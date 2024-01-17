賴清德可能做8年 北京會作何反應?

賴蕭配在台灣的總統大選中獲勝，北京第一時間的反應是，賴的當選不能代表主流民意。賴蕭得票40.05%，只有四成，當然不是多數。但進一步分析，柯盈得票26.46%，在這約四分之一的選票中，傾向綠的會占多少？柯文哲被視為「白中帶綠」，如果只有藍綠兩組參選，一般預估，賴蕭得票，可能過半。

再者，這次大選竟然打破了台灣20幾年來的8年政黨輪替規律，民進黨 連續執政12年。四年之後，在任的賴清德 若再參選，當選的機會將比挑戰者更大。對於賴執政八年的可能，如果北京認定賴是頑固台獨分子，而蕭美琴又能直通美國政界，對北京來說，未來八年的「暗裡台獨」的發展(堅拒與北京談判，又拒絕兩岸往來，以杜絕北京派人滲透)，是寢食難安和放心不了的。

北京究竟對賴當選和民進黨可能再執政八年，會有什麼反應？有些英美右派言論，選後都預測，可能會發生北京對台軍事行動危機。但更多比較客觀的分析則指出，習近平 的眼前首要政策是改善對美關係，目的是招商拉投資，挽救眼前的經濟危機。在這種情況下，發動戰爭，對經濟絕對不利，北京因此暫時不可能動武侵台。

即使如此，那麼「小規模危機」有沒有可能發生？所謂小規模危機，指不會導致戰爭的舉動，例如像一年半前美眾院領袖裴洛西訪台所引起的環島軍事演習和發射導彈穿越台灣領空？

這樣的反應也不可能發生，因為不單對習近平改善對美關係政策沒有好處，更可能帶來北京不下了台的局面。

如果北京將福建號和山東號兩艘航母部署到台灣東面海域，進行威嚇；美國立即可派出兩艘航母，進入相關海域，與大陸航母形成對峙，試問北京將如何收拾這個局面？英國電訊報14日報導，美國航母卡爾文森號，目前正在台灣以東海域，雷根號也停在日本橫須賀港，隨時可以率領戰艦群南下。北京如果選擇在台海演習，軍機和戰艦也不敢進入台領海和領空，因為絕對有可能被台灣的地對空導彈，如愛國者系統等擊中，一旦出現這種情況，習近平就更下不了台。

亞太若發生軍事危機，更可能發生在南海和東海；中國與菲律賓的南海主權之爭，正日益升高；在東海的釣魚台，北京更有可能派出軍艦，宣示主權，藉此對日益親美的日本進行威脅。

既然北京的反應受制於改善中美關係政策所影響，因此值得探究的是，習近平這一希望改善中美關係的政策會維持多久？從習2012年執政11年以來的政策方向看，他與美國競爭的政治意識形態根深柢固，是改不了的。因此他近來改善關係的政策，絕不會長久，很快就會回到對抗的路上。到台灣下次大選之前，中美關係必然再次變得緊張。而北京對美關係的態度一旦改變，對台的態度也就隨之改變。

基本上，賴清德的當選，以及民進黨可能執政八年，並不會改變美中台的三角關係；即美中台將維持以下的三角關係：台灣依賴美國；美國的軍力震懾，使北京不敢對台動武；而台灣也不會公開宣布台獨(美國總統拜登13日也說美國不會支持台獨)，美國將繼續一中政策和戰略模糊，而北京最多也只能經由經濟脅迫，或外交封鎖（就像日前的諾魯斷交），繼續對台文攻武嚇。

基本上，習近平的對台政策，是不會放棄統一台灣的。他才於兩周前，在新年講話中，將統一台灣說成歷史的必然，是民族復興的必然。因此長期來說，習的對台政策和對民進黨執政的反應，都受到「必然統一」的政策所影響。至於何時統一，是否動用武力，則視時機而定。

兩岸關係的未來發展，須由2300萬人決定，這是政治現實，民進黨和國民黨以及北京和華府都繞不過去。2300萬人的民意，愈來愈傾向於拒共；沒有什麼人願意接受共產黨的統治，放棄目前「亞洲最佳的民主政體」；到了最後，2300萬人必然在民主與專制之間作出選擇。