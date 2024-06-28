賴清德內外威逼的憲法大戰

曾在選舉時說出「中華民國 憲法是災難」的賴清德 ，上任一個月，不斷地拿出賴式憲法說，對內對外狂掀憲政法理大戰。他先是在就職演說和黃埔百年演說中，不斷強調中華民國和中華人民共和國互不隸屬的「新兩國論」，「不為中華民國奮戰是假黃埔」，然後在回應大陸懲治台獨意見時說，在中國眼裡，不贊成統一就是台獨，「無論是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派都是台獨」。

賴清德這一套論述，和就職演說的「憲法三段論」是一脈相承。他的三段論是「根據中華民國憲法，中華民國主權屬於全體國民；有中華民國國籍者，為中華民國國民，由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。這套論述就是以中華民國為名，「務實台獨論」的法理化。賴清德全然無視憲法「固有疆域」的文字，也無視憲法增修條文，明文「因應國家統一前」，將中華民國領土分為「大陸地區」和「台灣地區」的設計，一刀將「大陸地區」和所有相關法律、陸委會等機構法理全盤否定掉，依理當然不通，但在政治訴求能產生一定效果，也可以讓「務實台獨」頓時翻生。

雖然「務實台獨工作者」過去對中華民國憲法不屑一顧，但當他依憲出任總統後，守憲當然是總統最高義務。只是「守憲」要如何解釋，就是賴清德的政治伎倆，所以他要「搶中華民國」做為「務實台獨基礎」，進而謀求「中華民國國民」多數認同，打破在野黨對他「少數總統」的質疑。大陸當然更直斥是典型台獨謬論，並進而依據分裂國家法等出台「闗於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」。國台辦說，這是為依法嚴懲「法理台獨」、「倚外謀獨」、「以武謀獨」等分裂行徑提供明確指引。

雖然北京當局在意見裡極盡恐嚇之能事，幾乎只要不認同「一中」，任何中華民國政府文武官員作為都可能被認定為「犯罪」，這也是賴清德說「只有統一促進黨」不被視為台獨的論據。不過，也有國安官員指出，大陸要求不得「制定、修改、解釋廢止」台灣法律的認定。事實上也是以法律承認「台灣地區有關規定」的法律地位，隱晦地承認中華民國憲法的「一中憲法」本質，大陸要求的是這「一中憲法」底線不能動，也間接地是在為賴清德「中華民國台獨化」畫紅線。

大陸拿出具體行動落實「懲獨文件」，雖然陸方再三解釋是針對極少數「頑固分子」和「首要分子」，也難免讓台胞為之忐忑，深恐觸法，也有礙兩岸交流。因此行政院長卓榮泰調侃說，他很擔心正在大陸訪問的前立法院長王金平。然而，民進黨 政府已無暇打理兩岸關係，更急迫的，是應對在野黨主導的立院新情勢。

因為國會通過國會調查權、要求總統國情報告等修法，行政院祭起了覆議再遭否決，但民進黨絕不認輸。一方面將大陸的懲獨意見扣上藍白修法，硬扯藍白政黨是在做大陸的馬前卒。賴清德自己也加入大戰，揚言要護憲維護民主，向憲法法庭聲請釋憲和暫停處分，他會待釋憲結果再決定是否國情報告。

賴清德雖然選擇性解釋憲法，卻也不敢公然否決立院通過的法律，只好在立院咨文上加注意見，指立院「違反權力分立及侵害人民基本權利之憲政爭議」，這是師法當年陳水扁和國會對抗的做法。藍白領袖都痛批賴清德是毀憲總統，無視民主，破壞憲政秩序。

國民黨主席朱立倫批評賴清德的雙標，還包括賴逾越憲法總統權限，在就職滿月記者會上宣布成立三大委員會。當年馬英九前總統有意成立委員會就被批評為「太上皇、違憲」，而如今國會改革法案每一條，都是民進黨過去的主張，而民進黨不變的就是穿鑿附會的抹紅抹黑。民眾黨主席柯文哲更直指賴如同希特勒，「個人凌駕法律，走上獨裁的第一步」。

無論如何，賴清德拿憲法亂舞，上任一個月，看不到明顯政績與改變，看得見的卻是兩岸形勢較蔡英文時期更嚴峻。大陸已經愈來愈不在乎台灣民意反映與感受，過去惠台措施卻迎來這「中華民國台獨化」總統，大陸也必須拿出具體辦法以對應。台灣對內，因為總統帶頭衝撞，朝野關係對立惡化，已使內部分裂加劇。有人戲言，賴清德是「加速祖國統一的功臣」，賴清德這種迎戰卻無能止戰的執拗，讓台灣政情呈現一片陰霾。