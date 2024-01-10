僅靠放鬆簽證 中國難吸引外客

中國駐美大使館去年12月29日通告，元旦起，簡化美國人申請中國旅遊簽證 要求，毋須提供機票、旅館訂單和行程等資料，被視為中方想振興觀光 的新動作。疫情 期間，美中直飛航班從340多班劇減至16班，只有疫情前5%。如今兩國同意回升至每周70班次，但實際航班只有疫情前約20%，訪問中國的外國人劇減九成多，中國三大航空公司巨虧。外籍遊客稀少和中國實施「反間諜法」、美歐與中國地緣戰略緊張都有關，中國不正本清源，想靠簽證簡化吸引外國人回流，恐不易實現。

外國人不來中國了，是真是假？據中國官方統計，去年上半年，中國有843.8萬人次外籍人士出入境，人數雖不少，但與疫情前半年4883.8萬人次相比，足足下跌近83%；如扣除台港澳旅客，外國人更少。2023年第一季，入境中國的外籍旅客僅5.2萬人次，相比2019年第一季370萬人次，暴跌98.6%。如今上海、北京街頭外國人極少，北京和上海國際機場冷冷清清，很多免稅店、奢侈品店關閉，接待外國人的旅行社倒閉，業者轉行或改做國內旅遊，直接衝擊各行各業和經濟。

華爾街日報認為，此現象代表中國與西方國家漸行漸遠的新常態。中國與西方齟齬，國際形象讓外籍遊客卻步，簽證難辦理、航班少難安排行程、網路防火牆、手機支付系統等，都拉高外國人來訪的門檻。

中國去年7月起實施「反間諜法」，讓外國人擔憂被扣為人質和人身安全。此外，中國不像台灣、新加坡、日本、南韓等以便宜價錢吸引國際客打卡消費，許多景點免費開放，網路效應吸引更多遊客前往。中國反而對外國人收更貴門票，經常出現宰客行徑，「不夠友善」的行為令年輕外國背包客卻步。

此一美中交流的大事，就像晶片產業一樣，中國明顯有求於美國。北京希望逃跑的外資能回流、要求美國互相開放更多航班，吸引觀光客回流。但因中國並未加入國際「開放天空協議」，美中透過兩國協定飛航彼此航線，航班數量對等。疫情前，美中飛赴對方航班最高曾達340架次，但疫情爆發後因隔離需要，雙方都減為每周僅八班，供需失衡造成機票價格猛漲。

去年初解封後，兩國雖協議從去年11月9日起，彼此飛赴對方航班增至每周70班，但由於北美華裔旅客偏好選擇中國的國航、南航和東航班機，而美國飛航中國的美航、達美和聯航三家公司，都不急於增加美中航班。因在目前有限班次下，三家航空公司利潤可維持一定水準，加上俄烏戰爭影響，美中直飛航班不飛經俄羅斯領空，彼此增加航班反而有利中國同業。因此敦促白宮對中國開放謹慎漸進，從而限制飛中國每周航班最高僅24班，無法恢復到疫情前水準，多少形成外國客赴中國的另一障礙。

2014年歐巴馬總統任內，美中互相開放給對方公民十年簽證。2018年川普總統任內，取消中國人十年簽證。中國也在2020年疫情爆發後，取消美國人十年簽證。但去年3月15日起，中國恢復美國人赴中國十年簽證，華裔美籍人士受惠最多，但對吸引美國人赴中國，似不見太大效果。

對照民調，83%美國人對中國持負面觀感，50%美國人認為中國是美國最大威脅，中國開放簽證申請的方便，不見得能吸引美國人去中國。中共政策影響很多外國人想法和造訪中國的意願，網上許多外籍人士發布為何定居中國多年，現在決定永久離開中國的視頻，更推波助瀾，而美國民主、共和兩黨迎合民意，不想推出更多嘉惠中國的政策，都影響外籍人士訪問中國的意願。

觀光是一個國家軟實力的體現，除了天然景觀、歷史文化、人文和民生等是吸引外客的主要因素，民眾文明好客程度、社會總體表現的現代文明水平，都和國家對外吸引力息息相關。如今網上流傳訊息，包括YouTube、Facebook、X、Instagram、TikTok等國際人士較多的平台，對台、日、韓、泰、越等地有好感好評的訊息，遠高於對中國的好評好感的訊息。這種氛圍使熱門國家地區愈熱，冷門國家地區愈冷，就像吸引外資一樣，中國陷入這類背後有濃重意識形態影響的巨網中，無法脫身。

打個比方，同樣有悠久歷史和豐富文明的俄羅斯、伊朗等國，現在能吸引美歐觀光客造訪嗎？中國逐漸陷入孤立，根源和解方在哪裡，答案不難追尋。