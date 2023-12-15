習近平訪越三目的：南海、經濟與固樁

中國國家主席習近平 12、13日對越南 進行國事訪問，這是他時隔六年來的首度訪問，其目的有三，分別是南海、經濟與固樁：南海主權爭端是中越關係裡的痛腳，過去屢起摩擦，中國希望能夠用經濟甜頭，勸誘越南放棄對抗，改採談判方式控管分歧，中越妥善處理雙邊關係，避免美國從中拔樁得利。

首先，要與越南在南海問題上妥協，尤其此時正值中國與菲律賓的對抗方興未艾之際，中國絕對不能腹背受敵，必須要區別對待。就像習近平在行前於越南媒體撰文中表示，雙方要妥善管控海上分歧，尋找雙方都能接受的解決辦法。

過去越南在東協諸國中武力最強，與中國又有過邊界戰爭、海上衝突，舊仇加上新恨，南海主權爭議，一直是由中越緊張最為顯著，而越南也正是美國極力爭取，用以對抗中國的前哨。從歐巴馬、川普，乃至拜登政府以來，美國一再加強與越南的軍事合作關係，美軍航母更屢屢到訪。

但是越南政府近年來卻非常自制，相比於中菲之間的緊張與衝突，中越開始以磋商代替對抗。日前中國外交部長王毅訪越期間，中越兩國開展了今年第二次的北部灣海域聯合巡邏。中越的聯合巡邏，已經成為了南海地區海上執法合作樣板。這次習近平訪問期間，雙方還將簽署一份在南中國海的北部灣聯合巡邏的諒解備忘錄。

其二是，用經濟來吸引越南，達到合則兩利的目標。中國多年來一直是越南最大貿易夥伴，更是越南農產品主要出口市場，這次一口氣簽署37份合作協議，中方為越南農產品開放大門，深化產業產能合作，推動雙方數位經濟、綠色經濟、新能源、基礎設施等領域務實合作。

由於中國勞力成本提高，加上美國對中國關稅戰、科技戰，把越南納入TPP與IPEF，許多外資公司都離開中國，轉投資到越南。中國知道趨勢不可擋，所以順水推舟，鼓勵企業到越南投資，藉此把越南納入中國經濟圈，而不要把越南排斥到美國主導的經濟圈中。

更新鐵路，就是具體同時對兩國有利的；越南地形南北長、東西窄，迫切需要一條貫通南北的鐵路體系。過去曾寄望日本 ，但是困難重重，報價又高，導致進度一拖再拖。中國駐越南大使熊波10日表示，中方願「無償」向中越跨境鐵路建設提供資金，建設從中國雲南省會昆明，到越南第三大城市海防的鐵路。

對北京而言，透過鐵路運送生產原料和機械設備到越南，加深越南對其經濟高度依賴；對河內而言，可藉此更新老舊鐵路基礎建設，更能讓越南北部第一大港海防港輸送量翻倍，這是典型的合則兩利。外界更注意到，這條鐵路將穿過越南稀土礦藏最為豐富的地區，而稀土則是生產電動汽車和再生能源所必需的原料。

其三則是，面對美國在過去幾年一一拔樁，中國希望能夠重新在亞太周邊固樁，近日成就包括澳大利亞總理訪問北京，恢復經濟關係；習近平與日本首相岸田文雄，在APEC期間舉行高峰會，恢復對日本排放核汙水的相關磋商；日前在首爾舉行了中日韓三國外長會議，明年習近平還預定要訪問首爾；新加坡總理接班人黃循財日前也率龐大訪問團到中國。

今年是中越建立全面戰略夥伴關係15周年，但美國總統拜登9月訪問越南時，已經將美越關係提升至全面戰略夥伴關係。為了彰顯中越關係再勝一籌，中方希望能再提升至新台階，這就是習近平在與越共總書記阮富仲的會談時所說，攜手構建具有戰略意義的「中越命運共同體」。中國多年來，一再希望說服越南接受「命運共同體」，目前寮國、柬埔寨、緬甸、泰國都已經加入中國所謂的「命運共同體」。

不過越南有自主外交政策，最後官方越文文件一律翻為「未來共享共同體」，呈現差異、各說各話。這也反映了越共總書記阮富仲「竹子外交：根堅、身堅、枝柔」的特性，著重與大國發展平衡關係。

然而中國可以放心的是，越南與中國是全世界除了北韓之外，僅剩的極少數由共產黨領政的國家。除了國與國關係之外，還有黨與黨關係，「既是同志又是兄弟」的傳統情誼，它是絕不可能像菲律賓般完全倒向美國一邊的。