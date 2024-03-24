普亭5月訪華 與習密謀攻台？

2022年2月4日，普亭 訪北京，與習近平密商，達成中俄戰略合作協議，向外宣布，兩國友誼「無上限」；兩年烏克蘭戰爭期間，北京以不譴責和經濟擴大合作，變相支持俄侵烏。路透21日報導，普亭在贏得選舉後，將於5月出訪北京，習普再次協商，普亭這次是否投桃報李，支持北京攻台，以回報習2022月2月對他的支持？

美國印太司令部司令阿基里諾20日在國會作證說，所有跡象都顯示，解放軍按照習近平命令，在2027年前作好一切攻台準備。他還說，中國今年軍費增7.2%，這是連續第三年增加；中國近年大幅增加戰機、軍艦和導彈，又不斷對台進行圍島演習，使美國面臨二次大戰以來的最大威脅。

美國近年不斷有研究指出，2027年是解放軍建軍100周年，北京很可能以統一台灣作號召，以達至備戰和團結全軍的目的，如果攻台真的提前至2027年，在時間上已迫在眉睫。

2027年中共也將召開「21大」，習近平雖已大權在握，對內已達至全面控制狀態，但仍有打民族主義牌的必要，以統一台灣作號召，可以確保爭取到第四個任期(2027至2032)。

普亭日前在贏得選舉後，已迫不及待地說：「台灣是中國的一部分」，5月與習會談，台灣問題是少不了的議題，習也勢必爭取普亭的支持。過去兩年北京一直未從不譴責俄侵烏的立場退卻，現在應該是普亭回報的時候了。2022年2月兩人達成中俄協議後，還公開宣布，雙方進行戰略合作，並承諾友誼無上限；這次5月會晤，就算有攻台協議，也不可能公開宣布，仍會強調「合作不設限」，以表示兩國關係的持續發展。

北京爭取普亭支持攻台很重要，從烏戰經驗顯示，如果北京攻台，歐美很可能對中進行經濟制裁，但烏戰打了兩年，歐美也制裁兩年，俄國 經濟並沒有崩潰，而且經濟繼續增長，通膨和失業率呈現穩定，俄國財政得力於與中國和其他國家的貿易，竟然愈打愈富有；中國大購俄石油和天然氣，中俄2023年的貿易額達破紀錄的2400億美元，比2022年的1900億美元增加26%。北京一旦攻台，而美歐又對中進行經濟制裁，與俄國、中亞國家、伊朗 和沙烏地阿拉伯等的貿易，將成為北京抵制制裁的重要力量。

俄國的武器，特別是核武，將成為威脅西方的重要籌碼。俄國是全球第二大核武國，中國是第三大；美國智庫組織「中國航天研究中心」11日的報告說，中國數年前的核彈頭不到250枚，現已增至500枚，不久還會增至1000枚。核武在攻台戰爭中，可能不會使用，但用作威嚇，卻是重要籌碼，這也與普亭現在的威嚇西方，如出一轍。

普亭贏得第五任，任期六年，即執政至2030年；2030年可再選，任期再延至2036年，屆時他83歲，宛如終生執政；普亭2021年廢除俄總統最多只做兩任的限制。習延長任期的過程十分相似，他2018年2月廢除國家主席只限兩任的任期制，到2022年10月取得第三任(2022至2027)；2027年勢必爭取第四任(2027至2032)，2032年可能再爭第五任(2032至2037)，到2037年他84歲。

習普有共同夢想，即反西方和改寫由美國主導的西方自由秩序。中俄是反西方陣營的主力；除此以外，一些專制獨裁政權也成為這陣營的「合作夥伴」，例如伊朗、北韓、甚至印度雖然與美建立關係，卻不放棄與中俄的關係。金磚組織是這個反西方陣營的重要力量，這個組織今年10月在莫斯科開會，屆時將由原來的五國(中、俄、印、巴西、南非)，擴大至10國(加入伊朗、埃及、阿聯酋、沙烏地阿拉伯和衣索匹亞)，不願與美國結盟的國家，成為這個組織爭取的對象。

除了全球領導權，習普對軍事、經濟和科技的發展都有野心。如果習任期至2037年，普亭任期至2036年，由現在到兩人放棄掌權，還有超過10年，如果讓他們按照意願發展，必將對世界造成巨大影響。

當然，兩人現在大權在握，並不表示他們的權力不會受到挑戰。兩人現在是好朋友，但他們也不一定能夠永遠是好朋友。普亭擔心中國經濟強大，對俄國造成壓制；習向中亞國家發展，這是蘇俄向來的勢力範圍；中國民族主義者認為，俄國遠東地區的大幅土地是中國領土；這些都是可能導致中俄出現矛盾的導火索。已有研究指出，普亭時代一旦過去，俄國很可能轉向，與西方建立關係，以抗衡中國。