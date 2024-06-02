陪審團制度建奇功 是美國的勝利

前總統川普 的封口費案30日審結，陪審團作出歷史性的裁決，川普被控的34項偽造商業文件、藉此掩飾性醜聞的控罪全部成立。川普是美國首位被裁定刑事重罪(felony)的總統，因此成為一名重罪犯(a convicted felon)。法庭宣讀定罪的過程，顯得特別戲劇化；由法庭逐一宣讀控罪，每讀一項，就由陪審團回答說「有罪」(guilty)。據「紐時」記者觀察，法庭宣讀定罪時，川普閉起雙眼，用手掩面，神情比數周審訊以來的任何時候，都更為神傷。

川普被定罪，全美人人關心，「熱烈」反應：川普是否會有牢獄之災？如果當選，他能否做總統嗎？專家對這些問題，都提供了答案，例如主審法官將於7月11日宣判，很可能不會判他入獄，只判監管刑期，讓他進行上訴；就算是重罪犯和被判刑，他仍可以繼續參選；如果當選，他仍然可以做總統，因為憲法沒有規定罪犯不能當總統。

然而不少人對於川普被定罪的即時反應更是：過去他總能成功從官司麻煩中脫身，從來不會被法律所束縳，他在紐約有公司，地產生意，但總是欠債不還，還有歧視少數族裔的違規糾紛；又如除了封口費案，目前他還面臨三項刑事官司，分別在華府(企圖推翻2020年大選投票 結果)、佛州 (卸任時從白宮帶走機密文件)、以及喬治亞州(企圖推翻2020年大選投票結果)。

「政治新聞」(Politico)的一項分析指出，川普和他的團隊過去在面對不利消息時，往往能夠找出一些說法或拋出一些策略，藉此減輕不利的指責，或混淆視聽，讓公眾對不利消息產生懷疑。但是對於這次被定罪的不利消息，特別是34項重罪被法庭逐一讀出，再由陪審團鄭重逐一回答「有罪」，川普卻顯得束手無策，未見有效的反駁。

川普過去對訴訟採取一切可能的拖延方法，不少訴訟因拖延日久而不了了之。例如上述華府、佛州和喬治亞的三案，已被拖延，以致訴訟無法在今年11月5日大選前審結，他也因此可以避開官司敗訴對選舉的影響。在這次封口費案中，川普和他的律師團隊採取一切可以拖延的方法，對法官、法庭工作人員、檢察官和陪審團作出攻擊，法官因此對他下達封口令(gag order)，但他繼續攻擊，先後十次被法官裁定違反封口令。

但這次封口費案，川普的拖延政策失敗了，原因在於陪審團制度：必須12人作出一致的有罪裁決，罪名才能成立，如有一人不同意，整個審訊，即會流審(mistrial)，須解散陪審團，重新挑選陪審員，再進行審訊；或者直接取消審訊。

封口費案是四刑事案中首先開審之案，也是由陪審團裁決的第一案。由12名陪審員組成的陪審團，只閉門討論了兩天，共10小時，就迅速達成一致決定，裁定全部罪名成立，使川普被定罪。

12名陪審員全是紐約市平民，由法院隨機抽樣產生，來自不同階層和族裔，每人背景都在媒體上公開，有不同職業和不同教育程度，甚至平時看什麼媒體的新聞，大家都知道；一個人看什麼媒體的新聞，可能影響他或她對新聞的立場，例如只看自由派的紐時或保守派的華爾街日報，對川普的立場就可能產生巨大分別；在中文媒體中，只看微信新聞的人，「愛國」立場也特別明顯。

陪審團制度視人人平等，認為人人都有足夠的常識，可對不同訴訟作出了解和正確判斷。這是美國司法制度中的一種人文精神，並不因封口費案的被告是前總統，而修改陪審員制度，或增加對陪審員的要求。

將訴訟最後的裁決交給一般平民，是美國民主制度的一種理想。這次12名陪審員能在短短的兩天閉門討論後，就作出一致的裁決，本身就是這項制度的一項重大勝利，也是美國的勝利。值得特別注意的是，因為此案被告是前總統，而川普又是今年大選民調領先的參選人，還可能成為共和黨的總統提名人，媒體上充滿陰謀論，說審訊被「操縱」，是「政治迫害」，因此陪審員承受巨大壓力。

但這次陪審團迅速有效作出一致裁決，對川普的歷史性定罪，可謂建下奇功，展望未來，川普的另外三起刑事案，也將採用陪員審制度，他的命運將繼續由平民組成的陪審員去決定，陪審員制度也可能成擊退陰謀論的一路奇兵。