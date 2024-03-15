投機變投資 比特幣泡沫能撐多久？

今年以來，黃金和比特幣 價格一再創下新高。其中比特幣的漲勢尤其凶猛，不但過去12個月上漲超過160%，今年以來升幅更達70%，因此泡沫之說再起。

比特幣大漲的主要因素是，美國證券交易委員會(SEC)在1月批准現貨比特幣ETF上市交易，市場認為這顯示加密貨幣 市場目前已經「體質成熟」。而英國金融行為監理局(FCA)也表態願意考慮開放比特幣和以太幣的交易所交易票據(ETN，類似美國的ETF)交易，更是對比特幣的漲勢錦上添花。

過去兩個月美國通膨上升，也鼓勵了比特幣買家，因為加密貨幣被視為抗拒物價上漲的保險，而美股科技股的激烈漲幅，同樣引導投資 人轉向比特幣等風險較高的資產。

開採比特幣的獎勵每四年左右就會減少一半，這事件在加密社群被稱為「減半」，以控制釋出的新比特幣數量，並確保資產的稀缺性。下次減半將於4月發生，因此比特幣在減半前的幾個月大幅升值，並在減半後看到更大的提振。

比特幣勢不可擋，以往的反對者都開始轉向，摩根大通執行長戴蒙與前總統川普就是其中代表性人物。戴蒙在2021年將比特幣比作香菸：「我認為你不應該吸菸。」戴蒙在1月稱比特幣為「石頭收藏品」，並在12月告訴國會，如果他是政府，他將「關閉它」。但他12日卻表示，「我不知道比特幣本身有什麼用，但我捍衛你買菸的權利，所以我也捍衛你買比特幣的權利。」他的說辭與他之前的諷刺形成鮮明對比。

在11月大選之前，加密貨幣也正日益成為熱門議題。川普在2021年形容比特幣是個騙局，但他11日表示，比特幣現在是「另一種形式的貨幣」。並說：「我有時會用加密貨幣做一些小事來娛樂自己並用它來賺錢。」但強調他自己沒有購買任何比特幣，他「不希望人們離開美元」。

有人將比特幣的走勢比作1990年代末的科技泡沫，當時的炒作推動股價不斷上漲，金錢追逐金錢，直到泡沫破裂。目前的漲勢上則是由比特幣ETF推動，資金正在流入，也因為價格上漲而獲得回報。

但回歸基本面來看，貨幣的主要用途是促進消費、商業交易和資本投資。交易、投機和對沖大多發生在貨幣開始廣泛使用之後。在美元、英鎊、日圓或其他主要全球貨幣被用於經濟用途之前，沒有人拿它們來交易或投機。

雖然部分新興國家因通貨膨脹率太高，當地人喜歡在日常交易中使用美元等國際貨幣。加密貨幣支持者也因此表示，比特幣可能是更好的選擇。薩爾瓦多就嘗試將比特幣使用在現實經濟，但迄今為止結果值得懷疑。雖然聲稱比特幣匯入薩爾瓦多比美元更便宜、更容易，但根據估計，2023年前六個月薩爾瓦多央行收到的匯款中，只有約1%是比特幣。

如果加密貨幣確實是貨幣，而不是棒球卡這樣的收藏時尚，那麼它將是世上第一個沒有經濟目的的交易貨幣，目前比特幣大多是用來秘密支付芬太尼或地下武器交易費用、隱藏財富或資助恐怖分子，對於購買雜貨或支付大多數日常生活帳單等，沒有什麼價值，想用它買一杯咖啡仍然很困難。

即使開放比特幣ETF發行引起人們投資的熱情，但這並沒有促進加密貨幣在美國或全球經濟中更廣泛的交易使用。比特幣的投機以及隨後的通貨緊縮，可能會帶來風險，甚至可能成為聯準會對抗通膨的障礙。

有些人認為比特幣是黃金的數位版本；但這似乎忽略了一個事實：黃金這類貴金屬和大宗商品具有經濟用途，而不僅僅是一種投機或保值手段。假牙填充物或結婚戒指永遠不會由比特幣製成。事實上它更像數位版鬱金香，造成1600年代的荷蘭鬱金香泡沫。當時的熱潮變得如此極端，以至於阿姆斯特丹證券交易所將鬱金花球莖列為交易商品。

那些還沒進場投資比特幣的人應該記住：比特幣和其他加密貨幣仍然是投機工具，而不是具有經過驗證具有投資價值的貨幣。加密貨幣的熱度現在已經達到極限，包括紐約證券交易所和那斯達克在內開始交易比特幣ETF，這可能會激發更多公眾的興趣，但出發點卻是錯誤的。