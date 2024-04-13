美國經濟太強 聯準會應停止降息

當聯準會 官員去年底透露可能在2024年開始降息 時，他們對當時數據顯示通膨率將跌至2%的目標感到振奮，證明貨幣政策有效遏制了過熱的經濟。當時華爾街交易員、經濟學家、汽車買家、準屋主，幾乎所有人都開始問：聯準會何時開始降息？

但現在隨著美國經濟展現出令人驚訝的活力，不同的問題開始出現：聯準會今年真的會如之前預測的那樣降息三次、還是根本就不會降息？

低利率將降低住房、汽車和其他重大採購的借貸成本，並可能推動股價上漲，這都有助於加速經濟成長。更強勁的經濟也可能有利於拜登總統的連任。

然而預期的指標在2024年第一季逆轉，最新的3月消費者物價指數(CPI)數據顯示總體通膨年增率從3.2%加速至3.5%，不包括食品和能源價格在內的核心指標停滯在3.8%。3月就業 報告更顯示了經濟體質十分良好，就業機會大增30.3萬個，失業率從3.9%降至 3.8%；經濟現在最不需要的就是，降低利率來提供更多刺激。

聯準會官員也對此感到緊張；雖然通膨已從高峰大幅回落，但仍頑固地高於聯準會2%的目標。快速的經濟成長可能會重新引發通膨壓力，從而抵消已經取得的進展。但聯準會目前陷入2022年下半年的噩夢：當時通膨居高不下，但拒絕採取預防動作，聲稱通膨只是「暫時」；直至物價一發不可收拾才匆促升息，結果為時已晚。

當時主張通膨只是「暫時」的一方，像是聯準會主席鮑爾和財長葉倫，對此都感到後悔。但以當前局面而言，聯準會似乎還是沒有學會教訓，面對頑固的通膨數據、強勁的經濟和就業市場，始終仍不肯正視，還是堅持今年要降息。

聯準會官員目前以有關住房或經濟的「特殊狀況」作為通膨將持續下降的論據，但當這些「特殊狀況」越來越多，反而讓人越來越難安心。市場評估今年聯準會將處於觀望，可能只會降息25個基點；在更極端的評估中，甚至完全不降息。這遠低於聯準會官員在3月19日至20日政策會議上預計降息3個百分點的說法。事實上，聯準會內部和市場就降息的時機和幅度已有各種不同的說法。

聯準會內部意識到啟動寬鬆政策在總統大選年的象徵意義，即使下個月通膨降至更適當水平，聯準會也會更加謹慎，這意味著即使7月要降息，都是非常勉強，因為到那時，美國大選將開始介入聯準會的決策。

雖然拜登試圖以推動美國經濟為競選政見，但通膨居高不下使得他的連任政治訴求失效。拜登上任以來已創造近1520萬個就業崗位，失業率低於4的時間創50年來最長，同時股市創下歷史新高，但多項民調顯示，選民對拜登的經濟管理、通貨膨脹和高利率很不滿意。部分經濟學家預測，聯準會可能要到大選後才敢開始降息。

話雖如此，聯準會主席鮑爾和克里夫蘭Fed行長梅斯特等官員強調，聯準會降息決定的主要因素是通膨何時或是否會回落至2%的目標。因為鮑爾懷疑即使通膨降溫、經濟仍能維持成長的原因之一，是過去兩年勞動力供應激增。

過去兩年，移民數量激增，其中大部分是非法無證客，這大大增加了願意填補工作崗位的工人數量。他們進入就業市場基本上解決了後疫情時期的勞動力短缺問題，並導致零售、餐廳和旅館工人的薪資飆升。因此今年勞動力供應增加的趨勢能否持續，將有助於決定聯準會的下一步。

事實上，學者和一些聯準會官員認為，借貸成本對經濟的限制已不像過去那麼嚴重。這是因為在當今的經濟中，有幾種趨勢可能會導致經濟成長、通膨和利率高於過去20年。其中包括提高經濟生產力、擴大政府預算赤字以及部分製造業從海外回流美國。

面對當前火熱的經濟和居高不下的通膨，聯準會應當及早作出判定，讓市場和民眾提前作好心理準備。當種種數據都很難證明聯準會降息的合理性時，鮑爾更應堅守聯準會獨立行使職權，勇敢直言今年不降息。聽任聯準會官員各種試探市場反應的放話，顧忌對年底總統選舉的影響，除了賠上聯準會聲譽，一不小心更會重蹈「通膨只是暫時」的覆轍，重創美國經濟。