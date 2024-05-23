共和黨法院挺川普 踐踏司法威信

這兩星期許多共和黨 要角，國會參眾議員、州長輪流去紐約法院表達支持川普 ，場景仿如1980年代台灣審判美麗島事件的異議人士一樣。美國司法獨立已200多年，法院不是哪個黨的附屬機構，政客們這麼做是誤導民眾，任何被告背後只要有強大勢力，法院就不能審判或定罪，無異讓政治凌駕法律、破壞司法獨立和威信，顯示政治發展衰退(political decay)，踐踏司法，嚴重傷害美國憲政。

共和黨內敢言、常和川普唱不同調的猶他州聯邦參議員羅穆尼說，共和黨要角輪流前往川普受審的法院，令人尷尬，「有點丟臉，尤其我們談論的是付錢給成人片明星的指控」。羅穆尼既點出這件官司背後的道德倫理淪喪，也指出政客們聲援川普缺乏光明正大理由。共和黨阿拉斯加州聯邦參議員麗莎．穆考斯基(Lisa Murkowski)也說，共和黨同僚前往法院是一場愚蠢的審判秀，太荒唐了。

川普偽造商業紀錄，2017年甚至在白宮開出3.5萬元支票，作為付給成人片艷星丹尼爾斯13萬元封口費的一部分，交換她閉嘴，這是川普的律師柯恩和女星丹尼爾斯都證實的事，有無違法，自當由法官和陪審團裁量。但眾院議長強生和多位議員、州長，還有川普的副總統候選名單上的政客，都現身法院外聲援川普，暗指審判是「政治迫害」，政治精英思路行為仿如落後國家的二流政客，讓人慨歎。

美國有政治迫害嗎？1776年革命後建國，建立三權分立政府，司法不成為政黨的政治工具，獨立於政治和政黨之外，要說美國有政治迫害，也是針對外來移民。譬如1999年逮捕審判Los Alamos國家實驗室的台灣移民核武科學家李文和，或2020年後全美各大學上百位涉中國「千人計畫」學者被調查、去職或離開美國，很多屬冤錯假案，有如政治迫害。

但形容川普付封口費是政治迫害，可能連川普妻子梅蘭妮亞、黨內要角都不信，他們迫於利害關係，寧可踩在司法尊嚴頭上糟蹋司法，也要指審判是政治迫害。這些共和黨政治人物之所以挺川普，往往出於自利的動機，議長強生是靠川普的支持，才讓自己不被眾院極端派給罷免掉，還有些人為了年底州長與議員席次，刻意討川普歡心。

法官屢次要求川普對外噤言，目的也在防川普藉審判競選造勢而踐踏司法，但川普寧願被罰款，也要藉審判造勢。美國司法200多年累積的權威、公正形象和聲譽，因川普等人的作為而可能傾塌，影響長期而深刻，多數民眾懵然未覺。

川普此刻民調領先拜登 ，逼拜登打出幾張牌：向中國電動車課徵100%關稅、調整移民政策、接受川普的辯論挑戰，和制止以色列在加薩肆意攻擊巴勒斯坦人。

美國非法移民早已失控，謠傳委內瑞拉清空監獄，釋放暴力犯，讓他們偷渡美國。而許多州近期中美洲團夥遊擊犯罪猖獗、破門入戶盜竊搶劫，治安更惡化是事實，傳統上支持民主黨的非裔、年輕選民都難接受，拉低拜登支持率。白宮上周放消息指拜登擬推行政命令，無證客越境每天如達4000人，將關閉美墨邊境；民主黨國會議員也公開主張打擊非法移民，拜登再不調整做法，大選必輸無疑。

而兩位老人首場總統大選電視辯論6月17日登場，可能重複2020年混亂場面。川普想藉辯論凸顯拜登老邁虛弱、失言、靠吃藥維持頭腦清醒，不適任總統；拜登想讓民眾看到川普傲慢、言行危險和不守規則，不能領導美國和世界。多數民眾更失望看「兩個高齡老人秀」，不無可能讓今年大選總體投票率降至歷史新低。

美國兩黨對立、左右分裂，司法權本是仲裁的機制，近年卻不斷捲入政治漩渦中。從聯邦最高法院大法官提名的惡鬥可窺一斑。民主黨人2018年指控川普提名的大法官人選卡瓦諾(Brett Kavanaugh)36年前涉性騷擾未遂，最後難有證據，卻抹黑了卡瓦諾；共和黨慶祝掌控最高法院，「今後聯邦最高法院是我們共和黨的了」，兩黨都加速讓司法權政治化、武器化，是民主發展不祥訊號，美國三權分立憲政頻遭攻擊，讓學界法界憂慮。

選舉的作用在定期更替總統和國會議員，用權力輪替，來確立政府權力不侵犯人民權利，民選公職都能兢兢業業造福民眾，沒想到競爭的結果現在卻破壞憲政體制，這種惡果兩黨都須負責。