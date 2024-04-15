晶片戰國時代 輝達仍一統天下

過去數天，矽谷的公司，包括英特爾、谷歌和Meta等，紛紛推出新的人工智慧晶片 (AI chips)，加上輝達 3月18日率先推出的新一代AI晶片「Blackwell」，「晶片戰」突然變得白熱化，好像進入一個「戰國時代」。

目前的「AI革命」的發展，若從晶片看，顯然可分為兩個階段；第一階段由2022年11月聊天機器人ChatGPT推出所掀起，由於ChatGPT使用輝達的H100晶片「訓練」(training)而成，所以後來跟進的公司，都必須依賴H100，以致H100去年全年一直炙手可熱，第二階段則由上周開始，因為科技公司不約而同推出自造晶片，與輝達競爭。

現在各家公司推出的新晶片，能否威脅輝達的壟斷地位？反過來說，在競爭下，輝達能否維持壟斷地位，仍像H100去年那樣獨霸天下？據華爾街分析師的追蹤，目前市場對H100的需求仍大，送貨期仍長達四、五個月，雖然已比去年的14、15個月大為縮短。

本月9日，傳統晶片大廠英特爾推出AI晶片「Gaudi 3」，競爭目標正是H100，還聲稱訓練功能是H100的1.7倍，推理功能(inference)是H100的1.3倍。華爾街對英特爾的宣傳大都持懷疑態度，因為前車可鑑，去年底超微(AMD)推出MI300新AI晶片，當時也說功能如何超過H100，以致超微股價一度大熱，但MI300上市後，市場反應沒有預期熱烈，股價熱度於是下降。超微稱，MI300今年可創造35億元收入，第一季財報將於屆，到時就可看到，收入是否通過考驗。

谷歌9日也推出新AI晶片，稱為TPUv5P；谷歌的聊天機器人Gemini，就是用自造的TPU晶片訓練而成，並沒有用輝達的H100。谷歌的TPU，沒有公開銷售，只用在谷歌的雲端服務之上。谷歌同一天還宣布說，它的雲端服務將同時使用輝達的H100和新一代的Blackwell新晶片，反映出谷歌雖有自造晶片，卻仍然不能不用輝達的晶片。

本月10日，Meta也推出新一代的AI 晶片「MTIA」。今年初，Meta己推出一款稱為Artemis的AI晶片，用來加強臉書、Instagram和WhatsApp三個平台的AI功能。現在推出的新晶片，將焦點放在訓練和推理的功能，稱為「訓練和推理加速器」 (MTIA)。值得注意的是，Meta和谷歌一樣，同時使用自造晶片和輝達晶片。執行長查克柏格今年1月曾說，今年將增購35萬塊H100，加上去年已購入的25萬塊，到今年底，將總共持有60萬塊。若以每塊3萬元計，單是購入價就超過100億元。

亞馬遜、微軟和谷歌是全美三大雲端服務公司，旗下數據中心所需AI晶片數量龐大，為了減少對輝達晶片的依賴和成本，必然走上自造晶片之路，但同樣值得注意的是，「三大」也同時使輝達的晶片。上月18日輝達宣布推出新一代AI晶片Blackwell時，三大也立即宣布，將採用Blackwell晶片和所附軟件。

蘋果11日也宣布，旗下的Mac筆電和桌面電腦，所使用的晶片將加入AI功能；消息一出，蘋果當天股價立即上漲，11日和12日連續兩天共漲5%，12日以176元作收。華爾街預計，6月10日蘋果舉行發展商大會時將宣布，最新的iPhone操作系統iOS 18將會加入AI功能。

當然，最重要新一代AI晶片，自然是輝達的Blackwell系列晶片，其旗艦晶片是B200，這是由兩塊晶片連結成一塊的超級晶片。華爾街預期，繼H100連續兩年雄霸AI晶片市場後，B200將在2025年一統天下。Blackwell除了晶片，還有配套的軟件；摩根史坦利的分析預測，各大科技公司雖自造晶片，但配套軟件卻跟不上，讓Blackwell軟件有發揮空間。

輝達股價9日一度跌入修正區，跌幅超過10%，但10、11兩天反彈，2024年的AI晶片市場總值900億元，2027年增至2000億元；輝達平均占75%，三大雲端公司亞瑪遜、微軟和谷歌共占15%，剩下的10%，將由超微、英特爾和其他公司所分。

各家公司自造晶片的功能大都言過其實，功能複雜而強大的AI晶片其實極難製造，輝達的先進GPU已發展多年，單以H100來說，其他公司至少要五年才能追上；輝達現在又製成Blackwell，當可進一步拉開技術的距離，仍然一統天下。