；中國大陸最關心的就是川普在關稅和台灣方面的政策，川普已經揚言要對中國徵收百分之六十的關稅，不管是否成真，但一定會讓走下坡的中國經濟雪上加霜，重創中國的出口，雖然結果也可能衝擊到美國消費者身上，但政治效應不會讓新政府鬆手，對習近平絕對是莫大考驗，北京當下舉行的人大常委會就在對美國選舉變局籌謀解方，也看得出北京對美國大選後的經濟局勢戒慎恐懼，北京不會忘記，就是川普啟動了美中貿易大戰，扭轉了美中競爭大局。

對台海緊張，川普雖然未曾打破美國一中政策的戰略模糊，明確承諾出兵協防台海，但川普的說法是，在台灣問題上，他用不著拿美國出兵威脅中國，因為習近平主席「尊重我，他知道我是個瘋子」，以暴衝與不可測的政策，嚇阻北京。

其實不管是北京或台北，都對川普可能的「瘋性」不放心。在川普上一任期末，北京和華盛頓關係緊張，美參謀首長聯席會議主席密利在國會暴亂期間，兩度致電中國聯合參謀部參謀長李作成，保證美國不會發動攻擊。這舉動也意味著，連美國軍方都擔心川普的瘋子行徑，會引發中國猜忌和誤判，造成不可收拾的局面。

川普的國安團隊對他的不受控更是頭疼，也因此更惡化了美國與盟國間的信賴關係，川普曾經以筆尖形容台灣，是他拿來沒事戳中國的「利器」。川普這樣的思維，意味著在處理台海問題上，極可能不時拿著台灣，向他的「好友習近平」比畫，令兩岸磨擦風險增加。

台北其實也明白，「反中」和「友台」未必是同一件事。川普在選舉時談到了台灣「偷走了我們的晶片生意」，談到台灣要增加國防預算，要向台灣收保護費，也都說明了台灣可能要為軍售付出更多，而台積電因應美國地緣政治變化也更吃力，雖然台北官員一再說川普當選對台商更有利，但這些政治詞彙其實掩飾不住台北對美國新政府布局的焦慮。

最悲觀的說法，是擔心生意至上的川普，有可能以某種交易形式，把台灣和北京交換利益，或是因某種刺激北京手段失控，而導致台海軍事緊張升級，但這樣的作為會有違「讓美國再度偉大」的成績，不會為川普樂見。

北京有另一種論調，是川普重回白宮，會強化美國孤立主義，讓拜登重建的聯盟全然崩垮，也意味著美國民主體制衰退，利於中國偉大復興，不過，這是部分人士的壯膽說法，川普再起，對兩岸絕對是壓力倍增，難以鬆一口氣。