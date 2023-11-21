拜習會後 美中蜜月期能維持多久？﻿

美中兩國領導人舊金山峰會，北京力圖營造「拜登 特別邀請習近平 往訪」色彩，以示「美國有求於中國」。從習對拜登談話，稱美國是夥伴、朋友，「世界足夠大，容得下中美兩國」，中美不可能停止合作，並否認擬在2027或2035有攻台計畫，都充滿「求和」或「中國有求於美國」意味。習返中國後，中共 黨媒一片歡欣讚頌聲，宣傳習取得成就，但美中會不會有蜜月期？能維持多久？客觀衡量並不樂觀。

拜登要求習近平尊重台灣選舉，任一方不得改變台海現狀，南海中菲爭議、美軍戰機經常被共軍魯莽攔截，所有跡象都預示，美中蜜月期可能很短暫，但兩國高層和軍方恢復溝通，合作抑制芬太尼毒品有進展；峰會並未形成「世界新秩序」。

拜登強調，他和習近平同意各自都可拿起電話，讓對方接聽，這是重要成果，也是美方「去風險化」避免戰爭；中方期待兩國不脫鉤，美方默認，但美國無意取消制裁，只是對新疆人權等問題制裁力道削弱，拜登可應對共和黨的攻詰。

紐約時報說，習近平來美宣揚其雄心和願景，表達與美國平起平坐，卻力圖不激怒美國。網上不少華人評論認為，習近平說中國願意成美國的夥伴和朋友，有求饒或求和意味，中共內部長期宣傳反美、反帝國霸權，擺戰狼姿態，卻對美示弱，是因經濟衰退、外資加速撤離和美國制裁封鎖，不得不然，但大陸抖音等社媒仍充斥「美國怎敢對我們怠慢」的聲音。

﻿﻿在拜習峰會後記者會，拜登稱習近平是「獨裁者」，讓坐記者席前排的國務卿布林肯面露驚詫，因為美中事前磋商，極力避免給習難堪，拜登在峰會後立即打破協議，北京外交部抗議「這是錯誤和不負責任」，布林肯只好稱拜登「坦率為美國人講話」，為拜登緩頰。

另一打臉，是美國防長奧斯丁峰會次日在東協防長會議重申，美國武裝台灣的承諾不變，與習否認2027年或2035年有攻台計畫恰成對比。台灣很多評論認為，沒有攻台時間表，不代表台海脫離兵凶戰危，中共備戰軍力不足，習的說法可欺敵，麻痺台灣民眾心防，也想破壞美台軍事合作。

習近平承認，中美兩國衝突和對抗的後果，誰都不能承受。對照中共塑造反美戰狼氛圍，經常性機艦騷擾台灣，一副不懼美中衝突姿態，和習的說法矛盾。顯然這又是對內忽悠百姓、轉移內政焦慮，對外卻強調和平，從俄烏戰爭、以哈衝突，北京都站在發動戰爭者一邊，使美中難推心置腹，台灣更不信任中共。

習強調中美是夥伴、朋友，世界容得下中美兩國。對照他之前強調「太平洋足夠大，容得下中美兩國」，太平洋變世界，範圍擴大了，是中共默認不挑戰美軍在太平洋主導地位和實力，或北京把眼光從太平洋延伸至全球？近日傳聞中國有意在阿拉伯半島東南端阿曼(Oman)建軍事基地，兩相對比耐人尋味。

﻿對拜登選舉有利的成果，還包括美中合作打擊芬太尼(fentanyl)，這是危害美國青少年最嚴重毒品，毒性比海洛因強50倍，已成18至49歲美國人頭號殺手，主要原料自中國出口，製成毒品流入美國；拜習會次日，中國即取締製造原料廠商，動作神速。而中國向美國增購300萬噸大豆、增加中美直飛航班，傳聞中方將恢復購買波音737Max等客機，卻未見進展。北京可能在等美方解除部分晶片制裁，兩國經貿想重回熱絡，長路漫漫。

習強調中美不可能完全停止合作，一方試圖改變另一方是不現實。美國多次重申，無意改變中國現狀，中共自己嚇自己，制度自信成空談。而習強調他和拜登是中美關係掌舵者，對人民、對世界、對歷史都擔負著沉甸甸的責任；拜登也發推文說會談取得真正進展，王毅強調達成20多項共識，都想給外界峰會有豐碩成果的印象。

中國持有的美元美國債券，創14年新低，但還有8000多億，美國最大進口國從中國轉移至墨西哥，但兩國經貿關係依然密切，習近平終於承認兩國不打交道不行。美中雖可合作，卻同床異夢，台海、南海和平直接牽涉中國人利益，體制差異使美中想水乳交融變不可能，但合作管控風險美中台同蒙其利，否則全球受害。峰會破冰後，美中關係正努力重回正軌，或許須等2024年美國總統大選後，才更有機會。