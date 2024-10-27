賀錦麗的希望 女性選民空群而出

紐時民調 25日公布最新結果顯示，過去兩個月一直領先的賀錦麗 ，已被川普 追上，在全國性民調中與川普打成48%比48%平手。賀支持度減退，顯示形勢對她極為不利，因為自本月初以來，她由9月底領先3個百分點一直下滑至現在的平手，單是過去一周就減少了0.5點。若由持續減退的趨勢看，在剩下的9天之中，她與川普的差距只會進一步擴大。

紐時這個民調在20日至23日進行，而在全國民調平均方面，賀錦麗仍以49%比48%領先川普，只領先1個百分點。但民主黨候選人今年在全國民調平均必須領先對手2個百分點以上(所謂的electoral college bias)，才能有可能在搖擺州中勝出，而紐時25日的民調顯示，賀只領先川普1個百分點，顯示她處於極不利的地位， 2016年民主黨的柯林頓贏了川普2%的普選票，卻在選舉人票上輸給川普；2020年拜登全國民調平均領先川普5個百分點，超過所需的2個百分點門檻，最終在7個搖擺州中贏了6個，因此順利勝出。

同在25日，「經濟學人」的選舉模型顯示，賀的全國民調平均只領先川普1.6個百分點；知名統計預測家西爾佛(Nate Silver)的模型也顯示，賀直至25日的全國民調平均領先川普1.3個百分點，也不到2個百分點。這些數字顯示，賀錦麗大事不妙，選舉人票失守的機率日漸升高。西爾佛模型25日顯示，川普勝選機率是53.1%，賀則是46.6%。

西爾佛23日在紐時撰文說，他的直覺告訴他，川普將會贏得這次選舉。預測選舉的專業人士，很少會公開說出預測結果，但被「經濟學人」稱為全美最著名預測家的西爾佛，卻公開說川普會贏，有一錘定音的效果，因此連日來紛紛被左右兩派的傳媒廣為報導。

根據西爾佛的模型，賀錦麗25日的全國民調平均只領先川普48.5%比47.2% (1.3個百分點)，而僅是過去一周，就下降了1個百分點，顯示愈近投票日賀的民調下降速度就愈快。在搖擺州方面，賀在密州領先0.8個百分點，在威州只領先0.6個百分點，不到1個百分點；在內華達，更只領先0.1個百分點；在決定勝負的賓州，賀已從領先變成落後0.2個百分點，過去一周就下降了0.6個百分點。賓州有19張選舉人票，賀一旦在這個州失守，敗選就幾成定局。

那麼，賀是否還有勝望？當然有，因為事實上賀川雙方仍在5州(賓州、密州、威州、內華達和北卡)拉成均勢，民調差距都在誤差範圍之內，所以任何預測都難以確定誰勝誰負，況且今年的民調操作雖比2016年改進很多，但仍難保不會失誤；由於雙方勢均力敵，只要小小失誤，就足以讓其中一方「大勝」，像2016年的川普和2020年的拜登，都同樣以306票勝出。

賀錦麗在經濟和邊境問題上處於劣勢，已無力挽回，但在女性選民方面，應該仍有希望。聯邦最高法院推翻墮胎權，逼使女性群起抗爭，成為今年選舉的一大主題，也成為賀最重要的一張牌；另外，10個州在這次選舉推出有關墮胎權的公投，使這個議題熱上加熱，這也是泰勒絲、碧昂絲和歐普拉為賀背書和拉票的原因。

25日公布的紐時民調顯示，在墮胎議題上，支持賀錦麗的女性選民領先川普16個百分點；以女性選民而言，支持賀的也比川普多12個百分點。還有，今年女性選民占全部選民的54%(合資格選民2.44億，估計投票人數為1.62億)。紐時民調顯示，還有15%的選民「還沒有完全決定」，所以賀還有爭取空間，只要多一些女性在這次空前的墮胎權爭奪戰中站出來，就可能造成勢均力敵選戰出現傾斜。民調也顯示，多個搖擺州，特別是賓州和密州，墮胎權之爭特別受到關注。

2024年的選舉，可謂是男女之爭；美國大選向來都是兩名男性之爭，只有2016年出了一個柯林頓，現在又出現一個賀錦麗，2016柯林頓贏了川普差不多300萬普選票，仍然輸掉選舉人票，如果今年賀錦麗又輸給川普，使美國的女總統夢再次失之交臂，其中的敗選原因，可能不那麼在於人們所不斷在說的高物價和邊境問題，而更在於不少美國人至今仍存有性別偏見，認為總統和三軍總司今應是男性的工作。