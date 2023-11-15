台總統大選「和中」與「仇中」之爭

中華民國總統、副總統和立法委員改選，20日開始候選人登記，24日截止。國民黨 能否和民眾黨合作，共推正副總統候選人，「藍白合」能否成功影響總統大選勝負。侯友宜 、柯文哲 誰正誰負，目前還談不攏，馬英九建議用全民調決定正副總統人選，但時機急迫已快來不及。最後如侯、柯各自參選和民進黨賴清德競爭，大概率將雙雙落敗，讓民進黨成功連莊執政，藍白配如合作成功，才有機會下架民進黨。

這場大選從表面看是民進黨、國民黨和民眾黨的三黨之爭，加上脫離國民黨、獨立靠選民連署參選的富商郭台銘四人競爭。依過去民調，各方支持率約略是：如三人競選，民進黨賴清德32.1%、民眾黨柯文哲24.8%、國民黨侯友宜18.7%；如四人競選，賴清德32.3%、柯文哲23.2%、侯友宜17.8%、郭台銘9.2%。

換言之，藍白如能合作，且選民態度不變，理論上「柯侯配」或「侯柯配」支持率可達41%至43.5%，有希望領先綠營的32%至33%支持率。但如何打破1+1小於2，即說服許多藍營選民無法票投柯文哲的困境，或是柯的支持者投下侯擔任總統的選票，對實現六成選民希望政黨輪替至關重大，目前還無解。

國民黨和柯文哲相持不下，原因和情勢複雜，日前社論已作剖析。無可否認，北京更寄望侯友宜或柯文哲當選，相對較有利兩岸交流，減少美國插手干預機會。而國民黨的兩岸策略未變，即使香港反送中、反國安法等系列示威抗議後，「一國兩制」在台港民眾心中或國際間已臭名遠颺、名存實亡，高達87.5%台灣民眾反對一國兩制，逼國民黨公開宣示反一國兩制。

但矛盾的是，對藍營強調的「九二共識」，中共從不提「各自表述」，只談「一個中國」和「一國兩制」，否定藍營的「一個中國就是中華民國」，而「九二共識」，仍被馬英九、侯友宜奉為兩岸關係最高指導方針，流於一廂情願，也悖離客觀形勢和台灣主流民意。

中共近年機艦不斷擾台，頻頻越過海峽中線，國民黨也輕忽美國或國際間頻頻提醒中共可能2027年、2035年或更快武力犯台，正是導致侯友宜支持率落居第三，落後民進黨、民眾黨的原因之一，藍營與台灣多數民意尤其年輕人想法脫節，是危機所在。

藍營主張兩岸和平友善交流，出發點和目的都具正常性、合理性。兩岸同文同種，因歷史因素分隔，又因地理因素使兩岸經濟分工互補，開啟交流可讓兩岸同蒙其利，避免台灣淪為像烏克蘭舉國成廢墟、數千萬民眾家園被毀、生靈塗炭。但藍營似忽略戰爭威脅根源就是中共。口稱兩岸一家親，卻日夜磨刀霍霍、機艦擾台，聲稱武力只針對台獨，但如對台動武，砲火攻擊難道能分台獨、藍綠或一般民眾？

綠營挑撥，說藍白兩黨都不敢高喊「保護台灣」，離間藍白營與選民關係。藍白配即使配對成功，很難說服選民「和中」未必等於「親中」或統一；大陸未民主化、自由化前，台灣必須拒絕統一，使和中變成票房毒藥。台灣高度仰賴美國保護，藍營許多人卻常宣傳「非美化」、惡評美國，相對讚賞對岸，這種思維邏輯正是支持率拉抬不起來主因之一。中共對台愈強勢威嚇，藍營選情就愈糟糕。

柯文哲自稱「墨綠」，任台大醫師時曾與大陸醫學交流，先後18次訪上海、北京、延安等地，擔任台北市長時接續郝龍斌做法與上海舉辦雙城論壇，被北京視為可交流的人。他受到台灣年輕人喜愛，被稱為「柯P」。

但深藍人士擔憂「柯侯配」只是柯文哲的政治利益交換盤算，一旦他成總統，狂傲不羈性格可能成毀滅國民黨推手，「本土藍」將首當其衝，「外省藍」還能保持固有地盤。柯不會徹查民進黨執政時各種弊案，會廻護綠營，票投韓國瑜的深藍選民不信任柯，即使國民黨能掌握更多立委席次，侯友宜也願屈就副手，但倘若柯任總統，內閣人事、政策都將充滿不確定性，可能讓國民黨後悔莫及，加深藍白配的成局難度和風險。

這場大選本質和結果，都會成台灣選民要選擇與大陸和平友善交流(和中或親中)，或明暗都與大陸對抗(仇中防中)的大對決，誰勝誰負可能影響兩岸關係走向，也牽動美中台三角關係，影響重大。