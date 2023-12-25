「賴皮寮」變熱搜 善戰民進黨退化了？

台北聯合報日前公布台灣總統選舉民調，國民黨侯友宜追平民進黨賴清德 ，選民支持率為31%，民眾黨柯文哲21%，讓民進黨政府大感緊張。在投票前一個月，賴清德竟然被萬里老家違建爭議纏住，網民爭相在網路地圖上，把賴老家標示成各種戲謔名稱，「賴皮寮」一詞更緊貼賴的人設，成為年輕人嘲諷對象，賴的年輕票危機雪上加霜。

賴清德萬里老家爭議早在9月就開始打，但綠營始終不以為意。國民黨副總統候選人趙少康一句「賴清德拆他萬里老家，我就辭中廣董事長」讓舊菜新炒，賴在解釋時憶起亡母，談到辛酸，進而哽咽，讓話題熱燒，賴為老家違建一哭再哭，成為撕不掉的標籤，谷歌地圖成為藍綠年輕人攻防戰場，創意哽圖紛出，檢舉下架不斷，「賴皮寮」成為熱搜第一名，占據各報選聞頭條，甚至變成萬里新「打卡熱點」，竟讓賴清德因「賴皮寮」被困住了。

眼見火燒眉毛，賴清德在中常會上回應，他家偏遠礦區小屋，和在野黨等人占用農地豪宅大舍，全然不能相比。但賴清德沒弄清楚的是，輿論不是在比誰窮誰富，而是賴從政這麼多年，還擔任過行政院長，自家宅園法令不齊備的問題，誰都可以怪中央、怪政府，但他沒資格，當年蘇嘉全選副總統，屏東農舍豪宅遭質疑，立馬捐屋給地方，柯文哲家違建也拆，賴當首長拆人違建不假辭色，雷厲風行，自己家則找盡理由，雙重標準處理，最後只得在政見會上宣布捐出公益信託來止血，危機因應的失措緩慢，讓賴決策風格備受質疑，也讓論辯戰火不斷延燒。

賴清德雖然在整個選勢上都保持領先，但支持率始終無法突破四成，對照以往民進黨總統大選得票率來看，這個數字就是民進黨得票基本盤，也就是說，賴清德並未開發出新票源，和四年前蔡英文 的大勝選票相比，蔡英文靠青年票支持大放異彩，卻全然無法在賴清德身上複製，連民進黨內部檢討都發現，青年票必須補強，否則難保不會演出滑鐵盧。

多數民調顯示，青年選民最青睞的對象就是民眾黨柯文哲，因為柯文哲以網路操作起家，喜用「揚棄藍綠惡鬥、追求新政治」的夢幻口號，有別於傳統政客的形象宣傳。對青年選民而言，藍綠兩黨都是保守「建制派」，賴清德一絲不苟的老派紳士作風，更難和青年們產生「我們感」，再加上藍白齊轟綠營獨裁貪腐，堅持追隨蔡英文路線的賴清德，甩不開蔡英文的執政包袱，更難樹立自己的改革形象，連副手蕭美琴要幫忙拉校園票，都拉得很辛苦。

老警察出身的侯友宜當然也象徵保守勢力，但在擅於媒體操作的趙少康協助下，日日能創造新話題，侯康更針對青年低薪買不起房，祭出免頭期款「侯康貸」政策，搶回一些年輕票，侯更在政見會上大打民進黨對不起青年牌，喚起年輕人改變現況的希望，達到政黨輪替的改變目標，這一波波攻勢打起藍營士氣，也讓侯賴民調支持度緊追不捨。

賴清德聲勢下挫，也和個人性格有關。賴當年挑戰蔡英文，和英系矛盾始終未徹底化解，加上他為保形象強力黨內掃黑，也連帶激起了民進黨部分基層勢力反彈，與賴保持距離，當年助英勝選的戰將一直未能在賴營裡扮演角色，賴選舉決策圈愈來愈小，一直拉不開氣勢，全靠執政優勢相挺，行政院會幾成為綠營選舉對策會議，政策推動全配合著賴清德的要求改變，往往賴先祭政策想法，政院馬上跟進，處處政策補助買票，保得住賴清德，卻未必保得住立委，使得綠營立委選得分外辛苦，也無法靠賴拉抬，只好請蔡英文再出馬衝票，力求讓民進黨執政能延續。

因為民進黨攻勢愈來愈弱，選戰話語權幾乎全由在野黨主導，才會讓「賴皮寮」議題重傷賴清德，賴清德在選戰最後要保本，只能再祭反中來鞏固基本盤，儘管賴清德為甩開台獨金孫的標籤，強調自己是最能和中國維護和平相處的候選人，但眾所周知，一旦賴當選，海峽對岸可能反應極不可測，連國際社會都關注，有美國學者建議賴能夠在兩岸議題上調整表態，但在選票策略考量上，和侯友宜幾近肉搏的當下，賴清德更沒有調整自己兩岸路線的空間，就看藍綠最後拚場誰能挺住，這選戰已到九局下半，勝負還在一線間，誰也不敢說自己一定是贏家。