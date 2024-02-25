輝達股價顯示 任何企業必離不開AI

輝達 日前公布財報，22日股價衝上785元(漲16.4%)，市值一天增加2770億元，成為歷來單日最大增幅，輝達也因此成為全美第三大公司(第一第二是微軟和蘋果，全球則是排在沙烏地石油之後為第四)，美國股市全面被輝達帶動，更罕見地影響全球股市。

輝達財報的意義，所顯示的不單只是輝達的營收和股價，更關係到正在發生中的「AI 革命」前景。自2022年11月聊天機器人ChatGPT出現而異軍突起的「AI大型語言模型」科技，是數十年來人類最重要的科技發明，只有互聯網和個人電腦的發明可相提並論，但專家指出，AI是比這兩項更重要的發明。

不過在21日財報之前的三個交易日，輝達股價持續下跌；16日周五的739元跌至680元，21日財報當天，股價一度跌至662元。這三天下跌反映出市場上的擔憂，認為輝達股價有如天高，根本不可能維持下去，而大量投資 者仍認為股價會繼續上漲，所以形勢特別危險，隨時可以泡沫破滅。

而且去年8月和10月兩次財報，輝達營收和獲利雖然都交出漂亮數據，超過華爾街預期，但兩次財報後，股價都沒有上漲，而停留不動，所以本次財報前三天，負面評論壓倒正面評論，直至23日，即在股價大漲後第二天，仍繼續存在，以至輝達未能乘勢追擊，23日只能以788元收盤，與前一天收市的785元相若。

然而輝達公布的數據，完全否定「股價難以維持」的看法。首先是季度獲利每股5.16元，是一年前同期的六倍，其次是銷售收入221億元，是一年前同期的三倍多；更重要的是，輝達預期本季(2至4月)收入將達240億元，是一年前同期的233%，這個預期的收入如能實現，將顯示輝達股價至少可維持三個月不墜，泡沫破滅的風險不大。

上述數據，對不少投資者來說，可能已「司空見慣」，以至「不置可否」，不覺得特別。但輝達執行長黃仁勳在財報後說的一番話，不但讓投資者相信，更重要的是讓華爾街分析師相信，因此對輝達和AI的前景陰霾一掃而空。這是為什麼財報公布後，輝達股價只緩慢上升，直至黃仁勳說話之後，才開始加快上升。

黃仁勳說的第一個重點是AI的「新引爆點」(tipping point)。他說，未來五年，科技界對AI加大投資，估計在AI基建上投入1兆美元，由於投資額增加一倍，所以形成一個AI的新引爆點，以及AI發展的新周期。

分析師蒙斯達(Gene Munster)認為，「五年增1兆」是黃仁勳當天所說最重要的，因為從這句話可看到AI和輝達未來五年的走勢。蒙斯達預計，未來五年的最後一年，即2028年，全美的「AI基建」(infrastructure)投資為3000億元；以輝達現在的AI晶片市占率80%計，到2028年因為競爭將減至60%；以60%計，輝達2028年的收入將達1800億元。換言之，以這個收入計，未來五年，輝達將可繼續壟斷AI基建的市場，股價也不致泡沫化和破滅。至於AI的發展，也因為有巨額投資，至少可維持高速發展五年。

第二個重點是，他認為「AI大型語言模型」的革命終點是，所有公司(包括非科技公司)最終都必變成使用AI技術的公司，因為要藉著AI提高生產力，若不作這樣的轉型，就會被淘汰，不可能繼續生存。

「AI化」的轉變，集中在兩種功能，一是電腦運算速度升級(accelerating)， 二是數據中心的電腦必須具有「生成式AI」的功能，即利用繪圖處理器晶片(GPUs)，將資料訓練成「大型語言模型」(例如ChatGPT)，而大型語言模型可以直接回答人類所提出的任何問題。

黃仁勳估計，大量行業的「AI化」，需要大量GPUs，所以他估計未來兩年，輝達的GPUs仍將供不應求。只要市場對輝達AI晶片(H100和今年第二季推出的H200)需求不斷，輝達的好日子就會繼續下去。

黃仁勳所說的「AI基建投資」，已回答了投資者對AI泡沫化的憂慮。當然輝達股價近來一直處於高位(23日收788元)，股價不可能永遠向上，有波動才是常態。但從輝達財報所見，以及黃仁勳之言所印證；未來一段時間，輝達仍將被不少投資者所看好。