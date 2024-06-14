黃埔百年 誰在護衛中華民國？

中華民國陸軍官校將於6月16日舉行黃埔建校百年校慶，圖為6日進行第一次全程預演。（記者洪哲政／攝影）

民國13年6月16日，孫中山主持黃埔軍官學校開學典禮，他頒布的書面訓詞就是中華民國 國歌的歌詞，百年黃埔和中華民國的深厚淵源難以切割。如今，兩岸政府為了不同目的都在慶賀黃埔百年，甚至上演搶人大戰，但兩岸當局對這百年滄桑，也都有其尷尬之處，更說明兩岸關係的複雜性。

孫中山所以選在6月16日開學，是為了幾次軍閥叛變，讓他陷於危難，因而認為軍人必須有政治訓練始成革命軍，決定開辦黃埔。當時國共合作，因而黃埔有蔣中正擔任校長，也有周恩來出任教師，黃埔校友更是有多人成為日後國共兩黨軍的主帥，兩岸當局為爭奪歷史詮釋權，當然要在黃埔百年慶典做文章。

北京為了統一大業，據說籌組了百團陸官校友團，要參加黃埔廣州舊址活動，也在四川、北京等地大肆慶祝。台國防部長顧立雄強調，「中華民國在哪裡，黃埔就在哪裡」，希望退將們能抵擋北京的誘惑，退輔會主委嚴德發也說，黃埔正統是在台灣的鳳山陸軍軍官學校，退輔會統計，赴陸退役人員不超過百人，但估計在高雄參與活動的人將超過萬人。

黃埔校歌一開始就是「怒潮澎湃，黨旗飛舞」，創建之初，當然是不折不扣的國民黨黨軍，但至蔣中正到上海清共後，黃埔和共黨一直是有難解的血海深仇，更不用提在國共內戰時的兵戎相見。正因為這一層故事，許多在台黃埔校友更主張，沒有理由赴廣州成為中共統戰樣板。

對中共來說，之所以願意放下當年血海深仇，大肆慶祝黃埔百年，是為了終結中華民國歷史的過去，要爭「中國統一大業」的主導權，自然也在「統一大業」中都放下了恩怨，只要堅持中國統一，就是符合兩岸未來的政治正確，至於「中華民國」，就是「建國前朝」歷史，過去的陳年舊章。

黃埔創校號召熱血青年，用的是「打倒軍閥，統一中國」的訴求，大門上寫著「升官發財請走別路」對聯，還曾經是蔡英文前總統用以告誡民進黨 員的用語，但民進黨對黃埔和蔣中正一樣是感情複雜，現在內政部長劉世芳就曾經在立法院裡主張，應將黃埔校歌「黨旗飛舞」給改掉，如同許多民進黨人主張要將國歌「吾黨所宗」的黨字給改掉，因為民主化後的國軍不應為黨派服務，但是這主張被陸官校務會議否決掉，因為它否定了黃埔百年的革命歷史。

經歷了數次政黨輪替的洗禮，中華民國國軍早已從黨軍⻆色中脫離，但是對黃埔校友來說，他們不能否定「國民革命軍之父」蔣中正的地位，以至於民進黨政府可以用轉型正義之名，把各地的蔣中正銅像廢棄搬離，就是難以撼動軍營裡蔣中正的銅像，也正因為國軍和蔣中正的歷史感情上難以割離，民進黨政府也只好睜一隻眼，閉一隻眼予以尊重。

麻煩的是，從蔡英文開始，到賴清德 的「台灣主體史觀」，台灣的「中華民國」是從民國38年政府遷台開始，要強調「中華民國和中華人民共和國不相隸屬」。這一層論述，用在當下政治脈絡，或許有其道理，但在面對「黃埔百年」這層歷史，卻怎麼都說不通。賴清德可以在就職演說裡把國民黨統治否定為「黑暗年代」，卻無法用如此簡化而扭曲的史觀來處理「黃埔百年」、處理中華民國113年的奮鬥歷程。

做為中華民國總統，賴清德不能不以三軍統帥的身分，為中華民國國軍建軍百年的歷史大事慶賀，他也就無法用「去中國化」的邏輯，把黃埔和中國切割開來，也因此必須在鳳山用「中華民國在哪裡，黃埔就在哪裡」的思維，守住中華民國的主體，為黃埔將帥士兵們打氣。

這也就是何以去年八位前陸官校長聯名發表「志節、氣節、黃埔魂」文章，要校友們站穩立場，黃埔百年校史就是中華民國國軍的建軍史，黃埔位在鳯山，但「黃埔精神」仍是「護衛中華民國國家發展之軍魂所繫」。換句話說，不管兩岸當局為了什麼政治目的用「黃埔百年」統戰宣傳，對黃埔而言，創校為中華民國而生，百年來前仆後繼，東征、北伐、抗日、剿共，都為了中華民國一口氣，誰能真護衛中華民國，就是服膺黃埔精神的守護對象，沒有護國情懷，談什麼黃埔百年。