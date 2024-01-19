赫茲重回燃油車 電動車經歷陣痛期

全球最大租車公司赫茲(Hertz)近日宣布將拋售美國車隊中三分之一的電動車 ，總數約為2萬輛，主要都是特斯拉 車型；除認列2.45億美元的折舊損失外，還將重新回歸燃油車，以滿足客戶需求。

目前很難評估這對特斯拉和馬斯克來說有多大的影響；持平而言，赫茲並沒有拋棄旗下所有特斯拉電動車，但這仍然打臉其最初策略，以及特斯拉的商業模式，更諷刺的是：特斯拉仍在全球各主要市場降價促銷，試圖透過吸引新買家來提高新車出貨量，但現有車主卻因車輛貶值，而感到疏遠。特斯拉是否真的在乎車主感受？沒人知道，也許它只對短期內提高銷量感興趣。

赫茲放棄電動車，回頭擁抱燃油車，是許多問題交錯造成的惡性循環：一開始是電動車陷入削價競爭，新車價格跌得比二手車還快，導致電動車折舊過高，車商必須把這部分成本轉嫁給消費者，進一步導致需求降低，更多車商拋售二手電動車，加速電動車折舊，惡性循環就此誕生。

這對電動車產業來說，是個巨大的打擊，隨著早期買氣浪潮消退，對於潛在新買家來說價格仍然居高不下，該產業的成長已經陷入放緩的痛苦之中。赫茲此舉更是對電動車的警告。

雖然電動車的優點在於駕駛樂趣和節省燃油成本，但擁有電動車還有其他「隱性」成本；像是保險 、維修、充電基礎設施、二手車價和里程焦慮等問題。

維修是影響電動車擁有成本的最大罪魁禍首之一。數據顯示，電動車的維修成本比汽油車更昂貴。2023年第三季特斯拉的平均維修費用為5552美元，其他電動車的平均維修費用為4474美元，所有汽油車的維修費用平均為4205美元。

對一些車主來說，維修電動車也不太方便。許多電動車新創公司採用直接面向消費者的模式來經營，因此它們不像傳統汽車製造商那樣擁有許多服務中心。這意味著車主如果遇到故障，可能必須開很遠到為數不多的維修中心，或者被迫支付巨額拖車費才能進行保養和修理。

此外，電動車的保險費用往往較高，因為它們是根據建議零售價和維修成本來計算。J.D. Power表示，新車的平均售價約為4.6萬美元，而新電動車的平均售價都接近5萬美元。根據Insurify的數據，電動車的保險費比所有汽車平均每月高出約146美元。

車商和政府期待到2030年新電動車銷量占總體市場50%，這個好高鶩遠的目標可能很難達成。專家表示，包括特斯拉在內的汽車製造商一直在虧本銷售電動車。赫茲和其他汽車租賃公司停止新增電動車，以及今年起聯邦稅賦抵免等激勵措施減少，都將導致銷售進一步疲軟。

電動車愈來愈難賣的另一個原因，是各家汽車製造商甚少開發平價車款，一直以高價電動車為銷售重點。在去年市場平均利率達到7%後，電動車就開始在市場上滯銷，迫使汽車製造商和經銷商只好額外提供促銷方法來推動銷售。

福特去年12月宣布削減F-150 Lightning皮卡的2024年生產目標，每周產量減少50%。執行長法利(Jim Farley)做出這項決定的原因是需求弱於預期以及全電充電網路不完全。德國汽車製造商奧迪也表示，隨著成長放緩，它將在今年削減電動車的推出量。該公司的Q6 e-tron，要延至2024年第二季才投產。

專業機構預測，美國2024年電動車銷量將達150萬輛，2025年將達200萬輛，買氣雖下降，但仍在成長，目前的市場調整對電動車產業來說並不是一場災難。

汽車製造商雖高估了高價電動車的需求，並不意味著整體電動車需求正在下降。五年前市場上還看不到現在市場上的一系列電動車，而它們現已占有10%的市場。成長或許可能會趨於平緩，但電動車的成本將繼續下降。

2021年是電動車神話的元年，幾乎所有供應鏈跟電動車都能扯上關係，股價都會先大漲一波。但沒過幾年，愈來愈多抑制需求的現實問題浮現後，泡沫正在慢慢消風。

當然，一個產業出現泡沫，並不代表整個產業都是騙局。2000年網路泡沫破滅，互聯網仍然改變了人類的生活模式。重點是泡沫的浮現，才能讓人們意識到一個快速成長的產業會出現哪些問題。當時間慢慢化解掉這些問題後，才有可能走出穩健的產業周期。