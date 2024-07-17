解決國債問題 不怕太晚只怕更晚

這次美國大選，無論是拜登連任，或是川普 回任，都要面臨一個無可迴避的問題：美國國債 。國會預算 辦公室(CBO)最近發布了一份悲觀的報告，凸顯出美國嚴重的財政問題。2024年的預算赤字預計為1.9兆美元，高於年初預測的1.6兆美元；10年後的2034年年度赤字預計將增至2.9兆美元。屆時國債將占國內生產毛額(GDP)的122%，高於2024年的99%。

CBO同時指出，明年的債務利息支出就將超過1兆美元。以實際生活來說，目前累積的35兆美元債務，如果每個美國家庭每月繳納1000美元來償還國債，則需要超過22年的時間。到2034年，累積債務預計將膨脹到56兆美元。

要探究為什麼會走到這一步並不特別困難。國會是由民主選舉產生的，議員們認為有必要採取必要、受歡迎的行動，來確保連任，而福利支出和減少稅收正是最受歡迎的措施。不幸的是，任何對平衡預算有了解的人都知道，這只會讓債務不斷增加。這或許可以部分解釋為什麼聯邦政府自2001年以來就無法達到平衡預算。

如果政策制訂者有更審慎的決定，或通過平衡的預算修正案，財務混亂本來是可以避免的。國會議員經常為此提出法案，即使立意良善，也幾乎都沒有機會通過。歷史上最近一次是在1982年，當時的雷根總統批准了一項平衡預算修正案。

從2001年起，美國一直透過發行債券的方式，以驚人的速度借貸，無數私人投資機構持有這些債務，外國政府也持有相當數量的債務。事實上，目前美國最大競爭對手中國正是美國第二大外國債權人。償債問題正迅速成為納稅人沉重的負擔；每位美國公民的債務負擔為10.1萬美元，每位納稅人為25.9萬美元。

由於一系列財政的截止期限，將於2025年生效，這將成為各界討論改革及改變的機會。第一個截止期限將於明年1月1日到來，屆時2023年6月暫停的債務限額，將重新啟動。這將促使財政部在幾個月內採取「非常措施」來避免違約，而國會通常只好繼續提高或暫停債務限額。

明年也是川普任內《財政責任法案》的預算上限到期；2025財年在明年9月結束時，債務上限和可自由支配支出的限制，都將同步失效。因此國會在明年討論年度撥款法案時，必須辯論是否保留這些支出上限、讓其失效，還是推出更嚴格的要求。如果不決定，明年爆發債務危機的機會極高。對一般大眾而言，很有可能將面臨更高的房貸利率與更高的購物支出。

隨著國會不斷借貸，利息支付甚至可能超過社會安全支出，因此，隨著債務激增，很快就可能面臨選擇：是繼續向老人發放社會安全支票、繼續維持軍費，還是狠下心讓債務違約。

若要解決聯邦總體財政困境，必需要對社會安全和醫療保險這兩個主要支出計劃進行改革，這兩個計劃的資金來自薪資稅和信託基金儲備金，將在大約10年內耗盡。

社安金的兩個主要信託基金預計2035年用罄，屆時只有83%的福利可支付給受益人，為醫院護理和出院後治療提供資金的Medicare信託基金預計將在2036年耗盡，之後將只支付89%的福利。

對於聯邦政府財政困境和補救措施，兩黨也一直存在巨大分歧，這將使未來關於改革提案的政策辯論變得激烈。川普的共和黨認為根本問題在於支出，抨擊民主黨人以為開徵富人稅就能立即解決當前面臨的任何問題，但拜登的民主黨則認為只要扭轉過去25年造福富人和企業的減稅措施，就可以穩定財政，並將借貸成本穩定在可控水平。

美國國父傑斐遜曾警告：「過度債務是政府壓迫人民的一種手段。任何國家都無權創造比公民預期壽命更長的債務。」他若知道目前的債務困境，絕對會從墳墓裡跳出來，否認曾創建美國。

隨著政治焦點轉向年底的總統選舉，很少有人關切勝選者將面臨未來四年國家債務問題。理論上，改革的道路並不會特別複雜：增加稅收、減少支出，或兩者的組合，但這些都不是特別受歡迎的決策，意味著國會可能會繼續給人民製造未來的災難。只要國會繼續做出短視的決定，美國人就很難有好日子過。