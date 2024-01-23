川普聲勢強 中國和盟邦都緊張

川普 在愛阿華州初選氣勢如虹，大贏30個百分點橫掃黨內第二名參選人。德桑提斯已宣布退選，支持川普。現在黨內只剩下海理與川普競爭，看樣子無須等到3月5日「超級星期二」，川普即可以壓倒性優勢，讓金主回歸，擊退官司糾纏，11月5日再擊敗拜登 ，以總統勝選人姿態終結所有司法訴訟。川普聲勢太強，讓民主黨 、中國、烏克蘭和北約盟友都緊張。

民主黨怕的是，拜登多項民調都落後川普，尤其年輕選民、過去反對川普最力的大學學歷選民，現在轉回支持川普。獨立選民中，川普也以46%比35%勝過拜登。美國經濟總體樂觀，民主黨向來最寄厚望的高學歷和獨立選民為何都轉向了？如民主黨不知應變，白宮和國會控制權都可能轉手。

即使川普面臨4大刑事訴訟、被控91項罪嫌，部分州期待引用憲法第14修正案把川普從初選選票剔除，但聯邦最高法院最後可能為川普解套。而司法愈打壓，愈形成川普的助力。距11月大選僅八個多月，川普從大選被出局的機率偏低；拜登臨陣退選的機會也偏低，兩位老人的競爭即將成定局。

川普如勝選，可能出現哪些局面或影響？一，有預測說，川普再無競選連任壓力後，將大肆報復對他不利的民主黨人和共和黨同僚，包括特別檢察官、部分州的聯邦檢察官、黨內議員和眾多媒體；派軍隊守護邊界、大規模遣返非法移民，做法比四年前大膽，白宮和部會首長換人將如走馬燈、爭議盈庭，府會如屬不同政黨，惡鬥加劇，讓人看到頹敗的美國民主亂象。

二，幾十年來讓人類和平發展的國際秩序面臨挑戰，在歐洲，俄烏戰爭戰火未熄；在中東，以哈戰爭有擴大的趨勢；在亞洲，中國讓西方擔憂、北韓也加速軍備核武，要修憲把南韓定位為敵國，甚至想攻擊美國。

盟邦擔憂，只要不是直接威脅美國，川普可能自認受夠了，不值得再出力面對。川普上一任期曾宣布退出跨太平洋夥伴協議、巴黎氣候協定、中程導彈條約、聯合國人權組織、聯合國教科文組織、與伊朗間的六國協議、啓動退出萬國郵政聯盟，並一度威脅退出北約，逼迫北約各國增加軍費。拜登上任重返部分國際協定和組織，川普如上任可能再度退出，衝擊國際秩序。

三，俄烏戰爭目前陷入膠著，美國援烏已逾750億元，變成無底洞，川普和共和黨人早有停止援烏之議。川普揚言他上任後24小時內，可停止戰爭，烏克蘭擔憂將逼迫割讓被占領的烏東土地換取停戰；烏克蘭犧牲數十萬軍民生命、家園破毀，如果成第二個越南，美國繼阿富汗撤軍後迎來另一個失敗，國際聲譽掃地；北約也可能分裂甚至瓦解，美國能否承受後果？是否和「讓美國再度偉大」背道而馳？而川普如搞定俄羅斯，是否重啓「聯俄制中」，都是美國的世紀考驗。

四，中國對川普可能回朝緊張，有評論說，就是川普上台後改變兩黨對中國策略，包括發起貿易戰、關閉中國駐休士頓總領館，制裁中興、華為和中芯等企業，逮捕孟晚舟、與蔡英文總統通電話、制裁香港特首林鄭月娥等高官、制裁中共新疆官員、關閉孔子學院、打擊千人計畫、要求中概股退市、要求抖音退出美國市場等等，徹底重畫美中關係定位，拜登是「川規拜隨」。川普如再入主白宮，或讓北京更嘗苦頭，加速美中攤牌，諸如重談調查新冠病毒起源和追償等。共和黨比民主黨反共，川普更難捉摸，北京緊張並非沒來由。

五，台灣不少人寄望川普更支持台灣，卻忽視川普曾以總統大辦公桌比喻大陸，台灣只是筆尖，輕蔑態度值得台灣警惕。美國逼台積電來美投資設廠，用台灣打擊大陸，結合日、韓、澳、英對付大陸，包括協助澳洲製造潛艦等，使盟邦喪失對大陸的龐大經濟利益，兩者的輕重和衡量一直是矛盾所在。台海如開戰傷害美國經濟利益，全球將損失數兆元，川普是商人不會容許這種局面出現。

不管你喜不喜歡，川普回來了，仍如此受歡迎，他的活力和表現似強過拜登。拜登任內有不少政績，但選民認為國家走弱，成拜登的致命傷。民主黨若無法克服這些弱點，白宮和國會可能都拱手讓給共和黨支配主導，這就是政治現實。