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賴清德治國滿月 以習扁為師

社論

為了爭取選票，中華民國總統賴清德在選舉時口口聲聲「蔡規賴隨」，以載蔡上路、穩健前行當選舉主軸，但在賴就職後，就職演說中的「新兩國論」就被抨擊為違背蔡英文路線，「信賴新政」在新閣任命時有一堆口號，卻看不出具體行動；反而是在鬥國會、挑對立上，看到當年陳水扁主政時少數政府政爭手段重現，賴清德以扁為師說法在綠營中盛傳。

陳水扁年初在國史館出版訪問錄時，點名賴一定要看他的書，「要如何克服朝小野大的難題，走對的路，做對的事，扁八年執政經驗絕對有參考價值」。陳水扁也是民進黨最早碰到少數政府的總統。早在台北市政府主政時代，陳水扁的策略就是鼓動群眾，利用民氣不斷衝撞議會，分化議會以鞏固行政權，類似經驗，也在總統任內不斷複製，以群眾力量左右政治氛圍，就是陳水扁的治國兵法。

新潮流很早就押寶阿扁，賴清德和扁系人馬也關係深厚，當年陳水扁的親近幕僚，包括馬永成、羅文嘉和林德訓等人，全都在賴清德政府受到重用，馬永成進了國安會，羅文嘉成了海基會秘書長，都是可以就近參贊國策的近臣，而這些扁系人馬過去應對朝小野大的經驗，當然也成為賴政府重要借鏡方向。

陳水扁首任總統任內，即因以突襲停建核四政策，朝野和解告吹。陳水扁與台聯合作，不斷挑戰泛藍陣營，更不斷以各項公投來凝結支持者力量對抗國會；類似的戰法也被賴清德照抄，當立法院被藍白掌握，民進黨就以「護民主」為名，發動「青鳥行動」來逼迫國會。不僅在審議法案時，在國會外集結施壓，也透過黨組織到全國各地宣講。賴清德在民進黨中常會下動員令，要求黨團「表決可以輸，論述不能輸」，就是要搶占政治高位，保護執政權有效行使。

賴清德主政風格相當奇特，就是連綠營內部也不易掌握「今上思維」，和過去蔡英文主政，每逢政治難局必和幕僚參贊對策的狀況不同。而賴清德極自信又極封閉的行事作風，管得極細，讓行政院長卓榮泰幾乎角色全失；而賴清德事必躬親的做法，連幾次文告內容都要親繕「欽定」，不輕易授權，這種大權獨攬的作風也讓黨內詫異。

賴清德初上任就形塑兩岸衝撞、國會對峙的惡局，他雖一再解釋，無意挑釁，也強調期待團結，但就是無法有效主導政局。新政府用了許多不熟悉政治的新官，輕率發言引起社會抨擊，而部會為爭取政策支持，在國會反而有「重在野而輕執政」，讓綠營立委大為光火，新官生疏離譜的表現，還沒上路就被政壇封為「外星人內閣」，府院黨像多頭馬車般各行其事，更重創賴政府形象，使賴清德初上任就聲望下挫，也是近年來新政府少見的狀況。

或許是被社會逼急了，賴清德在就職滿月記者會上，宣布要成立「氣候變遷」、「健康台灣」和「全民防衛」三委員會，由自己親自領軍擔任召集人，未來將每季召開會議，為發展擬定戰略，集結產官學與民間展開對話。在野黨抨擊賴清德是疊床架屋，並且明擺著要直接伸手介入行政權，卻又不必為政策負責，不面對國會監督。

這幾項大政其實都有明確部會主管單位，賴清德非要親攬獨管，不免讓人想起習近平在初登台掌權時的「小組治國」，把過去依章程制度的集體領導方式，改為透過各種領導小組，由習自兼小組長或主席，也藉由這小組來樹立「習核心」的領導地位，並進而稀釋掉原屬於總理的治理範圍。賴清德的委員會看來和習近平的小組是有異曲同工之妙。

過去蔡英文總統任內成立了幾個委員會，也是因應特殊政策目的的「不當黨產委員會」或「司法改革委員會」等，絕不是賴清德這種「極具彈性又無所不包」的委員會設計。民眾黨主席柯文哲就批評，「最怕什麼國家隊、辦公室、委員會，除了多搞出一些員額安插人外，看不到什麼好的」。其實，以賴清德當下的設計，只怕是因為就職滿月一事無成，想扭轉議題設計出來的對應方案，政治花槍和權力集中的功能，要遠勝過實質的政策設計與戰略規畫。

賴清德初治國，在找不到有效對策前，先學扁衝議會，後學習的集權，所有考量都是在鞏固賴核心，保持選舉動能與支持度。這是政治權術，不是治國良方，這才是「信賴新政」表現的最大危機。

賴清德 陳水扁 蔡英文

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