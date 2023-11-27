兩大龍頭見證 「AI革命」正加速前進

矽谷這兩周發生了兩件大事，一是人工智慧(AI )龍頭OpenAI執行長奧特曼 ，17日突被撤職，但五天後又迅速恢復原職；二是晶片龍頭輝達 21日財報，收入、獲利、以及下季收入預估，都大幅超過預期，但股價卻不升反跌，極異乎尋常。兩事都指向AI的發展，而且透露出開創一個矽谷新時代的「AI革命」正在加速前進。

奧特曼為什麼會突然被炒？至今為止，該公司仍沒有明白解釋，但從媒體的揭露可看出：由六人組成的董事會，有三名所謂的非營利(non-profit)成員，他們考慮的問題，主要是公司政策上的非營利任務(mission)，這指的是AI發展可能帶來的負面影響，例如在奧特曼管理下，OpenAI的「通用人工智慧」(AGI)技術，已開發出一種可能超過人類的數學能力；三名非營利成員認為，這種AI能力將會威脅到人類，而奧特曼卻沒有對董事會作出有效溝通，所以投票將他開除。

值得注意的是，除了非營利的任務，董事會的職責當然包括技術的創新，以及公司的不斷發展；雖然OpenAI這樣的AI公司，不能不考慮AI可能對人和社會帶來的負面影響，但是作為一家科技公司，必須不斷創新技術和創造利潤，才有可能生存發展。

不斷創新技術，就是矽谷之所以成為矽谷的最基本原因，沒有技術創新，OpenAI將難以生存。另外按照華爾街的要求，創造收入和利潤，就是企業成長和股價的依據。創新的技術又必須成功地商業化，才有可能增加收入和利潤。所以科技創新和創造利潤，成為OpenAI首要的考慮。

董事會17日投票時，只有四人出席，全部都投票開除奧特曼。這樣一面倒傾向非營利，成為後來700名員工(占全部員工超過九成)，集體要求董事會解散和奧特曼復職的基本原因。投票的四人，以為只要投了票，就可解決問題，因此被媒體譏為「兒戲」，像「小孩」玩政治遊戲，等到像微軟CEO納德拉等「大人」出手時(宣布微軟願雇奧特曼)，四人董事會立即潰不成軍。董事會於是立即清除三名非營利派成員，進行重組。

奧特曼事件成為全球重磅新聞，微軟和其他投資者迅即投入事件，科技巨頭納德拉更直接出手干預，700名員工為了自己的薪資利益而毫無保留的反對，處處都顯示矽谷和華爾街的關注，他們的行動和姿態反映的訊息是：技術創新和企業利潤占了壓倒性優勢，整個事件的迅速獲得解決，象徵了科技和企業的勝利，非營利的想法只屬次要。

當然，科技和企業的勝利，並不意味AI負面影響，可以不用在意，除了大家都可以感到的工作可能被取代之外，具體的負面影響還沒有出現；輿論甚至認為，AI將對人類帶來毀滅性的威脅，可能言過其實，至少是眼前還沒有出現，政府要管制也無從下手，三名急著要炒奧特曼的董事也沒有足夠的AI知識去進行監管。

輝達今年的股票大漲，該公司的市值5月底時已經破兆，成為影響無數投資者的公司。現在的問題是：輝達股價好像有一緊箍咒，總是無法闖過500元的大關。輝達今年5月、8月和11月三次財報，每次收入、獲利、以及對下季收入的預估，都大大超過預期；但股價總是在財報後下跌，每次都跌至500元以下。例如8月底財報前曾漲至502元，但財報後迅即回落，9月底和10月底曾跌至400元水平；又如上周21日又漲至504元，但又即回落，至24日，又跌回477元。

為什麼闖不過500元這一關？分析師的理由是，輝達股價已漲至脫離現實水平，例如24日收市價477元，顯示今年初至今，已漲了233%，成為「七大科技公司」之最。可能要到明年第一季，待輝達推出專為中國市場而設的H20新晶片，才可能有助股價升上500元的水平。

輝達表示，將會把研發和創新技術作為發展重心。唯有晶片技術不斷創新，保持市場領先的優勢,才是繼續成長的最佳法門。輝達又加快推出新一代的晶片，例如明年第一季將新一代的H200 AI片(比今年炙手可熱的H100更強大)，過去是每兩年推出新一代的晶片，現在為了保持領先地位，將改為每年推一次。

今年全球市場對輝達的AI晶片強勁需求，還有OpenAI執行長罷免又復職的風暴，正反映出社會與市場對技術創新的飢渴需求，預期「AI革命」將加速前進。