美國慶中國新年 中國卻禁聖誕節

西方國家和南美、中美洲各國都重視的聖誕節 ，中國「照例」又傳出政府嚴厲取締國人過聖誕節。廣東、福建、黑龍江等地，學校及幼兒園要求學生和家長拒絕過平安夜和聖誕節；部分地區政府禁止家庭教會聚會歡慶聖誕，員警加強巡邏取締。中共 中央政治局常委、全國政協主席王滬寧此時會見中國基督教領導層，要求「全面從嚴治教」。北京鼓吹「文化自信」，卻連民眾過西洋節日都如臨大敵，和美國近年大力推動過「農曆新年」恰成鮮明對比。

如果不是教友，中國人要不要過聖誕節？聖誕節要不要改稱耶誕節？可能見仁見智，因為這裡的「聖」是指聖嬰和救世主耶穌，非教友不一定要稱「聖」或過節。但華裔 移民如果入境隨俗，跟隨主流社會過節，或亞洲國家年輕人趁節日慶祝歡聚，不僅聖誕節，連西洋的萬聖節、感恩節和情人節都成年輕人和商業促銷良機，既無傷大雅，想禁也禁不掉，也是全球化影響下的現象，任何政府實毋須去干預或取締。

但在中國，過聖誕節被認定是嚴重的文化入侵，當局提倡對中國傳統文化要堅定「文化自信」，宣導和取締中國人過聖誕節。這是取締西洋宗教如天主教、基督教行動的延伸；所謂愛國教會就須自主，也成中國與教廷建交的障礙，迄今僵局難打破。

中共打壓教會，近年拆除不少地方上規模較大教堂或十字架，介入教會活動，不少宗教領導人被約談施壓。尤其疫情前很多教會能有幾百人或數千人的聚會，如今難再恢復，只能家庭小組聚會，還須小心翼翼，正是習近平在中共20大宣稱「基督教中國化方向」的體現。

聖誕節到來，中國各地很多大型百貨公司、商業大樓為營造商業氣氛的聖誕樹、聖誕燈串等裝飾都不見了，員警加強巡邏，被網民嘲諷「難道是怕聖誕節？」有網民批評說，「元旦也是西方傳入中國的，母親節也是，勞動節也是，甚至連公曆年號都是外國人發明的，西裝也是外來服裝，你抵制西裝啊；抵制日本人發明的二維碼、抵制晶片啊......」表達對當局不滿，取締行動反而表達缺乏文化自信。

中國宣稱要「走出去，與世界接軌」，實際行動卻背道而馳。相較美國近年隨著華裔或亞裔人口增加，各地都在推動過農曆新年。川普、拜登兩位總統都在白宮舉行農曆新年活動，拜登去年繫紅色領帶，夫人吉兒也罕見穿上大紅色刺繡旗袍；美國總統近年照例都發表文告，向全球過農曆新年的民眾賀節。這不僅宣揚普世價值，代表真正的文化自信和多元包容，有人認為也在對中國「反統戰」、彰顯中共的弱點。

除了聯邦政府，亞裔人口最多的加州，去年州議會通過法案，農曆新年列為加州法定假日，是全美首個實施這類法案的州。紐約州議會今年也通過法案，將農曆新年和排燈節(Diwali)列為紐約州公校假期。2015年起，紐約市公立學校就將農歷新年定為假日，愈來愈多華裔人口多的地方在農曆新年給學生放假。

只是這類好意偶爾也遭遇曲解和爭議。譬如去年，國務卿布林肯、美國駐中國大使館官網改用Lunar New Year賀節，不再用Chinese New Year，愛國網民就怪罪「中國新年被偷走了」。這些見識侷促的愛國粉紅認為，農曆新年是中國的，可是過農曆新年的國家還包括韓國、越南、新加坡、日本或馬來西亞、印尼、泰國等地華人，全球約五分之一人口即十幾億人慶祝農曆新年，它並不是中國專屬的節日。

今年聯合國大會在12月22日通過決議，將農曆新年定為聯合國假日。外國這樣包容和尊重多元文化，都有同理心慶祝亞洲國家農曆新年，號稱要扮世界領袖的中國，卻在取締國人過西洋節日，兩相對照，顯得器量狹小而荒謬。

過聖誕節和中國傳統文化並無明顯衝突，但扭曲的愛國教育、膨脹畸型的民族主義，造就一群狹窄無知的戰狼粉紅，使中國人和文明世界的距離拉遠，非常可惜。今年連常為中共辯護的前環球時報總編輯胡錫進都發文說，平安夜也是長津湖戰役勝利紀念日，無需把這兩件事對立起來，把平安夜當節日過的人，多一些緬懷和尊敬是好事，中國有2000多萬基督徒重視這個節日，小青年和商家把這個洋節日當聚會和消費噱頭，是他們的正當權利之一，輿論不應指責。但中共能接受這種思維和改變嗎？