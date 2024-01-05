32年過去 問題還是在經濟，笨蛋！

美國在2023年避免了衰退，但進入充滿不確定性的2024年，經濟仍未走出困境。2024年是總統大選年，無疑將成為歷史上決定性的一年。諷刺的是：32年前柯林頓競選陣營的知名口號：「問題在經濟，笨蛋！」，放在今日依舊適用。

目前尋求連任的拜登 政府一再宣揚拜登經濟學的優點，然而大多數美國人認為他們的經濟狀況比川普時期更糟。

經濟數據傳遞出的訊息不一，但一般而言，2024年經濟將會崎嶇不平。作為通膨的領先指標，2023年11月消費者物價指數(CPI)年增3.1%。數字雖然繼續在下降中，但仍高於聯準會2%的目標。剔除不穩定的食品和燃料價格後的核心CPI，更高達4%。

通貨膨脹 正在摧毀中產階級和勞工 階級。信用卡債務超過1兆美元，創歷史新高。可悲的是，人們並不是為了購買75吋電視和去巴黎旅行而背負債務，是為了支付房租、水電費和雜貨帳單，而背負信用卡債務，並支付近25%的循環利息。

美國勞工階級申請信貸也變得愈來愈困難。截至6月的過去12個月，有21.8%的信貸申請案被拒絕，而且接下來情況只會更糟。除了創紀錄的卡債之外，根據401(K)儲蓄計畫申請緊急提款的人數較2022年增加了27%，也創歷史新高。此外，愈來愈多美國勞工階級靠「先買後付」方案來資助支出，創紀錄的債務開始影響經濟。

在此同時，學生貸款強制償還已從10月開始，這意味著有2200萬人需要支付新的帳單。根據美國教育部數據，只有60%借款人在11月中旬前支付了第一筆貸款。雖然可能寬限的傳聞不斷，學貸支出仍是民眾背負的一項壓力。

雖然聯準會非常可能不再升息，但之前這些升息需要時間才能滲透到整體經濟中，目前利率已提至最高水準的5.25%至5.5%，足以抑制通膨。但收縮壓力將抑制新一年的經濟成長，甚至可能足以讓美國陷入衰退。不過大多數人都認為即使衰退也將是十分溫和。

富國銀行經濟學家在最近報告中指出，與經濟諮商會共同追蹤的領先經濟指標已連續20個月下降，這種模式通常顯示經濟衰退即將來臨。然而，即使持續發出警訊，經濟成長仍在繼續走強。進入2024年，這是否會被視為「狼來了」的假訊號？

不過在另一方面，聯準會已經開始考慮2024年降息三次，某種程度上宣示了對抗通膨的勝利；更多降息對市場來說是個好兆頭。不過，最大的不確定性也許就是一直呈下降趨勢的通膨，是否會意外再次上升，迫使聯準會在更長時間內維持利率在高水平。這對於軟著陸來說不是好兆頭。

俄烏戰爭曠日廢時，以哈衝突成中東火藥庫的不定時炸彈，石油價格短期內難以下跌。而隨著葉門「青年運動」武裝組織阻撓紅海貿易航路，巴拿馬運河乾涸而減少的貨運量，這些海運方面的利空將在2024年第一季開始影響美國零售商，並讓商品的價格上漲。

2024年美國經濟或許會軟著陸，也可能會出現輕微衰退。而隨著勞工階級試圖償還債務，失業率將會增加，消費者支出將會減少。經濟衰退意味著產出下降，同時也推高失業率，這將成為拜登總統連任努力的一個不利因素。

拜登在處理經濟方面的得分非常低，這可能是由於席捲全球的通貨膨脹所害，目前就算通貨膨脹有所緩和，但商品的價格仍然比他上任時高得多。

通貨膨脹為強勁的就業市場蒙上陰影，如果經濟真的出現衰退，人們開始失業，更會加劇選民對政府處理經濟方式的憤怒。隨著選舉日的臨近，包括捲土重來的川普在內、所有共和黨總統候選人一定會利用經濟衰退作為攻擊拜登的主要訴求。

總統大選肯定會受到經濟的影響，畢竟經濟向來是選民最關心的問題。但反之亦然，選舉和經濟其實是一體兩面。選舉爭議可能會引發不確定性，甚至社會動盪。如果真是如此，可能會對股市和整體經濟造成很大損害。

毫無疑問，2024年將是關注「問題在經濟，笨蛋！」的一年，而擁有最終決定權的美國人民將在11月對此正式表態。