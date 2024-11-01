川普外交政策：孤立主義與保護主義

美國總統大選，不只美國人關心，全世界都關心，現在看起來，川普 回任總統的機會愈來愈大，他的第二任外交目標很明確，一是涉及安全，即孤立主義，或稱美國優先政策，二是涉及經濟，就是保護主義，以關稅 壁壘來保護國內產業與勞工。

在孤立主義方面，川普自誇他的第一任有別於美國其他的總統，沒有海外用兵，在他的第二任內會盡快結束目前的烏俄戰爭與中東衝突。

美國是全球超強，無需用兵就能擺平爭端，但必要時使用武力的嚇阻要有效，就像是台海，美國傳統上維持的戰略模糊，賀錦麗對美國是否實際介入台海的問題，拒絕回答假設性問題，其實守住了拜登政府的底線，也維持了嚇阻。

但川普被問及是否會在台海使用軍力對抗中國時，他的回答卻是：「如果你進入台灣，我將向你徵收150%至200%的關稅」，當記者再追問他是否會動武時，川普回答：「我沒必要這麼做，因為他尊重我，也知道我他媽是個瘋子」。

川普自豪自己是狂人，這會讓美國的敵人緊張，但同時也讓美國的盟友感到緊張，不知道他會怎麼做，這樣不可測的美國領導人，竟然有很多美國人喜歡他這樣。

外界認為拜登注重盟友，但是川普的幕僚們卻辯稱，其實川普同樣重視盟國，但是結盟的意義不同，川普尤其喜歡那些自足自立，卻肯為了共同利益而仗義的，像波蘭、南韓、印度、以色列等；至於國際「多邊主義」，將愈來愈在國際事務中被邊緣化，尤其是聯合國安理會多邊解決機制，或是像國際機構，如世界衛生組織、國際氣候公約等等，都已經落伍，川普政府要的是自願者聯盟(coalitions of the willing)，較有效率，能夠做成事情。

在解決國際爭端方面，歐洲國家最擔心就是川普所稱「24小時讓俄烏休戰停火」；川普傾向現地凍結衝突的方式，設立非軍事區，承認烏東俄族自治區，烏克蘭暫時不能加入北約，仍然可以繼續宣稱對領土完整主權，維和部隊則由歐洲籌組，美國不出錢也不出人。

當然俄羅斯現在取得戰場優勢，或許不肯停戰，可是川普對普亭施壓的方式，是讓美國盡快增加原油與天然氣生產，國際市場價格崩跌，會造成俄羅斯財政崩盤，令普亭知道厲害。

同樣的，對中東，川普也傾向他在第一任時的一攬子交易，繼續完成當時的亞伯拉罕協議，其中關鍵的部分是極限施壓的方式，川普仍會如法炮製，以美國增產油氣為武器，讓伊朗財政破產，逼迫德黑蘭要重新交涉核協議。

川普保護主義的根源在國內政治，手段是關稅，尤其是針對生產力低落的中西部鐵鏽帶；從經濟學原理來看，川普是經濟白癡，是落後幾世紀的重商主義者，以為只要以關稅擋住進口，就可以解決美國生產力低落的問題，但其實這是靠美國國內的消費者在補貼進口貨的高關稅。

以台灣來說，川普若入主白宮，是雙重壓力，一是半導體產業，二是貿易逆差；川普已經表態，要晶片 回遷，他猛烈抨擊「晶片與科學法案」，「那個晶片協議糟透了」，主張通過關稅手段鼓勵晶片公司在美國設廠，減少對中國和台灣的依賴。雖然現在依據2006年政府間半導體會議(GAMS)，美國對台灣的晶片不課關稅，但川普把此與黑幫保護費連在一起，他認為台灣竊取了美國的晶片製造業務，應支付軍援費用。

其次，美國對台灣有貿易逆差高達650億美元，台灣是美國排名第11的逆差來源，要減少殊非易事，可是美國對台軍售，並不算在貿易進出口項目中，所以台灣雖已付了保護費，但川普可不承認。

川普對盟國與敵人都一視同仁，用同一個簡單的標準來評判：他們與美國的雙邊貿易順差，凡是對美國出超的國家，就是占美國便宜，這就是讓全世界膽寒的地方。