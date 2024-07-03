中共悄然調整 為普亭戰敗作準備？

俄羅斯 總統普亭 日前出訪北韓，聯手金正恩，俄朝簽秘密協議可能幫北韓核武升級，制約美日韓，想削弱北京影響力，表達對中共未進一步援俄武器的不滿。有人認為，北京眼見烏克蘭 戰爭拖延日久，俄軍無法短期勝出，開始調整政策為「後烏克蘭戰爭時期」作準備；時機是否已晚、能否讓國際社會接納，放寬對中國的遏制和貿易戰，都待觀察。

中俄關係是否變了？少數俄媒近日把入侵烏克蘭視為中共挑撥(2022年冬奧習普會後，俄國獲某種承諾才進軍烏克蘭)；還有俄媒說，烏克蘭和西方不是俄羅斯的敵人或對手，中國才是。中俄都有評論認為，普亭訪朝、越是給中共臉色看。

莫斯科日前在符拉廸沃斯托克(俄文「征服東方」之意，亦即從中國侵占的海參崴)舉辦「抵制新殖民主義」國際論壇，中共卻派對外聯絡部長劉建超率團出席，在這個中國民族主義的恥辱城市舉辦反殖民論壇，非常具諷刺和羞辱性，中國卻參加了，黨媒不敢提舉辦地點，引發網路炸鍋諷刺，很多貼文被刪。

中共和俄羅斯近期似互把對方作為向西方示好的投名狀，北京不敢公開援俄，或許想調整政策，俄媒也甩鍋中國，中俄結合正接受考驗。

西方對中俄的制裁愈鎖愈緊。歐盟24日通過對俄羅斯實施第14輪制裁，制裁675家公司包括20多家中國企業，北京雲澤科技出售兩顆衛星給普亭的傭兵領導人、已墜機身亡的普里戈津，名列制裁名單。

近期的新變化帶給北京更大壓力。一，上月15日在瑞士舉行烏克蘭和平峰會，約90國代表參與，中俄缺席。各國代表起立為澤倫斯基鼓掌，高呼「榮耀屬於烏克蘭」，81國和四個國際組織簽署聯合公報，圍剿俄羅斯。中俄為軸心的結盟被世人唾棄，中俄陷孤立，只剩為經濟利益的全球南方國家在和稀泥，中國的國際負面形象是改革開放40多年前所未見，路愈走愈窄。

二，中共想用經濟利益分化美歐，面臨失敗。七大工業國(G7)中義大利、法國、德國各有盤算，義大利從一帶一路抽身；馬克宏、蕭茲分訪北京，中國電動車重擊德國汽車業，北京只想分享歐洲市場，逼G7口徑一致，對中國和美國一樣採禁運、加徵關稅，中俄讓北約和歐盟變得更團結。

三，黨媒眼見戰局不利俄軍，唱好俄羅斯的主旋律；5月底烏軍用美軍陸基ATACMS導彈，擊毀多套俄羅斯S300、S400防空系統；俄軍號稱最先進、無法攔截的多枚「匕首」超高音速導彈，也被美製「愛國者」攔截後，陸媒和大陸民眾開始嘲笑俄製防空系統像紙糊般太爛了，中國卻花幾十億美元向俄採購S400等防衛北京，這類禁忌話題默許傳播，可能是北京尋覓退路跡象。

普亭訪朝、越兩個共黨政權變身國家，俄朝被戲稱是「彈盡糧絕組合」，北京礙於美國和北約的警告制裁，守得更緊，不敢援助，或為普亭不滿習近平的原因，這也讓「合作友誼無上限」的中俄戰略夥伴關係，似開始鬆動了。

習近平走親俄路線，因烏戰而被普亭綁架，使中國與西方更疏離。北京假想支持普亭打烏克蘭，可交換俄羅斯未來支持武統台灣，但習近平說「美國一直誘使我打台灣、不上美國的鉤」如屬真心話，支持普亭入侵烏克蘭不僅忽視人類文明價值和國際和平，中國國際形象大倒退，普亭戰敗後，中國須跟著付代價，除了獲得俄國能源，中國怕是只賠不賺。

中共調整方向，最首要目標可能是防止俄羅斯戰敗而再次瓦解，形成許多獨立共和國，讓美歐勢力趁虛而入培養親西方政權，甚至加入北約，形成對中國北方的戰略箝制。俄軍戰敗如難避免，中國如何在國際使力，是幫俄羅斯、中立或偏西方？美歐願意「侵略幫兇」插手新的國際秩序安排？中國面臨美歐制裁自顧不暇，還有多少籌碼影響真正的世界大變局？

或許習、普都寄望川普當選，援烏力道減弱，中俄對美關係比拜登時期改善，讓烏戰有較有利的下台階安排。普亭不斷用核戰威脅歐洲，行徑如國際流氓，中共即使想政策大轉彎「遠俄親美」，也面臨許多障礙；大陸經濟下行、內政沉疴處處，即使想照顧普亭利益，恐已力有未逮。