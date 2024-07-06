主流媒體與拜登的國王新衣

一場總統辯論讓拜登 總統年老體衰的狀況曝光現形，面臨臨陣換帥的重大抉擇。但這並非一夕發生，為什麼在大選投票不到四個月，要靠公開辯論，全國才知道此一「驚人」事實？負責監督的媒體在那裡？究竟是主流媒體真不知情，還是配合白宮 對全美掩飾真相？

如今拜登個人健康的真相，已難以再掩。拜登總統自己親上火線向民主黨 州長們解釋，試圖平息黨內諸侯焦慮。他說是因為辯論前國內外行程緊湊，體力不濟，甚至說出自己必須午休，不安排晚上8時以後的行程等。主流媒體這才開始對拜登健康問題大篇幅報導，但還是以白宮的說法為主，呈現拜登一面之詞，並不深入追蹤。

其實右派媒體早就報導拜登失神的情況，質疑拜登健康，但主流媒體不是視而不見，就是低調處理，即使拜登外訪，在國際會議上出狀況，也都略過不報，嚴重剝奪選民知的權利，但無人挑戰國王新衣，直到這次辯論讓拜登難以再遮掩，主流媒體與多數收視觀眾才驚呼拜登如此蒼老。

紐約時報前總編輯艾布拉姆森開出第一槍。她受訪時說，辯論當晚，「全國上下收看的人，包括經驗最豐富的記者，都像每個普通人一樣，對拜登辯論表現的難堪與痛苦的現實，都大吃一驚」突然之間，主流新聞自我靈魂質問：「我們怎麼可能會讓讀者，對總統這位國家頭號要被報導對象的基本狀況，突然間感到嚇一跳呢？」

評論網站「SEMAFOR」報導艾布拉姆森的嚴酷批評稱，「非常明顯，華盛頓最優秀的新聞記者，沒有履行新聞業的首要職責：追究握有權力者的責任(to hold power accountable)。」她說「拜登政府顯然成功地大規模掩蓋總統的虛弱程度，…白宮記者團沒有揭開總統的秘密面紗，這真是恥辱。」這何止是恥辱，更是侮辱閱聽大眾。

媒體監督權力者，並不是易事，如果權力者有意遮掩，刻意打壓，報導更是困難。但美國有言論自由第一修正案庇護，加上媒體的新聞競爭，更難打壓真相。可是媒體卻長期配合不談拜登的健康問題。

內圈掩藏拜登總統健康真相的人，包括第一家庭(吉兒夫人等)、白宮、拜登競選團隊極其核心成員、多數與拜登近距離接觸的民主黨參眾議員，與內閣官員。這些人早在一年多前就知道拜登健康智力衰退，但他們選擇不說，保護這個祕密，就像極權獨裁政權的直接受益者，保護獨裁者健康真相一樣。

再來就是長期提供拜登消息的主流媒體。這些長期駐白宮的文字與視聽媒體，對拜登健康情況都有耳聞，也都親眼目睹過拜登凍格失神，但都選擇不報導，這是因為「白宮認為這種報導都是由他的敵人煽動，目的是破壞總統的成就」，更因為右派媒體都顯著報導拜登健康，主流媒體就選擇性「忽略」，連帶也剝奪選民的訊息。前總編艾布拉姆森另點出，駐白宮記者不願因為自己對拜登健康的報導，而被指控是「替川普助選」。

過去一周，終於紙包不住火，主流媒體突然大幅報導右派媒體早已報導過的拜登健康「舊」聞，想證明有盡到媒體責任，但為時已晚。紐約時報在社論要求拜登退選後，新聞版面出現大量拜登健康的採訪報導。這種集中報導的「反常」，引起各方質疑紐時突然「轉向」，迫使現任紐時總編輯周看，出面對內部解釋「我們始終關注這個故事…並在多篇領先各媒體的報導中說明拜登與年齡相關的挑戰」，可看出主流媒體的尷尬勉強。

美聯社也刊出專文「為何(對拜登健康)感到驚訝？」，指出威爾遜總統1919年中風後，都由第一夫人幕後管理政事，媒體都不報導；媒體也不報導或拍照長時間坐在輪椅上的羅斯福總統。在舉前例可循的同時，文章同時指白宮對媒體報導拜登健康或是公開走神，都會表達關切。說白了，就是把責任推到白宮，替媒體同業開脫責任。

多項民調早就指出民眾對媒體失去信心，這次總統辯論暴露出拜登健康真相，證實主流媒體無能，居然能對拜登健康的衰退，視而不見，成為配合白宮與民主黨掩蓋真相的共犯。

自作自受的民主黨，如今陷入前所未有的慌亂，拜登總統要在一周內做出退選與否的重大決定，角力各方都陸續借媒體放話試探，真假虛實莫辨，悄然間又披上一件國王新衣。