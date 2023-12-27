美國的遊民毒品 中國的自由都無解

美國智庫卡托研究所(Cato Institute)和加拿大弗萊塞研究所(Fraser Institute)日前發布2023年度人類自由指數(Human Freedom Index)報告，全球165個司法管轄區中，瑞士蟬聯自由指數最高國家，台灣排名第12位，為亞洲最高，中國排名第149，幾乎墊底。美國自由之家(Freedom House)10月間曾公布報告，指人工智能發展進一步加劇人權危機，全球網絡自由度連續13年下滑，台灣卻以78分排名世界第六，居亞太地區之首；中國連續第九年墊底，只有緬甸比中國還糟。

中國有沒有自由？「愛國粉紅」說，中國人享受空前自由，愛去哪裡、想吃什麼，只要有錢，可隨心所欲，不擔心被搶劫、不擔心槍擊案隨時爆發，全國治安絕佳，不像美國人要擔憂大規模槍殺案，逛街購物時時刻刻擔心被搶劫，晚上8時後不敢出門，連住家安全都不保。

有人認為美國自由被濫用，不僅槍枝氾濫、遊民 遍地、「零元購」流行，路上開車遇糾紛隨時可能拔槍互射，美國太自由讓很多華人 消受不起，轉而推崇母國治安比美國好。

很多北美華人忽視個人言論表達、思想、集會、出版和政治選擇等自由，認為只要扮好「良民」，聽政府的話溫馴就沒事，不該說的話、不該批評的事都不碰，人只要過好溫飽日子，政府和公眾的事，想管也管不了，趨吉避凶保平安。但這和政治寓言小說《動物農莊》中的動物，或《1984》書中被監視驅使的民眾何異？人活著的尊嚴在哪裡？正是美中意識形態對抗的根本核心之一。

中國疫情三年封控後，今年初解封，很多美加華人實現回國心願。不少人在網上貼遊記，稱讚中國硬體建設進步、城市風貌急變，令人驚艷，還提及行動支付方便，難以想像；對人臉監控、實名制買票坐高鐵，上車像坐飛機一樣需安檢，連搭公車電子票卡都需實名制非常訝異。玄機就在無論行動支付、實名坐公交，政府都可藉此監控所有人行蹤，透過大數據庫，任何人的消費、行蹤無所遁形。這到底是民生進步或極權監控？在人民自由度調查下，是得分或失分呢？

只有自己踩雷了，才知情況多可怕。很多海外華人批評中共或時政，當局藉WeChat、抖音等平台後門查出當事人背景，不少美國華人網紅、留學生的國內親人被警察「請喝茶」，施壓家人打電話要求停止類似言行。很多人擔憂回國後遇麻煩，激起寒蟬效應，海外華人同樣失去部分免於恐懼的自由，中共遠程遙控得心應手。

中共箝制人民自由，強調是特殊國情需要，信不信、服不服見仁見智。中共反而常批評美國擁槍濫殺案頻傳、黑白種族衝突，毒品 氾濫、遊民四處可見，都是美國衰落的象徵，為習近平「東升西降」提供佐證。拜登與習近平峰會，竟須拜託習管制中國的芬太尼原料進口美國。

2000年迄今，美國逾100萬人死於毒品濫用，平均每五分鐘一人死亡，比戰爭還可怕。美國消費全球生產毒品的60%，已成全球毒品超級大國，3.3億人口中，接近4000萬人曾接觸毒品，包括大麻。如今24州大麻合法化，加上醫療合法使用，50州中有38州使用大麻合法化。拜登聖誕節前還大赦6500名聯邦大麻前科犯，民主黨主政的州府提供免費針筒給毒癮患者，聲稱是避愛滋病傳播，真相卻有如鼓勵吸毒。

美國遊民泛濫成災，全美至少有65萬遊民，如今紐約、舊金山、奧克蘭、洛杉磯和聖地牙哥、拉斯維加斯、鳳凰城、達拉斯和休士頓等地，街頭遊民遍布、帳篷隨處可見，破壞市容、影響商業運作，舊金山市區近半商店、酒店關閉，政府束手無策。非法移民迫使紐約市兩年來增支105億元，耗盡政府預算；擁有近半數美國遊民的加州，2018年至2022年花175億元試圖解決，卻治絲益棼。

遊民正「殺害」美國城市，除因貧富差距、分配不公問題，起因就在政府尊重個人自由和放任，許多遊民有毒品、精神疾病障礙，不接受輔導就業或安置約束，和毒品、槍枝一樣，都成美國城市和國家之癌，兩黨都無力矯治。

美國的自由氾濫，人民有權可任意批評國家和政府，但過度濫用自由造成毒品、遊民、槍擊等連串問題。中共壓制民眾自由，造成國家形象崩塌，即使強大都難贏得世人尊敬尊重，美中各有難解的自由考題。