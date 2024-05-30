韓中日三國峰會 經貿能超越安全？

韓中日三國峰會已在26、27日舉行，這次除了發表一篇內容空洞的共同宣言，表示要重啟2019年後擱置的自由貿易協定(FTA)協商之外，並沒有具體的成果，但是象徵意味卻很大。

東北亞三國是從2008年開始，以日本 、中國、南韓 每年輪流做東的方式舉行首腦會議，期間陸續成立了60幾個對話機制，促進三國之間的經濟合作與貿易自由化，最後一次會議2019年在中國成都舉行。

可是此後發生了新冠疫情大流行，各國紛紛鎖國，又隨著美國與中國對立升高，日本與南韓紛紛追隨美國，加入區域小多邊組織，如四方會談、美日韓峰會等等，以中國為對抗的目標，更讓這個沒有美國參與的三邊組織窒礙難行。

三國峰會這次能夠舉行，端賴輪值的東道主南韓尹錫悅政府的推動，其實南韓內部有相當的經濟壓力，這在4月執政黨國會選舉中吞敗，尤為明顯；中國向來是南韓的最大貿易夥伴，過去每年出超，但2023年南韓對華出口額較上一年度下降了20%，建交31年來首次出現對華貿易逆差。

這是因為美國近年來對中國實施「小院高牆」的科技管制，同時也要求盟國，如南韓等，與中國在半導體、新能源電池等領域的供應鏈，必須做切割，讓南韓企業在美國補貼和中國市場間，作出艱難選擇。

南韓政府希望藉著恢復三國領導人峰會，能夠加強與中國與日本的經貿溝通，同樣的，日本也有相同的期盼，希望三國之間能夠持續磋商自由貿易協議，程度能夠超過現在三國已是會員的區域全面經濟夥伴協定(RCEP)，朝向跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)的水準邁進。

但是日韓所沒有說出口的，則是兩國同時也在為11月美國大選結果做準備，擔心川普勝選後將掀起全球性的保護主義風暴，所以希望能夠先恢復與中國的經貿關係，預做避險的準備。

從中國方面考慮，也願意順勢推舟，希望從美國陣營裡，重新把南韓與日本，往北京的方向拉回，其中首爾又比東京容易些，同時也不能不賣主辦國南韓的面子，所以成就了南韓國家安保室第一次長金泰孝所說的：「韓中日三國合作體系完全恢復和正常化的分水嶺」。

但是有兩個國家對於韓中日的會晤，是不以為然的，其一是美國，當然美方看似大方，表示沒有理由憂心中日韓三國恢復例行會面，承認美國盟友也有自己的利益需要經營，但是私下卻擔心美方在東北亞經營的聯盟會被破壞。

在三國峰會結束後的31日，韓中日三國峰會馬上要與日、南韓的外交部副部長，在美國舉行三邊對話，了解之前韓中日三邊會談的具體討論結果，再度強化既有的美日韓聯盟。

另一個國家則是北韓 ，北韓國家航空航天技術總局26日預告，27日將在平安北道西海衛星發射場試射偵察衛星，對於發射消息，出席峰會的尹錫悦和岸田文雄都提出了強烈批評，中國雖沒有譴責北韓，只是呼籲各方「保持克制」，爭取「政治解決」衝突，但私下一定是不滿的。

這是典型北韓掃興的作法，過去在中國舉辦G20、金磚高峰會時，都曾經宣布過試射飛彈，而三國聯合聲明中重申「朝鮮半島無核化」立場，也導致北韓27日下午譴責，這是對朝方嚴重的政治挑釁和主權侵犯，但是當晚的衛星發射，由於急著發射，火箭引擎出現技術問題，宣告失敗。

未來東北亞三國能否藉著每年一次的領導人峰會，達成進一步合作，恐怕要由兩件事決定；其一是，安全與經貿是否真的能夠切割的開？南韓與日本希望可以，而讓中日韓的經貿合作能夠繼續，但是我們看到的美中冷戰2.0對抗，卻愈來愈與舊冷戰相似，美國將愈來愈要求盟國必須與敵國作完全的切割，包括經貿在內。

其次，要看中方對三國合作有多重視；外界對於這次中方代表的地位，提出質疑，比起南韓尹錫悅總統，日本岸田首相出席，中方照例是由國務院總理李強出席，權力與地位似不對等，而且過去中國國務院總理的權力，尤其是經濟決策權力，可以與總書記分庭抗禮，如今大家都知道中國只有一個人可以拍板定案，如果以後習近平不出席，恐怕三國首腦會議將不會受到韓日兩國如以往般的重視，也將達不到中國所期待的功能了。