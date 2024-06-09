輝達力保漲勢 部署屠龍刀倚天劍

5日那天，輝達 股價衝破1200元，漲至1224.4元，市值突破3兆，超越長期霸主蘋果；在台北參加電腦展的黃仁勳火爆全網，說出「台灣是國家」、「TAI WAN本就藏著AI」的話，讓人按讚不已。

輝達市值破3兆，其實由5月22日的「超狂財報」造成，因為財報後輝達市值狂漲；黃仁勳8日返美，立即要完成拆股之事，輝達7日收市1208.88元，一拆十，10日開市每股減至120.888元，不過，華爾街分析師估計，股價大降，不一定有推波助瀾的效應，華爾街最新的話題反而是替輝達算命，紛紛看它能否維持過去一年的「超狂漲勢」。

一，輝達過去一年的漲勢，是由一次次財報堆砌而成，例如去年5月23日公布的第一季收入為71.9億，竟然預估下一季的收入達110億，漲幅高達53%，正式點燃了「AI革命」，輝達市值也借勢衝破1兆。今年2月21日，輝達再次財報，盈收遠超預期，財報後股價衝上800元，市值破2兆。然後，就是5月22日的財報，市值再破3兆。華爾街現在的焦點是，輝達能否持續維持瘋狂漲勢？特別是今年2月底才破2兆，不到三個月，就再破3兆。

觀察和研究輝達漲勢，焦點落在該公司的數據中心(data centers)銷售收入上，今年第一季(2至4月)的數據中心銷售高達226億，占全季收入(260億)的87%；如果能夠有效推斷現季(5至7月)的數據中心銷售收入，就可大致算出下個財報的命運。

今年2月21日的財報，顯示了去年第四季(11月至今年1月)的數據中心銷售情況，收入(184億)占全季收入(221億)的83%；當時黃仁勳曾說，AI晶片 H100的需求大增，微軟、亞馬遜、和谷歌等雲端服務供應商大舉購入，H100因此供不應求。到了今年第一季(2至4月)，需求沒有減少，反而進一步增加，數據中心的銷售收入(226億)占全季收入(260億)的87%。估計今年第二季(5至7月)的數據中心銷售收入，仍能維持前兩季的情況，占80%以上。

二，不少分析師留意到超微(AMD)和英特爾對輝達的競爭，但華爾街認為，AMD對輝達的威脅不大，例如AMD去年推出的MI300，蘇姿丰說可創造40億收入；相形之下，輝達上一季的數據中心收入(主要是銷售H100的收入)就達到226億，MI300全年才40億，實在難以相比。

蘇姿丰在台北電腦展宣布，將推出一系列的AI晶片，包括今年第四季推出MI325，2025年推MI350，以及2026年推MI400；但華爾街的評論基本認為，超微的新晶片最多只能分到一杯羮，卻難對輝達造成威脅。英特爾也在台北電腦展宣布新晶片，但華爾街的反應更冷淡，認為英特爾20年來節節後退，一直未能取得突破，說要競爭AI晶片市場，不能聽其言，必須看到產品後才能作評論。總之，輝達長期研發GPUs，技術大幅領先同行，競爭者可能要數年才能追上；輝達占AI晶片市場80%以上，其他競爭者只能分享剩下的約15%。

三，輝達能確保未來18個月的霸主地位，王牌是今年3月宣布的新一代Blackwell晶片。按照矽谷流傳的「黃仁勳定律」(Huang's Law)，輝達每一代新晶片，必比舊晶片速度更快功能更大。黃仁勳在台北電腦展宣布新一代的Rubin晶片；他還說，過去輝達每兩年更新晶片，但加速度，一年一更。節奏加快一倍，展示更強更大的創新力，也使對手難以跟上。輝達2022年推出H100，雄霸2023和2024兩年的市場；Blackwell今年底上路，預計2025年可繼續雄霸市場。

黃仁勳在台表示，2025年將再推出一款新晶片Blackwell Ultra，然後2026年再推出新一代的Rubin系統。為什麼要如此頻密推出新晶片？按照黃仁勳的說法，現在仍是「AI革命」的開始階段，革命需要晶片，輝達需要保住霸業，所以必須不斷地推出功能強大的晶片。如果Blackwell是輝達的屠龍刀，而Rubin就是倚天劍；屠龍刀2025年號令天下，倚天劍準備就緒，2026年伺機而出，為屠龍刀造勢，可讓投資者更相信輝達。

輝達正在與蘋果和微軟較量，有屠龍刀和倚天劍坐鎮，相信輝達大有可能在今年底前超車微軟，成為全美市值最大公司。