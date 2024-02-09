以色列祕密計畫：趕走巴勒斯坦人

中東現在的亂局，不是美國說了算，因為美國制止不了以色列 持續攻擊加薩 ，但也不是以色列政府說了算，因為總理內唐亞胡制止不了聯合內閣中的極右派，要把巴勒斯坦 人從加薩趕走。

以色列極右派現在正籌畫一個沒有巴勒斯坦人的「新加薩」，在這塊加薩走廊上，將會有新的猶太屯墾區、有高科技工業園區，可以吸引海外猶太人，以及觀光客，重點是「屯墾區帶來和平」（Settlements Bring Security），意即沒有了巴勒斯坦人，就沒有對以色列的威脅。

前提是要把巴勒斯坦人趕走，至於是遷移到已經有難民營的約旦、黎巴嫩，還是荒蕪一片的埃及西奈半島，極右派不管，也不在乎。

目前只有35%的少數人支持這個想法，但是最積極主張的是宗教基本教義政黨，這些極右派是以色列執政聯盟中的關鍵少數，在日前一場公開集會上，就有多達11位內閣部長，簽署支持在加薩設立屯墾區的宣言。

公平地說，以前加薩是有猶太屯墾區的，但以色列無法確保其安全，1993年時任以色列總理拉賓和巴勒斯坦解放組織領導人阿拉法特簽訂的「奧斯陸協定」，協議「兩國方案」，即建立與以色列毗鄰的巴勒斯坦國，相互承認對方主權，這也是美國一直以來的立場。

去年10月發生哈瑪斯恐攻後，以色列下決心全面清剿加薩的恐怖分子，擔心一旦巴勒斯坦國成立後，會形成第二個哈瑪斯，要求對西岸與加薩兩處有完全安全控制，意味著以色列安全部隊可以隨時進出，不能夠有邊界。

總理內唐亞胡雖然強調這不意味重新占領加薩，但他卻公開拒斥美國所提出來的「兩國方案」，因為如果讓巴勒斯坦人重返加薩，甚至建國，極右派威脅將離開聯合政府，這意味著內唐亞胡沒有了議會多數，必須改選。

在人質未救回、哈瑪斯突襲調查責任未明的情況下，內唐亞胡此刻的不支持率高達七成，碰上選舉，必然下台，而他不僅僅是失去權力，也意味著過去貪瀆濫權案件，重新被調查起訴，甚至有鋃鐺入獄的可能，內唐亞胡只能是過河卒子，沒有退路。

以色列真要這麼幹，國際勢必強烈反對，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾已經告訴以色列，重申兩國方案是歐盟對於解決以巴衝突的共識。聯合國秘書長古特瑞斯也説，以色列拒絕與巴勒斯坦人達成兩國方案的想法，讓人無法接受。

以色列最在意的，其實是美國與溫和派的阿拉伯國家，美國已經一再強調「兩國方案」不能廢除，必須延續，並且公開批評在加薩建立屯墾區的計畫「輕率、不負責任、犯眾怒的」。而希望與以色列關係正常化的阿拉伯國家，如沙烏地，在加薩衝突後，目前正面臨內部很大的壓力，如果以色列真的不讓巴勒斯坦人回加薩，勢必會與以色列翻臉。

對於內唐亞胡公開反對「兩國方案」，美國企圖淡化，拜登總統19日與他通話後表示，雙方已討論巴勒斯坦建國的可能方案，聲稱以巴「兩國方案」有多種類型，內唐亞胡並非一概反對。這是因為在美國大選年，拜登總統不希望得罪美國內部的親猶太選民。

內唐亞胡目前的盤算卻是以拖待變，以色列政府一直私下敦促拜登政府不要公開談論「兩國方案」，最好盡可能拖到川普再度入主白宮，以獲得更多支持。

川普2018年將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷、承認耶路撒冷是以色列首都，到2020年促成「亞伯拉罕協議」(Abraham Accords)，推動以色列與阿拉伯聯合大公國及巴林關係正常化，都顯示了川普若再度入主白宮，勢必會更公開的站在以色列這邊，甚至會支持在加薩設立屯墾區。

目前親以色列的西方國家，對極右派的計畫沒有好的對策，只有增加外交壓力，英國外交大臣卡麥隆已公開表示，英國政府將正式承認巴勒斯坦國的時間提前，美國國務院發言人則公開表明，要積極尋求建立一個獨立的巴勒斯坦國，「這是為以色列、巴勒斯坦人和整個地區帶來持久和平與安全的最佳途徑」。

可是以色列宣稱「兩國方案」鼓勵恐怖組織形成，內唐亞胡則企圖政治上求生存，而美國又處於大選年，唯一被迫犧牲的，恐怕就只有巴勒斯坦人了。