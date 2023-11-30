阿根廷變天 米雷伊能夠右到底嗎

阿根廷第二輪總統大選19日揭曉，在第一輪僅獲得30.2%得票，被稱為「阿根廷川普 」的極右派候選人米雷伊，在第二輪卻以驚人的56%得票率，擊敗現任經濟部長馬薩。米雷伊是經濟學教授，2021年才剛當選首都布宜諾斯艾利斯眾議員，僅兩年政治經歷，就當選了總統，獲得自1928年以來，總統選舉的最高支持率，反映出人心思變。

變天的原因，首先是經濟；阿根廷今年的通貨膨脹已高達140%，全國40%的人口生活在貧困線以下，阿根廷幣比索和美元兌換率自2019年以來已經貶值90%，掙比索的民眾，每天都擔心自己手中比索貶值。阿根廷國內的房產和車輛售價都是按照美元計價，同時因為通膨太快，銀行幾乎不提供房貸、車貸。

其次是，人民對左派的裴隆主義已經反感；阿根廷民主化40年來，強調社會福利的裴隆主義執政了28年，民眾普遍厭惡與不信任，與米雷伊對陣的馬薩，就是來自裴隆主義勢力「祖國聯盟」的總統候選人，也是現任的經濟部長。民眾自然將對經濟惡化的怒氣，發洩到他身上，轉而寄希望於米雷伊的激進改革措施。

說是激進，並沒有冤枉他，米雷伊選前就提出一系列讓人乍舌的「休克療法」：比如廢掉央行，廢除本國貨幣 比索，全面美元化，將中央政府部門從18個大幅砍到8個，允許公開攜帶槍枝、合法化器官買賣，並限制墮胎等等。

許多媒體稱米雷伊是「阿根廷川普」，其實未必適當，米雷伊是屬於拉丁美洲左右兩派輪流執政的典型，兩派都有非常強烈的民粹主義色彩。不過米雷伊的口號，要將「政客群體」(casta)踢出政治體系，正好迎合了阿根廷的民意，也與川普的「抽乾沼澤」(drain the swamp)口號相呼應；他與川普也都是政治素人，迅速崛起於政壇，不依賴既存的政黨，他們都非常善用社群平台，也經常有驚人言行，像米雷伊就會帶著電鋸參加造勢，呼應他的「砍預算」節省國庫支出政策。

可是經濟政策上，川普和米雷伊相差甚遠，米雷伊是個自由主義者，而川普則是反全球化的重商保護主義者，米雷伊對經濟政策的想法比較像雷根時期的共和黨。然而國際間串聯，會讓彼此的想法相感染。在前巴西總統之子波索納洛的安排下，川普已經在第一時間致電道賀，預祝米雷伊「扭轉他的國家，並讓阿根廷再次偉大！」並且計畫前往阿根廷訪問。

阿根廷是總統制，雖然比內閣制的總理有獨立權力，但未來米雷伊面臨的挑戰非常之大，可能會逼他轉向；首先，米雷伊屬於第三勢力，2021年7月才創立了自己的政黨「自由進步黨」，沒有任何黨員擔任州長或市長，參院只有10%席次、眾院席次也只有15%，未來要施行的任何政策，都必須與其他政黨協商，將是一個漫長痛苦的過程。

其次，以他最受矚目的政策，棄比索改用美元，其實並非單方可以決定，必須獲得美國聯準會 的支持。以阿根廷現在排名拉丁美洲規模第三的經濟體，與目前使用美元的巴拿馬、薩爾瓦多和厄瓜多爾等小國經濟，截然不同，聯準會未必會同意；短期內經濟好不了，除了通脹加劇，估計今年將跨過200%，物價上漲導致經濟衰退，比索對比美元將激烈貶值，而米雷伊的「美元化」將陷入一個沒有中央銀行支撐的窘境。

在外交上，米雷伊表示將轉向美國，並與中國脫勾，但中國是阿根廷在IMF（國際貨幣基金）之外的最大單一債權國，也是阿根廷的第二大貿易夥伴和最大投資國。貿然脫鉤，將有很大的風險，包括導致「數百萬個就業崗位」的喪失，以及「生產、社會和金融三重崩潰」。而目前最大的基礎建設計畫，由「中國進出口銀行」在阿根廷資助的許多基礎設施項目，例如巴塔哥尼亞的兩座水電站也會叫停。

原本在中國支持下，阿根廷明年1月1日將成為「金磚國家」(BRICS)新興經濟體集團的一員，米雷伊宣稱將不參加，但現在稱僅「不積極參加」，準外交部長也否認要與中國斷絕貿易關係。

與中國脫鉤，當然獲得美國的歡迎，米雷伊確定當選後，美國國務卿布林肯立即致電祝賀。米雷伊還將赴美請求協助，但以美國目前的政策，能夠有多少援助，是米雷伊執政前必須考慮清楚的。