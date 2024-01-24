台灣大選效應 兩岸在5年內攤牌？

台北前國安會秘書長、「九二共識」的提出者蘇起出版新書「美中對抗下的台灣選擇」。他認為，台灣未來只剩下三條路：鬥、拖、和，但想拖拖不久，拖到後來不會變更好；台灣選民讓賴清德 當選總統，是選擇硬著陸，兩岸可能在五年內攤牌，賴清德未來四年執政難順利。台灣如不想面對武統代價，就應主動開啟對話。

賴清德當選總統只獲40.1%選票，並未獲逾半數選民認同，但他能當選，表示台灣選民不懼中共威嚇；綠藍白三方都支持台灣不能成為第二個香港，或成中華人 民共和國的一部分；在美國公開反對台獨、大陸揚言宣布台獨就動武下，台獨不可能。但統計合算，逾75.8%台灣選民贊成維持現狀，也就是「拖」。而台灣軍事實力不如大陸下，除了極少數不知死活的極獨派，沒人願意選擇「鬥」，因為戰爭帶來災禍，烏克蘭讓台灣人看得更清楚。

蘇起說，蔡英文 過去八年在兩岸戰術上成功，但以維持現狀掩飾「兩國論」，是戰略錯誤。蘇起顯然認為蔡英文用「拖」是某種成功，他反對兩岸不尋求和談，認為時間愈拖久，對台灣愈不利，似也難跳脫老藍營「急」的傳統窠臼。

其實蔡英文對兩岸關係除了「拖」，也選擇「鬥」，只是不是武鬥，而是文鬥。她藉美國撐腰，以各種旁敲側擊措施遂行讓北京不滿的政策。蔡政府不是不想談和，是北京以「一中」作談判前提，民進黨政府順勢拒談。而國際間興起反共風潮、習近平壓制人民自由，都增加台灣「拖」的理由和動力。

拖，其實就是不獨不統，讓兩岸各自發展，只要台灣不獨、兩岸不打仗，兩岸分隔70多年在歷史長河中只是須臾的瞬間，未必急於談統一。如果統一是以大吃小、專制統治民主、壓制替代自由，為統而統就沒必要，談統的時機更不成熟。拖，可以看大陸有沒有機會政治改革，或中共有朝一日下台，和平演變讓中國民主化，台灣不再那麼排斥？

拖，只要台灣能過得太平安樂，在全球中國人或華人國度上開展人類文明新篇章。就像新加坡彈丸之地，經濟和治理卻讓世界刮目相看一樣，證明華人也適用民主制度，都是台灣屹立於大陸之外的好處。這次台灣大選海外大陸人、大陸網民關注度空前，就是抱持類似希望和善意。

蘇起主張對台灣來說，上策是「和」，「拖」頂多是中策，「鬥」絕對是下策，死路一條。因為想拖拖不久，兩岸未來幾年出現攤牌，未來四、五年可能Game Over(出現結局)。台灣不能全靠美國，要靠自己，兩岸主動開啟對話，可減輕美國管理兩岸危機的壓力，大陸也會鬆一口氣，台灣可更有尊嚴的設法解決自己的問題，說的都有道理。

但對比美中軍力，蘇起認為未來五年甚至更長時間，美國在亞太區域軍力沒辦法與大陸比，美國是在虛張聲勢，沒實力抗衡中國。他的看法可能陷入藍營普存的「疑美論」框架，過度膨脹大陸實力。對照中外軍事專家或美軍高層、智庫觀點，論戰機船艦數量上，美軍在東亞可能輸給有地利之便的中國，但論軍備科技美國仍擁壓制性優勢，何況結合日韓澳英等國，足以震懾解放軍不敢在台海動武。

藍營人士常期待兩岸和談，無奈卡在「一中」就是中華人民共和國上。除非北京當局能接受「一中各表」，默認中華民國，否則台灣上談判桌就可能被納入中國一省，多數台灣民意無法接受。

談和變投降如不可行，賴清德未來四年只能「鬥」，可仍是文鬥，且只能靠美國支持拖下去，時間卻站在有利台灣一方，「拖」也是唯一的選擇。

蘇起認為未來四、五年兩岸將攤牌，和美國高層認為2027年習近平可能發動武統的時間點吻合。但衡量中國眼前經濟下行、財政困窘和內政百病齊發，除非為轉移內政焦點對外冒險，發動台海戰爭，否則台灣未宣布台獨，北京當局如貿然發動戰爭、破壞台海和世界和平，將面臨亡黨滅國之災，2027年兩岸攤牌之說未必可靠。

如果鬥不是軍事戰爭，而是北京當局用推翻ECFA，或經貿抵制甚至封鎖台灣，台灣靠什麼籌碼來撐經濟？最反共的尼克森曾開啟美中建交大門，最獨的「台獨金孫」賴清德能否奇蹟般也化解台海緊張，美國背後如何下指導棋、民進黨用什麼籌碼確保「永久維持現狀」？兩岸關係想修好，眼前看各種內外條件都不樂觀，也只能以拖待變。