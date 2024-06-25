習近平不上美國的鉤 不打台灣了？

英國金融時報報導，去年4月歐盟執委會主席范德賴恩訪北京，中國國家主席習近平 向她表示，美國一直誘使他出兵犯台，但他不會上鉤。對習的談話內容，白宮不予置評，中共 官方也噤聲，大陸或海外親北京媒體或民眾避免評論，「習近平不上美國的當」說法，資訊量豐富，可作不同角度解讀。

美國政壇、智庫或美軍將領不斷有人警示，中共可能在2027年或2035年武力進犯台灣，實現其武統目標。習近平這番表態如屬真心，或意味中共近期並無犯台打算，是美國過慮，外界誇大中共武力犯台可能。但兵不厭詐、為欺敵或奇襲，都可這麼說，解放軍 機艦不斷繞台示威演習，頻繁踰越台海中線，否定70年來台海兩岸有中線的默契，耀武揚威難道只在威嚇，沒有備戰動機？台、美、日持續提防，也是事實。

習說美國在「誘使」他出兵攻台，可以多角度解讀。一，刻意把台海情勢緊張的責任，推卸給美國居間引誘、挑釁，是美國霸權不安好心，利用台灣挾制中共，為遏止中國壯大而引誘大陸動武，所以他不上當。這種說法符合北京口徑，台灣「非美論」者也認同，它有欺敵、分化美歐和台灣，解除台灣民眾心防等目的。

二，習可能自知解放軍武器、戰力都沒把握武統能勝台灣，因為背後還有美日等複雜國際因素，跨海進攻更難有把握成功，不上鉤也有對美「示軟求和」的弦外之音。俄烏戰爭最大教訓是號稱世界軍力排行第二的俄軍竟那麼不經打，坦克、戰機或導彈防禦系統，都被烏軍用並非尖端的西方武器，打得落花流水。

中共多數武器是沿襲俄制系統改良，向14億人吹噓解放軍有多強大，就像中共軍委副主席何向東說的「虛假戰鬥力」，能否有信心挑戰美軍，讓人存疑，「不上鉤」不失為不動武的最好下台階，對內約制鷹派武統主張，對維持台海和平不是壞事，避免兩岸生靈塗炭。

三，習近平或知談話內容必然外傳，告訴歐盟消息也會傳給美國，「你們一直說我要打台灣，還是去勸美國別挑事吧」。有朝一日如北京真的打台灣，就可怪罪美國居間誘使挑撥，這個邏輯和俄烏戰爭是一樣的：烏克蘭被美國引誘，想加入北約才引發普亭動武，是澤倫斯基的錯，戰爭責任反而在烏克蘭，這是顛倒是非黑白和因果，也在為日後如動武，是美國和綠營挑釁找藉口。

四，美國如果真的在誘使中共打台灣，為什麼拜登還要四次警告，如台灣遇攻擊，美軍將協防台灣？美國不斷警告中共不能用武力改變台海現狀，去年11月舊金山拜習峰會，習近平暗示中國並未計畫攻擊台灣，但環台軍演常態化，讓美台都難相信中共。

解放軍在西太平洋活動劇增，在南海的主權主張，都在挑戰美國和國際自由航行權，美、日、法、德等國軍艦駛經台灣海峽的公海，都被北京指為挑釁。近日解放軍戰機還飛入東海國際海域，在準備參加環太平洋29國軍演的荷蘭軍艦上方偵察，太多做法讓東亞鄰國或美歐難取信中共。

有人認為，習近平如言而有信，「不上美國的鉤」拒絕出兵打台灣，未嘗不是好事，至少讓中華民族避免一場世紀災難，俄烏戰爭兩敗俱傷可作借鑑。美軍前印太司令阿奎利諾說，一旦開戰，美軍可在24小時內攻擊中國逾1000個目標；新任印太司令帕帕羅近日說，中共如對台灣動武，要給中國「地獄般景象」。是怎麼訊息，令美軍警告不斷，以及持續武裝台灣，該自省調整的是中共。

美國國會兩黨通過多個友台法案、加碼軍援台灣，被中共視為誘使台灣和大陸衝突。實則大陸大、台灣小，經濟規模、軍力都不對稱，中共不斷在國際間霸凌台灣。賴清德就職後的環台軍演，解放軍殲-16、轟-6都被台灣F-16V戰機遠距鎖定，台方公布照片後輿論譁然，足為中共警惕。

美國國會日前聽證，專家指習近平在為戰爭作準備，建立戰時經濟、不斷整肅解放軍高層人事、為中國的三大軟肋：糧食、能源和全球支付系統作布局，為最壞的極端情況作戰略準備。

中國經濟在疫情封控後急墜，已打不起一場大規模戰爭，中共如動武想併吞台灣，不但中國振興之路將中斷，中共政權也將埋葬自己。因此，回歸兩岸和平交流，讓後代子孫決定兩岸前途，應是殘酷的國際現實下相對務實的選項。