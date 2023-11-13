馬英九臨門一腳 藍白合未必穩勝

台灣總統大選已到最後登記的關鍵時刻，到底會是「三國演義」或是「對決戰」，取決於在野的「藍（國民黨 ）白（民眾黨）合」能否成局。幾經協商，國民黨和民眾黨在立委選舉合作上爭議不大，但對總統大選侯友宜、柯文哲 誰主誰副，卻難有定論，柯文哲的全民調，與國民黨主席朱立倫主張的折衷德國式或日本式民調談不攏，讓國民黨支持者極為焦慮。

眼看藍白合不成，即將變成藍白鬥，國民黨前主席馬英九 跳出來主張支持「全民調」，就用「侯柯配」或「柯侯配」對決民進黨「賴蕭配」，何者為高即為勝選組合。馬英九這臨門一腳，馬上得到高雄市前市長韓國瑜的呼應，更引起部分縣市長和立委參選人跟進，反而讓國民黨朱侯立陷尷尬處境，無法拒絕又難以接受。

國民黨始終不樂見柯文哲全民調主張，關鍵在於國民黨在資源、公職人員比例都占盡優勢，但在網路和民調操作上，侯友宜始終不如柯文哲亮眼靈活，純民調可能無法反映選票實際狀況。對藍營來說，明知柯文哲「空手套白狼」，但眼前態勢擺得明顯，藍白合不成，就是提前保送民進黨賴清德當選，國民黨少不了柯文哲的支持，再怎麼不喜歡柯，也得處處忍讓，而柯一向口不擇言的風格，只讓藍營支持者的反感，更增藍白合的變數。

藍白合幾變為火車相撞的藍白鬥，許多在野支持者都認為大勢已去。國民黨和柯文哲都很清楚，這場選舉不只是國家領導的路線之爭，也攸關兩個政黨未來的前程走向，國民黨若不能重返執政，很可能就是淪為地方型政黨，甚至進而分裂瓦解；民眾黨倘不能藉這場選舉占一席之地，或是被國民黨吃掉，或是淪為親民黨、時代力量等小黨泡沫化的命運，更可能因當下的抉擇，成為藍白合不成的歷史罪人。侯柯沒人願擔此責任，以至於藍白私下架吵得再凶，枱面上仍維持合而不破的局面，但再怎麼拖，也拖不過法定登記攤牌的最後期限，急診醫師的柯文哲原本就有命懸一線臨危決策的習慣，藍白合能否成局，柯愈往後押，國民黨壓力愈大。

無本生意的柯文哲穩賺不賠，當然耗得住，但家大業大的國民黨則是內外煎熬。藍白合成不成得了局，不僅關係誰主政，也攸關各地立委參選人的氣勢和選票走向，藍白合一旦成局，有換黨執政的大勢帶頭衝，立委才能如虎添翼得到選舉紅利，反之，如當年國民黨臨危換柱決定，總統選局無望，支持者連立委選舉都懶得投，兵敗如山倒的慘況，國民黨至今是餘悸猶存。

雖然馬英九已交棒多年，但對國民黨和總統大選他從未袖手。當年國民黨所以慘敗，馬王政爭固肇因於前，換柱決策錯誤在後，都和馬英九決定有關；馬英九當年還深信，歷史性的馬習會安排，可以讓國民黨起死回生，但是扭轉不了當年因香港變數，兩岸關係轉惡的大局，讓蔡英文以歷史新高得票重返執政，也一洗民進黨貪汙形象。2020年，因郭台銘執意參選，馬英九邀國民黨大老公開投書勸退，讓郭餘恨猶在，這次選戰中仍未忘情大位，但馬的關鍵角色在藍營中仍無人可取代。

正基於這樣的地位，馬英九所以丟出這震撼彈，就是要力挽狂瀾不讓藍白合破局。馬英九在這次選舉中，先以自己親訪大陸，促成兩岸青年交流，證明九二共識對兩岸和平的重要性，繼而呼應柯文哲全民調主張，要讓藍白合定局，就大局而言，確實可能有扭轉乾坤之效，然而，國民黨也有莫大風險，一旦不能有「侯柯配」領先的民調結果，等於是拿全黨政治資源，不顧一切送柯文哲坐上大位，以柯在北市主政獨斷善變性格，雖然當下說得好聽「不能贏者全拿」，但以中華民國傾向總統制的權力架構，政治人物一旦坐上大位，誰能忍住大權在握的誘惑？國民黨非常可能會重演當年「讓位袁世凱」歴史，難逃再遭對手清算追殺的風險。

更關鍵的是，大家心裡明白，即使能促成藍白合兩兩對決態勢，也未必保證在野黨就會勝出，反而可能更激化綠營票源，因族群抉擇上衝高賴清德的得票。馬英九臨門一腳或是救得了藍白合，卻未必是最後得票的保證，柯文哲更是其中最不受控的大變數，而台灣選舉向來是瞬息萬變，不到最後關頭誰也難料後果，別忘了當年阿扁的兩顆子彈，侯友宜當年聲稱破案，卻解不了社會大惑，明年侯友宜能如何解套，還會有好戲連台。