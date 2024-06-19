強加「中國台灣」是缺乏信心的表現

端午節剛過，台海兩岸都有龍舟賽，大陸邀請台灣隊伍參加，兩岸友善交流是好事。但6月初第20屆上海蘇州河城市龍舟邀請賽，台北市龍舟協會組隊參加，卻傳出主辦單位在台北隊後面舉出「中國台灣」牌子，消息傳回台灣，民眾質疑台北組隊參加的善意被大陸吃豆腐、刻意矮化，輿論譁然。台北市長蔣萬安回應，兩岸交流應秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，他未指責主辦單位，卻讓民眾警惕和大陸交流須更謹慎，避免被無謂的政治小動作矮化侮辱。

參照近年大陸對所有台灣有關的稱呼，幾乎都強加「中國台灣」，例如台積電 被稱為「中國台灣台積電」，電影、電視劇或歌唱界的台灣籍藝人都被強加「中國台灣」來註明身分；輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳在台灣出生，也被描述成「中國台灣」出生，日前逼在大陸發展的49位台灣藝人「愛國表態」，類似案例不勝枚舉。但國際間或台灣2350萬人自我認同，多少人接受「中國台灣」稱謂？坦言之，不過是中共 一廂情願，缺乏自信的阿Q心態表現，只會讓台灣民心更疏離、厭惡反感。

我們向來主張兩岸和平、對等，友善互待和交流，讓兩岸歧異未來能和平解決。這也是1990年代台灣開放兩岸探親，辜振甫、汪道涵等老一輩開啟兩岸交流，繼而開放三通近30年來，兩岸共有的目標。大陸表面對台友善，在國際上卻持續打壓台灣，包括民間性質的國際青少年電玩、歌唱或其他賽事，如不能沿用奧運「中華台北」模式，中共就全力打壓，禁止賽場或參與者帶青天白日滿地紅國旗，觀眾席也禁，更甭談台灣想參加世界衛生大會(WHA)，年年被中共阻擾而難如願。

「中國台灣」為什麼讓人反感？名義上，中華民國 也是中國，讓「中國台灣」有可爭辯空間，但國際間或大陸、台灣都認定，中國如今是中華人民共和國或大陸的專屬簡稱，而中華民國統治地區侷限台灣，國際間早已認可「台灣」稱謂的內涵，雖不意味外交承認，與北京建交的183國也用不同形式承認「台灣是(傳統)中國的一部分」，但有多少國家實際做法或真心認定，在中國統治下、台灣是其管轄權可及的領土？多少人承認「中國台灣」的稱謂？

中華民國擁有主權、政府、軍隊、排他的統治權和對外關係，外交承認雖只有12國，無礙台灣具備所有國家所需的要素，台灣GDP排名全球第14、軍力排名全球第24，廣被國際承認；國際間用中國、台灣稱呼區隔兩岸，愈來愈多華人接受這樣稱呼，又論國家形象，多少台灣民眾會以中國為榮，願意台灣戴上這頂帽子？

全球有205個國家，110國給中華民國台灣護照免簽，而中華人民共和國護照目前僅有26國免簽、44國允許落地簽證、41國允許免簽過境，對兩岸護照有區別對待，正說明兩者的不同，台灣無法比照接受「中國香港」或「中國黑龍江」等稱呼，國際也不接受。

隨著美中科技戰爆發，台灣半導體產業的全球角色廣被推崇， NVIDIA黃仁勳、AMD蘇姿丰和Intel的CEO基辛格等人日前齊聚台灣Computex，很多大陸民眾質問，小小的台灣為何能誕生這麼多國際知名科技產業和企業名人？

中共對台積電用「中國台積電」稱呼，粉紅們厚顏說「台積電是中國的」，台灣的世界第一品牌還包括最大電子代工廠鴻海、最大筆電代工廠廣達、最大電競品牌華碩、最大手機晶片商聯發科、最大電源供應器廠台達電、最大手機鏡頭廠大立光、最大IC封測廠日月光、最大PCB電路板廠臻鼎、最大IC載板廠欣興、最大筆電電池模組廠新普......等，擁有20多家世界第一的產業。

世界第一、第二的自行車品牌是台灣捷安特和美利達，特斯拉75%供應商來自台灣，其電動車馬達是台灣富田電機製造，全球航運排名台灣長榮第七、陽明第九、萬海第十，難道大陸能堅稱他們是「中國台灣」，都是中國的？

這些作法加深台灣年輕一輩對中國反感，認為「大陸、台灣，你是你，我是我」，正是蔡英文、賴清德輕舟易渡、連續執政的助力。中共不懂台灣民心，名義上是反台獨，實際卻讓主張「九二共識」的泛藍，更流失台灣民眾支持，九二共識變成投降賣台的代名詞。中共想用「中國台灣」來安撫內部民族主義，對台灣卻只有反作用，得不償失。