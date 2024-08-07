扭曲的金牌情結 考驗美中選手觀眾

巴黎奧運 步入尾聲，美中競爭獎牌榜，究竟美國體制的運動員較強，或中國舉國體制的訓練更出色？中國人自認是體育強國，卻難否認未獲美歐國家認同，中國人扭曲的金牌情結，獲勝被捧為國家英雄，名利雙收，失誤就被辱駡是「國賊」、「乾脆去自殺算了」，兩國人民觀賞奧運的素質和態度，被形容成「中間差了一個太平洋」。

所有國家的人民都愛國，都將奧運獎牌視為國家榮譽重大象徵。不同的是，中共的愛國教育塑造出國人玻璃心，不正常的金牌情結，帶給運動員壓力山大，因失誤而丟失金牌的運動員須向國人再三道歉，忍受網暴，成為恥辱標記，中國人的金牌情結已到病態地步，成了畸形愛國教育下的反常現象。

奧運前兩天，中國男子體操隊新手蘇煒德在團體賽單槓兩次失誤，中國隊反被日本隊超過，從穩獲金牌變為只拿銀牌，賽後大批網民到蘇偉德的微博辱罵他是漢奸、國賊，導致微博不得不屏蔽評論，有民眾用陰謀論指控他是日本的臥底，竟獲大量點讚；有人直接要求他退役，還有人惡毒暗示他應該去跳河自殺。

此事讓人聯想三年前東京奧運，美國女子體操團體賽領軍的拜爾絲 (Simone Biles)身體沒受傷，卻因心理因素臨時決定退賽，導致美國隊痛失金牌，只獲銀牌。美國雖然也有不少人躲在鍵盤後面惡言批評她退賽的決定，但也有不少人接受和尊重。

今年拜爾絲捲土重來，帶領美國隊重奪團體賽金牌，她也得到個人項目三面金牌，個人累積已獲七面奧運金牌，鼓舞了很多人。有人感慨，中國失金的選手被咒罵該去自殺，畸型愛國教育使戰狼和小粉紅當道，失去同情心和同理心，兩國人民素質似隔了一個太平洋。

中共仿效蘇聯舉國體制，從小選拔優秀苗子在特定學校施以專門訓練。國乒選手王楚欽接受CCTV採訪透露，為了巴黎奧運金牌，兩年來他的訓練量朝6晚10。中國運動員集中魔鬼式訓練，除了體力和意志的折磨，揹負國家使命與外界和家人隔絕，甚至一年才放一次假回家探親，違背人性倫常，運動員少有樂趣，目標只有金牌，連得銀牌、銅牌都可能被鄙視。

這種思維造就中國只有得金牌才是榮耀，不像美歐都以金銀銅總獎牌作標準。巴黎奧運前段，中國跳水、桌球、羽球、游泳斬獲較豐，金牌數領先美國，中國人洋洋自得；但美國所有媒體都以總獎牌數排名，始終領先中國，奧運後段田徑項目登場，美國金牌數、總獎牌數都超越中國，才平息誰是第一之爭。

十多年前，新華社旗下「瞭望東方周刊」報導，中國每塊奧運金牌成本達6億人民幣，以今天幣值算，每枚金牌代價可能已逾10億人民幣，但贏得金牌卻未必贏得外人佩服尊重。今年奧運多位中國運動員公開抱怨，歐美同業在賽場拒打招呼、賽後拒握手，由於地緣政治競爭、中國被查出用禁藥案例最多，外國普遍對中國運動員戴有色眼鏡看，中國在運動場上也遭遇孤立和冷遇。

中俄運動員近年屢被查出用禁藥，俄羅斯 被取消參賽資格。中國抱怨美歐選手同樣用禁藥，但國際運動聯盟檢驗不公，專挑中國隊檢驗。中國游泳選手今年成績下滑，怪罪短短數天就被要求檢驗十多次，既干擾訓練，也影響選手心理和比賽成績，完全是西方的偏見歧視作祟。但之前游泳選手孫楊禁藥醜聞、中國隊前科累累，不是用食物被禁藥汙染就能搪塞，也無法洗刷用藥惡名。

美中訓練體制不同，美國奧運選手完全由家庭、學校或各類田徑俱樂部培養，美國各級學校運動團隊眾多、社區各種球場林立、比賽頻繁，體育紮根基層，與民眾生活融為一體，每屆奧運開賽前約五個月才開始選拔，選手集訓期極短，照樣能執全球運動牛耳。對照中國只培養精英運動員天差地別，誰是真正體育強國，不辯自明。

不少華人認為，中國用舉國體制參加奧運和國際比賽近半世紀，該改弦易轍了，想藉奧運獎牌顯示國力，用金錢堆砌、扭曲人性的訓練和宣傳，就像靠吹噓東升西降麻痺民眾，反而使中國在國際間愈來愈像神學士、俄羅斯或北韓，選手受冷遇、獎牌數未必能提升中國形象，都讓人看到中國必須轉型的契機。