拜登退選 川普優勢折損 賀錦麗難贏

全美高達85%民眾要求退選下，81歲的拜登 拗不過黨內「從勸到逼」的現實，宣布退出總統大選。拜登雖然宣布背書有八成民主黨 人支持遞補的賀錦麗，但該黨重量級聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)公開說，應推選民主黨州長參選較合適，曼欽列舉肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)、賓州州長長夏皮羅(Josh Shapiro)等潛在人選，但民主黨現在誰出馬，勝算都偏低，想險中出奇制勝難度很高。

距投票日僅106天，民主黨選前換帥，前所未有。對照美國選舉歷史，從未離投票日這麼近才選前換帥，而且換人出戰的政黨鮮有勝選紀錄；不過現在民主黨的首要目標是贏得國會參眾兩院至少一院控制權，來制衡川普 ，至於想打敗氣勢如日中天的川普，困難異常。

拜登在首次與川普辯論表現老態畢露、記憶和語言組織能力薄弱，大傷支持者信心，辯論後聲勢急墜。沒想到川普在賓州造勢遇暗殺，在槍口下臨危不亂的頑強勇敢反應，想裝都裝不出來，擄獲許多民心，認為他有更多總統潛質。多個關鍵搖擺州民調，川普領先拜登達數個至十個百分點，如計算選舉人票，川普穩操勝券，有人認為大勢已定，拜登再堅持參選，最終也贏不了。

民主黨近日加速逼退拜登的意見整合，歐巴馬、柯林頓兩位前總統，前眾院議長裴洛西等都檯面下施力，大金主威逼扣留逾9000萬元捐款，在勸說威迫與分析利弊得失後，拜登從上周五滿血復活，宣布絕不退選，感染新冠復元後本周將恢復競選活動，周日卻宣布退選，急轉直下的內幕和主因外界暫不知，卻讓民主黨支持者舒了一口氣。

拜登宣布退選，共和黨立即隨勢而上，聲稱拜登既然老邁、健康條件不能參選總統，也應立刻辭去總統職務。但這種論調只會加深兩黨對立、無助美國。拜登距明年1月20日卸任不到六個月，即使大腦和心智、體力退化，應可勉強完成任期，共和黨內的強硬主張與曼欽倡議，讓拜登有尊嚴下退選(respectful step down)相左，幾近侮辱，拜登不可能接受。

拜登棄選後，賀錦麗遞補，大選局面完全翻過另一篇章，影響或可先歸納幾個：一，川普與共和黨失去最有力訴求，即攻擊拜登老邁失智、言行巍巍顫顫，不適任總統，川普這方面優勢不再。反而因賀錦麗即將滿60歲，比川普年輕18歲，對偏好年輕總統的選民，川普的年齡立即從優勢變劣勢。

二，拜登退選後使民主黨補強弱勢，兩黨競爭恢復基本盤，而決戰點仍集中在鐵鏽帶和中西部七個關鍵搖擺州，川普對拜登在搖擺州民調領先的優勢可能縮減，兩黨候選人差距可能拉近。但賀錦麗出身加州，和這些搖擺州夙無淵源，能否克服地域隔閡障礙，條件更有利川普。

三，賀錦麗最大劣勢，在美國是否已準備好接受一位女性少數族裔總統？喜萊莉‧柯林頓2016年敗給川普後，女總統難產，而美國2008年至2016年已有非裔總統歐巴馬，再接受一位女總統對自由派問題不大，進步派甚至認為是女權興起象徵，但白人為主的多數州，即川普的基本盤或部分中間選民，是否準備好接受有牙買加裔、印度裔血統的女總統，領導白人仍占總人口53%的美國，這些「不可說」因素左右很多選民意向，或許是曼欽主張推舉現任州長代替賀錦麗出征的原因。

四，賀錦麗個人條件、擔任副總統三年多的政績，馬上會被解剖放大。拜登派賀錦麗巡視美墨邊界，處理非法移民問題，美南邊境卻偷渡客氾濫、非法越界人數屢創新高，彷彿無政府狀態，是共和黨攻擊拜登政府主訴求之一，「罪魁」除了被彈劾的國安部長梅奧卡斯，賀錦麗也被指責應對無方。她在國際場合多次失態，總體績效平平，連黨內都有意見，可是如果她和川普電視辯論，火力猛烈，川普難再討到便宜。

民主黨從拜登堅持參選而分裂，眼見川普和范斯聲勢高漲，拜登退選可望卸下重擔，而且丟失白宮和國會主導權的危機感，或將促進民主黨團結、金主和疏離者回歸，但時機可能已晚。以賀錦麗人望，想挫敗川普聲勢不易，民主黨想保住國會控制權，挑戰同樣艱鉅。