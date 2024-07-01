堅守反壟斷立場 歐盟開罰微軟蘋果

繼之前對中國電動車等產品祭出反傾銷稅之後，本周歐洲監管機構也先後對蘋果和微軟 提出反壟斷和違反歐盟 競爭法的指控，接下來還將擴及其他大型科技公司，這顯示歐盟積極地藉由新通過的法律，一再以提起訴訟方式，來監管個資和社群媒體內容以及大型科技公司。

負責反壟斷監管業務的歐盟委員會表示，微軟一直將其Teams軟體與其他專有商業軟體包括Office 365和Microsoft 365進行「非法」搭售。這種將軟體應用程式捆綁在一起的作法，違反了歐盟禁止濫用市場支配地位的相關規定，違規罰款最高可達公司全球年收入的10%。對微軟來說，2023年全球營收總計2120億美元。

歐盟委員會本周也對蘋果採取了類似的動作，通知這家iPhone製造商其高獲利的應用商店規則，違反了最近頒布的《數位市場法》(DMA)，因其非法阻止軟體開發商告訴客戶如何存取商店外的內容。

成立於1993年的歐盟，向來在企業監管方面比美國更積極。最著名的例子是，2001年奇異電氣和霍尼韋爾(Honeywell)之間420億美元的合併案，雖然已獲得美國批准，但卻因歐盟的反壟斷立場讓合併告吹。

近年來，遏制科技巨頭，更成為歐盟的努力的焦點。歐盟首部主要科技立法《通用資料保護規範》(GDPR)於2018年生效，宗旨在保護消費者的隱私和安全，只要全球任何一家公司「針對或收集與歐盟境內的人相關的資料」，都一體適用。

近兩年歐盟又通過《數位市場法》和《數位服務法》，試圖遏制蘋果、亞馬遜、Meta和微軟等大型科技公司的市場主導地位，同時遍及主要線上社交媒體和電子商務網站，此外，歐盟還正在草擬全球第一部監管人工智慧(AI)的綜合立法。

隨著數位化的突飛猛進，權力愈來愈集中在少數公司手中，21世紀的數位市場也特別容易集中。類似的例子不勝枚舉，最常見的就是數位巨頭在其所控制的平台上推廣自家服務，令消費者難以找到的其他競爭對手服務。

全球政府和監管機構都在以歐盟的管制為範本，在美國，司法部最近發起一項訴訟，挑戰蘋果對智慧型手機市場的壟斷。在此之前也曾對谷歌 採取類似行動；聯邦貿易委員會(FTC)也對Meta和亞馬遜提出指控。

歐盟根據針對谷歌、蘋果和亞馬遜案件的經驗，發現僅靠調查和嚴厲處罰並不能解決結構性問題，層出不窮的案例讓歐盟像在「打地鼠」一樣疲於奔命，因此歐盟決定採取「事前」監管來補充逐案執法，預先規範系統性反競爭行為。

歐盟堅信這些向大型科技平台提出的要求，為他人競爭留下空間，並不過分。社會是建立在開放、激烈的競爭推動繁榮的前提上，而企業的成功是由經濟上可行的驅動因素所推動，諸如明智的投資、人才和研發，並確保創新得到獎勵，消費者的選擇得到尊重。

《數位市場法》使市場具有競爭性並且開放，而且已經出現正面的變化，譬如蘋果公司已在歐洲開放其生態系統，允許競爭對手在iOS上建立新的應用程式商店；用戶現在也可以選擇最能滿足其需求的預設網頁瀏覽器。

要求平台開放其生態系統，並不意味著業者會損及服務的安全性，只要有意願和足夠的投資，其實可以提供開放且安全的數位環境。遵守《數位市場法》可以在不損害用戶安全和隱私權的情況下實現。

但歐盟的要求也有人認為有些矯枉過正。以谷歌為例，大多數Android手機都以其作為預設搜尋引擎，但在歐盟要求下，它開放一長串名單，讓微軟、Ecosia和DuckDuckGo等公司能在這份名單中占有一席之地。然而這反而讓操作變成更加複雜，因為用戶必須在更多視窗中，點擊更多次，才能設定主要搜尋引擎。

此外，應歐盟要求，谷歌在搜尋引擎作些改變。在搜尋結果中刪除航班訊息；而且在查詢飯店時，搜尋反而大多來自比較價格網站，有些專家擔心這反而會導致類似Booking.com等大型線上預訂網站因此受益，而不是小型當地旅館。

歐盟的改革正逼著科技巨頭從莽撞的「青少年」蛻變為成熟的「成年人」，新法律可能會激發變革，最終迫使科技公司在全球對其平台進行調整。大型科技公司或許可能借力使力變得更強大，但此刻至少提供了小企業「大衛對抗歌利亞」的基本舞台。