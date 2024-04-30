布林肯訪中 警告將金融制裁援俄？

拜登總統簽署953億撥款法案援助烏克蘭 、以色列和台灣，國會也通過法案強迫TikTok九個月內出售給與中國無關的買主，否則美國將下架禁用，國務卿布林肯 這時啟程訪問中國，「警告」中國停止暗援俄羅斯 ，否則美國將制裁提供俄羅斯製造軍火等零部件的100多家中國企業；美國正研擬金融制裁，讓涉及中俄軍民兩用物資交易的多家中國銀行，退出美元交易系統，可能造成重大衝擊。

布林肯一年內第二次訪中國，先抵上海，中方依財長葉倫日前訪華先例，未給布林肯紅地毯禮遇，並在他住宿的上海和平飯店對面，停放兩艘軍艦，中共黨媒和小粉紅認為這是對布林肯下馬威，洋洋得意；也有人說，住和平飯店的寓意是希望美中都重視和平，而台海、南海和平局面瀕臨威脅，破壞和平的源頭是誰，也啟人深思。

布林肯此行遭冷遇，習近平是否接見，遲至見面前才公布。習在人民大會堂等候布林肯，媒體拍到習獨自來回踱步，肢體表情都顯得疲憊不堪，外界指他心煩意亂溢於言表；布林肯抵達後，兩人握手互視時間極短暫，看似顯得敷衍，很多評論指習的壓力空前，無意善待捎來「警告」訊息的布林肯。

習近平說，中美兩國應求同存異，而不是惡性競爭，他呼籲美國「言必信、行必果，而不是說一套、做一套」，但布林肯見習後記者會立即回嗆，「中方才是說一套、做一套」。中國用軍艦、不鋪紅毯、會場擺放鮮花等作寓意，被譏為小家子氣，沒有對抗美方的有力籌碼，只能用自嗨小動作「阿Q精神勝利法」對抗美國。

雖然美國全方位施壓，中共援俄已成為難回頭的絕路。普亭宣布5月將再訪中國，習普過去10年來已會面42次，陸媒用「布林肯黯然離京，真正朋友馬上要來」形容普亭訪華。但普亭每見習一次，反而把習拖入俄烏戰爭泥沼中，愈陷愈深，使中國難擺脫支持侵略者形象。習去年10月後不再提「中俄友誼無上限」，黨媒靠宣傳「中國朋友夥伴滿天下」，掩飾中國國際形象失去世界人心。

俄軍近期在烏克蘭屢有斬獲，美國軍援烏克蘭610億美元拖延六個月，上周終於在國會通過，拜登立即簽署，美軍預作部署，兩天內即交付烏克蘭新武器，包括反無人機武器、中短程先進防空系統(NASAMS)、海馬斯彈藥等，北約也強化先進導彈供應，可望扭轉烏軍頹勢。

俄烏戰爭兩年多來，美國制裁俄羅斯效果不如預期，和中國暗援俄羅斯電路、飛機零部件、機器和機床等有關。情報顯示，俄軍先進武器消耗巨大，中國即將同意援俄武器。國安顧問蘇利文、中情局長伯恩斯2月相繼警告中國，如提供俄軍武器，將懲罰中國。軍援烏克蘭法案通過後，增加了拜登政府底氣，布林肯訪北京施壓，似想在11月大選前看到烏克蘭戰局扭轉，同時要求中共停止駭客利用社群媒體影響美國大選。

華爾街日報引用內部消息說，美國正研擬切斷中國部分銀行與全球金融體系聯繫的制裁措施，極限施壓如啟動，中國多家大銀行不能再參與美元交易，直接衝擊中國外貿、金融，美中關係將雪上加霜，對經濟陷困境的中國是難以承受之重。而普亭這時訪北京，無非想拉攏中國繼續援助。讓中國看似美俄兩邊左右逢源，實則北京難兩頭討好，將極度考驗習當局的外交權衡與平衡智慧。

拜登派葉倫、布林肯接連訪中，既發出合作信號，也恫嚇施壓，軟硬兩面策略被習指為說一套做一套；近數月北京擺出緩和外交對抗態度，美中都有意讓台海緊張降溫，暗勸或施壓賴清德5月20日就職總統演說避免挑釁性表述。但布林肯剛離開中國，共軍22架戰機就飛近台灣空域，其中12架穿越台海中線，進入台灣北部、中部防空識別區，宣示北京的紅線，同樣是兩套劇本。

美中台高度對峙短期內難和緩，美國對中國鋼鋁增加兩倍關稅、指控中國侵犯人權，還有TikTok禁令等，中方不滿，反制籌碼卻有限。美中關係不再急墜，逐步惡化的趨勢難改變，美國不會停止遏制，習近平難找到突圍良策，除非疏遠俄羅斯，但更可能做法是加緊與俄羅斯結盟，必然讓中國外交處境更惡劣，畢竟中共親俄的基因深入骨髓，難以領悟自由民主和尊重他國主權的普世價值。