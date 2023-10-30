柯文哲師毛澤東戰法「藍白拖」

台灣民眾黨主席柯文哲。（記者林伯東／攝影）

台灣大選登記日逼近，雖然國民黨 與民眾黨已上桌談判，但對於2024總統大選藍白合作，始終無法達成共識。民眾黨先抛出全民調 主張，國民黨則力主開放式民主初選，進而提出初選民調折衷案，國民黨總統候選人侯友宜甚至公開表達不排除擔任副手，一讓再讓，柯文哲 就是一再批評國民黨「大黨欺負小黨」，寸步不讓，對藍白合做法一日數變，也讓藍白支持者為之心焦。

藍白不合全盤輸，是擺在眼前的政治現實；不論柯文哲或侯友宜誰也無法否認，這是藍白願合的前提。柯文哲以一新創民眾黨的力量，無組織無資源，和國民黨叫板的本事，就是「空戰」宣傳力很強，民調支持率和侯不相上下，同時因柯「買空賣空」的「敢講」風格，不時能創造議題，甚至形容國民黨民主初選如同砒霜，盡是批評國民黨的不是，不敢輕言破局，但一再拖延和藍軍談判。

柯文哲從不諱言自己的政治風格是以毛澤東為師，在藍白合談判過程中，再次用毛澤東戰法，「在戰略上藐視敵人，在戰術上尊重敵人」。他一方面不斷釋出國民黨贏不了的聲音，然後說國民黨只想打敗柯文哲，再到處去串門子，邀郭台銘談，準備找鄒開蓮做副手，氣得侯友宜都冒出「要不要娶我」的怨言，儘管國民黨主席朱立倫和侯、柯都曾私下晤談，柯文哲還是一路裝傻，到處放話，暗指國民黨權謀，唯獨自己是顧大局的人，但民眾黨對再上桌一再拖延，甚至表示11月20日總統大選登記日是最後期限，國民黨明言根本來不及，對民眾黨以拖待變極其不滿。

總統大選如何合，柯文哲一再抛「聯合政府」說做為訴求焦點，邀一堆學者討論要做「第三次台灣民主改革」。口號很響亮，但究其實並沒有政治學理的深層思考，而是「打破新黨國、新威權、新潮流」的政治訴求，「把國家還給人民」，因為這是呼應民意要求，因為65%以上民眾希望政黨輪替。

原本柯文哲在論聯合政府，大家都以為是要以德國或其他內閣制國家為張本，在台灣當前以類總統制憲法上，創造出有利於小黨的政治制度。但也因修憲高門檻，讓柯文哲這些主張泰半都成了政治宣傳的紙上文章，在政治實務上難以落實，不過，柯文哲並不在乎，他在意的是這個「聯合政府」的標題。

仔細分析柯文哲的做法，不在提出新政治理論，而是複製民國34年毛澤東在中共七大提出的「論聯合政府」政治報告，毛澤東在抗戰將結束前，向「一黨專政」的國民黨提出要求，組成聯合各黨派和無黨派人士的政府，要以「團結抗日」來實現「新民主主義」，這也是日後中共政治協商會議和統一戰線的張本。只要把對抗「舊黨國」國民黨，置換成「新黨國」民進黨，其實柯文哲的說法和毛報告精神共通，「除新潮流」外什麼人都可以合作，只要政黨輪替目標不變。

換句話說，柯文哲目前的拖延戰術和技法，全是承認當前民眾黨的實力不足，必須要「以小凌大」，願意妥協和國民黨合作，但先聲奪人要分享權力，這分享的做法和安排，自然不會是過往理所當然的「多數黨組閣」，而是「政黨合作多數聯盟」組閣，民眾黨就有機會以小黨之姿，得到權力分享的利益，進而可能有足夠的政策影響力，這就要靠「一切可團結力量」的支持，在國民黨厚實基礎上，民眾黨就有可能有跳升的政治力，如同當年共產黨願意推動孫中山三民主義，進而聯合民主黨派組成政府，只是當年不一黨專政或階級主導承諾，全成白紙黑紙的謊言。

所以師法毛戰法的柯，當下的話語也不必太認真，細審他對當前政治情勢的權謀安排，他終究不會讓藍白合破局登場，因為那就是玉石俱焚的全無惡局，無利於改變現狀，也無助於民眾黨下一波發展，唯有藍白合成局，民眾黨才有最大空間，當前的裝腔作勢都屬談判技倆。

然而，政治情勢本是一日數變，民眾黨實力和人才也遠遜於當年共產黨，柯文哲畢竟也成不了毛澤東。這個急診醫師出身的政治人物，在生命經驗裡最擅長的本事，就是在病患命危前的判斷，把將斷氣的病人從死神手裡搶救回來，也因此他有異於常人的承壓能力，在最後一刻會做出相對理智的抉擇，從藍白合過程，也可以由此觀察到柯文哲風格，他不會輕易讓藍白合和民眾黨陷入萬劫不復的地步，這正是權謀善變的柯文哲本色。