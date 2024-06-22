普亭訪北韓 是誰的致命交易

俄羅斯總統普亭 5月連任後，已訪問中國、北韓 與越南，都是支持俄羅斯侵略烏克蘭的朋友圈，其中以訪問平壤後續影響最為難測。北韓金正恩提供普亭侵烏的軍火飛彈，普亭給予的回報，小則改變朝鮮半島軍事平衡，大則衝擊東北亞局勢，牽動美中關係與亞太局勢。

美國最關切的是北韓軍援俄羅斯，北韓運送武器，普亭專程趕來致謝，但金正恩從普亭處，得到何種回報，各方都急於瞭解。白宮國家安全會議發言人柯比表示，美方想瞭解普亭此行是否會「惡化烏克蘭和東北亞的安全狀況」。

早在2月，美國情報就在哈爾科夫戰場證實北韓短程飛彈殘骸，近日更多情報顯示北韓運送數十枚彈道飛彈和超過1萬多個貨櫃彈藥，軍援俄羅斯，協助俄軍在戰場推進。

普亭與金正恩在平壤簽署「全面戰略夥伴關係條約」，同時強調「締約方之一遭到侵略時，必須互相提供協助」。俄朝兩國擴大經濟及軍事合作，鞏固對抗美國的聯合陣線。金正恩承諾北韓會「全力支持」俄羅斯對烏克蘭的侵略；普亭深表感謝。北韓官媒隨後公布雙方條約全文，其中提到核能、太空探索、糧食與能源安全方面的合作。

條約公布後，南韓 馬上召開國安會議，表達「嚴重關切」，南韓的反制之道，就是表示「有意重新考慮軍援烏克蘭，包括殺傷性武器」，南韓長期秉持不賣武器到當前衝突區域的政策，但如今擔心金正恩必有所圖，南韓必須反制。

美國國防部也跟著表態，烏克蘭可使用美國供應的武器，回擊在俄羅斯境內任何向烏軍開火的俄軍，不限於靠近烏克蘭哈爾科夫的俄國領土，這意謂烏軍可朝俄境更遠處還擊。美韓等於解除先前自我設限的禁令，直接回應普亭與金正恩的合作。

在越南訪問的普亭馬上回擊，如果南韓膽敢運武器援烏，將「犯下大錯」。普亭還說，「不排除送武器給北韓」，稱這是西方補給烏克蘭所造成的後果。

普亭究竟會回報金正恩何種武器，以改變朝鮮半島局勢？朝鮮日報分析指出，北韓「期待從俄羅斯獲得的洲際彈道導彈(ICBM)、核潛艦、偵察衛星技術等，可能從根本上動搖韓半島的軍事平衡」。如果搭載潛射彈道導彈(SLBM)的核潛艦在太平洋潛航，接近美西海岸進行核攻擊，「會從根本上威脅美國給南韓的核保護傘」，並呼籲馬上要採取控管，包括韓俄舉行澄清會議、韓美戰術核武共用方案檢討更新、更要靈活與「中國進行緊密協商」。

就在普亭到訪平壤的同一天，中國與南韓舉行自2016年因為薩德飛彈危機而中斷的中韓外交安全對話。這場2+2的副部級會議，除討論雙邊關係、朝鮮半島局勢、地區及國際局勢等外，還就朝俄合作的動向進行討論。

南韓媒體報導，這場會議原來兩小時，最後長達六個小時，原本早該發出的新聞稿，也遲了半天才發出，引發猜測。雙方尤其就俄朝的互動進行溝通，南韓要求中方為北韓無核化發揮作用，表達對朝俄軍事合作的擔憂。報導指，韓方透露普亭訪北韓已成定局，中方沒有要求變更日期，由此「側面證明作為『血盟』的中國和朝鮮關係變得疏遠了」。

目前各方都注意到這次普亭連訪北韓、越南，中方態度冷淡，北韓、越南這兩鄰國對北京當局都不友善，給了普亭利用的機會。

北京當局保持距離冷漠，一般有兩種解讀。一是自我抑制，避免被外界正式推上「邪惡軸心國」祭台，保留與美歐來往的迴旋空間；另一種解讀是，中方對俄朝走近，其實保持戒心，特別是對金正恩態度。這兩種立場都是心照不宣，無法表態，說明北京立場的尷尬。從俄羅斯角度看，儘管理解，但中國口惠不實，懼怕美國，「友誼不封頂」打折，鐵兄弟還是金正恩，無懼制裁。

這次普亭訪問北韓，直接顯示的是俄朝關係升溫，合作升級，為普亭在烏戰延命，南韓與美國都被捲入。但更應緊張戒備的還是看似冷靜的北京，須瞭解金正恩所求普亭為何，一旦讓平壤掌握更先進軍事科技，躋身核武俱樂部，自己還在為普亭烏戰添柴加火之際，家門口赫然已有一核武狂人，亞太軍事局勢丕變了。